Lavrov: Putin není připraven setkat se se Zelenským
22. 8. 2025
Ačkoli západní média s odvoláním na zdroje uvedla, že Putin souhlasil s osobními rozhovory se Zelenským a dokonce údajně nabídl, že je uspořádá v Moskvě, Kreml toto setkání, které má ukončit válku, oficiálně nepotvrdil.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve středu uvedl, že na summit Putin-Zelenskyj jsou stále zapotřebí přípravy.
V pondělním rozhovoru s Trumpem Putin "potvrdil svou připravenost pokračovat v přímých rusko-ukrajinských jednáních, která se konala v Istanbulu," řekl Lavrov. Putin podle něj navrhl nejen pokračovat v těchto jednáních, ale také "přemýšlet o zvýšení úrovně vedoucích delegací".
"Jsme připraveni na jakékoli formáty, ale pokud jde o schůzky na nejvyšší úrovni, je nutné je připravit co nejdůkladnějším způsobem ve všech předchozích fázích, aby se summity nezměnily ve zhoršení situace, ale skutečně ukončily jednání, ve kterých jsme připraveni pokračovat," dodal Lavrov.
Zdroj The Washington Post, blízký zahraničněpolitickému bloku ruského vedení, pochybuje, že Putin pojede na schůzku se Zelenským, kterou Trump doufal uspořádat do konce tohoto týdne.
To by znamenalo "určitou legitimizaci ukrajinského politického režimu Moskvou, což přinese problémy," řekl. Postoj Ruska je takový, že taková schůzka se může uskutečnit až po dohodě o podmínkách dohody mezi Moskvou a Kyjevem, a pro Rusko to znamená kapitulaci Ukrajiny.
Zdroj v ruštině: ZDE
