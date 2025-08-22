Objektivní zkoumání dějin je produktem demokracie, ne jejím východiskem
22. 8. 2025 / Boris Cvek
Prezident Pavel se vyslovil u příležitosti výročí srpna 1968, že je třeba dát důraz na objektivní zkoumání dějin, abychom se vyhnuli jejich překrucování, jak to bylo za komunismu a nacismu. Podle pana prezidenta mnoho lidí i dnes podléhá falešnému výkladu dějin.
Opravdu si pan prezident myslí, že stačí lidem předložit objektivní výklad dějin, aby pochopili? Západní Němci se se svými nacistickými dějinami začali, pokud jde o odbornou historiografii, vypořádávat až v 70. – 80. letech. V té době ale NSR byla už silnou, stabilní, vyspělou demokracií. Ono je to opravdu totiž tak, že nejprve je třeba mít tu demokracii, tu stabilní, vyspělou společnost, a pak až pořádnou vědu. Podívejte se na náš ÚSTR, vždyť to je úplná hrůza, co se kolem toho už léta děje.
A můžete mít sebelepší vědu, sebelepší zkoumání, a všechno to spadne jako domeček z karet, pokud přestane fungovat společnost. Podívejte se do USA, kde jsou ty nejlepší univerzity na světě, včetně oborů historiografických. Myslíte, že problém je v tom, že se od dob Billa Clintona dramaticky zhoršila úroveň americké historiografie? Nebo té britské?
Omluvám se, ale zase musím vytáhnout Adenauera a dějiny NSR. On z Němců neudělal osvícené vzdělance, kteří chápou vznešené ideály a povahu dějin (která jde při poctivém zkoumání hodně proti víře v jakékoli ideály, to si zase nalijme čistého vína, dějiny jsou absurdní, prázdné, děsivé).
Adenauer dal Němcům zažít demokracii jako blahobyt, stabilitu, růst životní úrovně. Poprvé to mohli takto zažít. To je základní předpoklad pro každou demokracii a každého demokrata, pokud to s demokracií myslí vážně a ne jen slovně.
