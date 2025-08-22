Pátý ruský region kvůli problémům se sklizní zavedl nouzový režim
22. 8. 2025
Podle něj o tom rozhodl operační štáb oblasti na jednání o sklizňové kampani. "Letošní rok se opět stal zkouškou pro terénní pracovníky. V sedmi okresech regionu dochází k podmáčení půdy," uvedl Chocenko a dodal, že nyní je "důležitý úkol - sklidit všechny pěstované plodiny a zachovat je".
Omská oblast, která je v první desítce v Rusku, pokud jde o sklizeň hrachu, a v první pětadvacítce, pokud jde o sklizeň obilí a brambor, se stala přinejmenším pátým regionem, kde platí nouzový režim kvůli ohrožení sklizně.
Začátkem července byl kvůli dlouhotrvajícím dešťům vyhlášen v Pskovsku, kde podle úřadů úroda uhynula na ploše více než 100 hektarů.
Voroněžská oblast, jedna z největších zemědělských oblastí Ruska, jedna z 5 nejlepších v zemi z hlediska sklizně obilí a mezi 3 nejlepšími v produkci cukrové řepy, zavedla na konci července nouzový režim.
Již dříve byl podobný nouzový režim zaveden v 9 okresech Krasnodarského kraje a také v 19 okresech Rostovské oblasti, které dohromady poskytují téměř pětinu celkové sklizně obilí v zemi. Důvodem bylo nejhorší sucho za několik desítek let.
Z tohoto důvodu bude sklizeň obilí v Rostovské oblasti letos snížena o 30 %, uvedl úřadující gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar na setkání s prezidentem Vladimirem Putinem 18. srpna. V Rostovské oblasti bude letošní výnos nejnižší od roku 2013 a v sousedním Krasnodarském kraji nejnižší od roku 2012, předpovídá Andrej Sizov, generální ředitel Soveconu.
Podle odhadů Lidové asociace zemědělců mohou oba regiony přijít až o 25 % sklizně pšenice a zemědělci mohou přijít celkem o 70-80 miliard rublů.
Zdroj v ruštině: ZDE
