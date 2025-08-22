Ruským jednotkám, které prorazily frontu ozbrojených sil Ukrajiny na Donbasu, hrozí obklíčení
22. 8. 2025
Velení ozbrojených sil Ukrajiny již dříve rozmístilo do průlomové oblasti posily, včetně jednotky Národní gardy "Azov". Do středy se ukrajinským jednotkám podařilo zastavit ofenzivu, znovu získat kontrolu nad osadami podél linie Rubižne - Zlatá studeň - Vesele, stejně jako vklínit se do základny ruského výběžku a vytvořit protihrozbu obklíčení, píše Abišev.
Předsunuté ruské jednotky, které postoupily nejdále na sever, již byly odříznuty od hlavních sil, jak vyplývá z map ukrajinského OSINT projektu DeepState a telegramového kanálu Rybar při Ministerstvu obrany Ruské federace. Analytici z Amerického institutu pro studium války (ISW) také poukazují na riziko obklíčení ruské skupiny.
Obě válčící strany pokračují v přesunu záloh a hlásí těžké boje v této oblasti. Z-blogger Boris Rožin píše, že v důsledku úspěchu ozbrojených sil Ukrajiny v oblastech Zolotoj Koloděc a Veselyj se frontová linie posunula podél severní římsy směrem ke Kučerovému Jaru. Podle něj zde ruské jednotky stále drží linii nad klíčovými výšinami.
Podle ukrajinského vojenského analytika Konstantina Mašovce se ruské jednotky snaží odblokovat své předsunuté jednotky údery z pravého křídla v oblasti vesnic Šachove a Novoje Šachove ve směru na Kučerov Jar a také pokračovat v ofenzivě směrem na Rodinskyj.
Ozbrojené síly Ukrajiny zase pokračují v protiútoku na základně ruského "výběžku" a snaží se proříznout klín v nejkratším směru Nikanorovka - Majak a postupně zúžit oblast přítomnosti nepřítele, dodává Mašovec.
Geolokační záběry z posledních dvou dnů ukazují, že ruské jednotky postoupily v oblasti severozápadně od Poltavky a severovýchodně od Volodymyrivky (obě vesnice se nacházejí jihovýchodně od Dobropillja). Postupují však pomaleji než ozbrojené síly Ukrajiny. 19. srpna začaly boje o Majak. Podle Mašovce to naznačuje ztrátu spolehlivé kontroly ruské armády nad touto a sousedními osadami, které tvoří základnu klínu, a nyní ukrajinské jednotky ohrožují jeho "jádro".
Obě strany v oblasti mají relativně nízkou hustotu personálu, pozice jsou nejednotné povahy a vypadají spíše jako oddělené pevnosti než jako souvislá obranná linie, poznamenává ISW. Podle analytiků obecně zůstává situace v této oblasti složitá a může se kdykoli změnit.
Zdroj v ruštině: ZDE
