Íránská stínová flotila je zapojena do přepravy ruské ropy do Číny
22. 8. 2025
Dodavatelé, kteří se naučili, jak obcházet omezení v íránském případě, uplatnili své dovednosti, když na Rusko dopadly sankce za agresi na Ukrajině, zjistily Financial Times a C4ADS, která studuje tajné operace.
V roce 2019 požádal Íránec, který se představil jako Saeed Alikhani, účetní panamského komoditního brokera Ocean Glory Giant, švýcarské právníky, aby zařídili neobvyklý obchod. Prodejce ropy obvykle vyžaduje od kupujícího akreditiv, který zaručuje platbu při převzetí zásilky. I zde bylo nutné vydat zástavu, která by sloužila jako garance za transakce s čínskými kupci. Pokud by společnost Ocean Glory neobdržela platbu za dodanou ropu, mohla podat žádost o hypotéku a požadovat, aby protistrana převedla vlastnictví tankeru. Podle dokumentů měla Ocean Glory přepravovat malajskou a iráckou ropu. Od roku 2019 do roku 2023 Švýcaři zastavili 34 tankerů v hodnotě téměř 1 miliardy dolarů, jak vyplývá z dokumentů podaných panamskému námořnímu úřadu.
Navzdory tvrzení Alikhaniho tyto lodě přepravovaly téměř výhradně íránskou a poté ruskou a venezuelskou ropu do Číny. To znamená, že byly součástí stínové flotily obsluhující dodávky ze zemí pod sankcemi. Tento systém pomohl vyloučit zapojení bank poskytujících akreditivy. Nejprve tankery dodávaly íránskou ropu, ale pak přešly na ruskou ropu. Z 34 hypoték bylo nejméně 19 vydáno v září nebo listopadu 2022 – právě v době, kdy se začala formovat stínová flotila pro přepravu ruské ropy, na kterou se od prosince vztahuje embargo EU a cenový strop.
Jeden takový tanker, Skadi, byl v listopadu 2022 oceněn na 20 milionů dolarů na základě smlouvy, která byla platná do prosince 2024. Údaje o sledování plavidel ukazují, že v únoru 2023 vyzvedla náklad uralské ropy z přístavu Primorsk a poté část zásilky u pobřeží Španělska přeložila na další položený tanker An Shun II.
Za dva roky provedl Skadi podobné operace s ruskou ropou nejméně pětkrát a s íránskou ropou nejméně třikrát.
Podle analýzy C4ADS, zatímco byly hypotéky v platnosti, lodě přepravily nejméně 130 milionů barelů v hodnotě asi 9,6 miliardy dolarů. Asi polovina této ropy pocházela z Íránu, asi čtvrtina z Ruska (tj. asi 32,5 milionu barelů v hodnotě 2,4 miliardy dolarů) a necelá pětina z Venezuely. Téměř veškerý náklad, 93 %, skončil v Číně.
"Tato síť dodavatelů ropy velmi podrobně ukazuje, jak jsou nástroje a taktiky používané k boji proti západním sankcím distribuovány státům, které jsou pod nimi," řekl FT Andrew Boling, vyšetřovatel C4ADS. Rozšířením svých aktivit po Íránu do Ruska a Venezuely působila Ocean Glory jako "jakýsi super zprostředkovatel pro sankcionovanou ropu," dodal.
V prosinci 2024 na společnost Ocean Glory dopadly americké sankce.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse