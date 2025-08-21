Buchenwald má právo odmítnout vstup osobám nosícím palestinskou kefíju, rozhodl německý soud

Na okraj jedné novinářské petice
21. 8. 2025 / Matěj MetelecMožná, že slyším trávu růst (jak kdysi řekl Petr Pithart), ale
21. 8. 2025
Podle místních médií byla žena odmítnuta, když se v dubnu pokusila zúčastnit se vzpomínkové akce k 80. výročí osvobození tábora s šátkem.
Soud shledal, že památník měl právo jí vstup odepřít, a poukázal na deklarovaný záměr ženy „vyslat politický vzkaz proti tomu, co považuje za jednostrannou podporu politiky izraelské vlády ze strany památníku“.
„Je nepochybné, že by to ohrozilo pocit bezpečí mnoha židů, zejména na tomto místě,“ uvedl soud.
Soud uvedl, že na právem ženy na svobodu projevu v tomto případě převážil „zájmem památníku na dodržení účelu instituce“.
Německo, které se stále snaží odčinit vraždu 6 milionů židů během holokaustu, je jedním z nejvěrnějších spojenců Izraele.
V posledních měsících však zostřilo kritiku izraelských akcí v Gaze a kancléř Friedrich Merz tento měsíc oznámil, že již nebudou vydávány licence na vývoz zbraní do Izraele, které by mohly být použity v Gaze.
Památník v Buchenwaldu čelil kritice minulý měsíc, když unikl interní dokument, který popisoval kefíju jako „úzce spojenou s úsilím o zničení státu Izrael“.
Ředitel památníku Jens-Christian Wagner následně uvedl, že dokument obsahoval „chyby“ a bude muset být přepracován. K otázce kefíje řekl minulý měsíc rozhlasové stanici NDR, že sama o sobě není v památníku „zakázaným symbolem“.
„Pokud je však používána společně s jinými symboly ... k relativizaci nacistických zločinů, pak bychom lidi požádali, aby tyto symboly odstranili,“ řekl.
Buchenwaldem a jeho pobočkou Mittelbau-Dora, které se nacházejí poblíž německého města Weimar, prošlo asi 340 000 vězňů, včetně židů, Romů, homosexuálů a sovětských válečných zajatců.
V Buchenwaldu přišlo o život asi 56 000 lidí – někteří byli popraveni, jiní zemřeli hlady nebo vyčerpáním – a dalších 20 000 zemřelo v Mittelbau-Dora, kde vězni pracovali na nacistických raketách V1 a V2.
Diskuse