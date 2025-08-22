Japonsko zvažuje vlastní jaderný arzenál
22. 8. 2025
Otázka vlastnictví jaderných zbraní byla pro Japonsko, které přežilo atomové bombardování, považována za tabu. Nyní je však v podstatě obklopeno třemi jadernými mocnostmi – Ruskem, Čínou a Severní Koreou – a konfrontační politika administrativy Donalda Trumpa vůči spojencům vyvolala diskusi o potřebě alespoň uvažovat o větším spoléhání se na vlastní síly, včetně jaderných sil. Rozhovory agentury Reuters s tuctem japonských zákonodárců, vládních úředníků a bývalých vysokých vojenských představitelů ukazují rostoucí ochotu oslabit "Tři nejaderné principy" z roku 1967 o nevýrobě, nedržení a nerozmístění jaderných zbraní.
Japonsko bylo jedním z prvních signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Aby byla zajištěna jeho ochrana, je na území země umístěn největší americký kontingent na světě. Ale "už nemůžeme brát americkou přítomnost jako samozřejmost," řekla agentuře Reuters Rui Matsukawa, poslankyně japonského parlamentu, členka vlivné rady pro národní bezpečnostní politiku vládnoucí Liberálně demokratické strany.
"Trump je extrémně nepředvídatelný; v tom je možná jeho silná stránka, ale myslím, že bychom měli vždy přemýšlet o plánu B," říká Matsukawa. "Plán B," řekla, by mohl být krokem k nezávislosti při zajišťování vlastní bezpečnosti a následným získáním vlastních jaderných zbraní.
Před šesti měsíci Stephen Nagy, profesor politologie a mezinárodních studií na Mezinárodní křesťanské univerzitě v Tokiu, poukázal na to, že celá japonská strategie je založena na amerických zárukách, které mu umožňují být pod jeho jaderným deštníkem: "Plánem A je přimknout se ke Spojeným státům. Plánem B je přiblížit se ke Spojeným státům a tak dále." Získání jaderných zbraní se předpokládá pouze v Plánu Z, řekl Nagi a dodal, že Tokio nemá prakticky žádné specialisty se strategickým myšlením v oblasti jaderné politiky.
Díky rozvoji jaderné energetiky má však Japonsko značné zásoby materiálu, který může využít k výrobě vlastních zbraní. Podle vlastních údajů vlastnilo Japonsko na konci roku 2023 přibližně 8,6 tuny plutonia; teoreticky to stačí k výrobě několika tisíc bomb.
Veřejné mínění v Japonsku se také začíná měnit, protože bombardování Hirošimy a Nagasaki se stává minulostí. Podle březnového průzkumu veřejného mínění se 41 % respondentů vyslovilo pro revizi "Tří nejaderných principů". Před třemi lety jich bylo jen 20 %.
Jižní Korea, která se také spoléhá na americkou vojenskou ochranu a musí se vypořádat se stále agresivnějším postojem severního souseda, ještě více podporuje svou jadernou doktrínu. Podle průzkumu je až 75 % jihokorejské populace pro vytvoření vlastních jaderných zbraní.
