Zaměstnanci Microsoftu obsadili centrálu své firmy na protest proti vazbám firmy na izraelskou armádu
20. 8. 2025
Zaměstnanci jsou pobouřeni zprávou, že platforma Azure je využívána Izraelem k ukládání údajů o Palestincích získaných při jejich sledování
Desítky zaměstnanců Microsoftu obsadily východní kampus firmy Microsoft v Redmondu ve státě Washington na protest proti tomu, co podle nich je využívání softwaru izraelskou armádou k provádění operací v Gaze a sledování Palestinců.
Méně než týden poté, co společnost oznámila, že zahájí nezávislé vyšetřování používání svého softwaru Azure, současní a bývalí zaměstnanci obsadili prostor, který prohlásili za „svobodnou zónu“, a drželi transparenty s nápisy „Připojte se k intifádě pracovníků – žádná práce pro genocidu“ a „Náměstí mučených palestinských dětí“.
Protesty, organizované skupinou No Azure for Genocide, požadují, aby se Microsoft zbavil svých podílů v Izraeli. Na začátku tohoto roku přerušil zaměstnanec Joe Lopez projev generálního ředitele Satya Nadella na výroční konferenci vývojářů.
„Satyo, co takhle ukázat, jak Microsoft zabíjí Palestince,“ řekl Lopez.
Demonstrant Hossam Nasr v úterý řekl, že se rozhodli eskalovat své akce, protože Microsoft nereagoval adekvátně.
Osobně se cítil motivován k tomu, aby se vyjádřil důrazněji poté, co izraelské obranné síly (IDF) provedly cílenou vraždu prominentního novináře Al Jazeery Anase al-Sharifa, jednoho z pěti členů médií, kteří byli zabiti na začátku tohoto měsíce při operaci.
„Sledoval jsem, jak neúnavně informoval o Gaze, o hladomoru, o vyhlazovacích kampaních, o bombardování. Byl záměrně vybrán jako cíl,“ řekl 26letý Nasr, který pracoval pro Microsoft tři roky, ale loni byl propuštěn poté, co zorganizoval vigilie za Palestinu před sídlem firmy.
„Stalo se to ve stejném týdnu, kdy Guardian zveřejnil zprávu, že Microsoft ukládá data z hromadného sledování telefonních hovorů Palestinců.“
Na začátku tohoto měsíce Guardian a izraelský magazín +972 odhalily, že izraelská vojenská sledovací agentura Unit 8200 využívá Azure k ukládání nesčetných nahrávek mobilních telefonních hovorů Palestinců žijících na Západním břehu a v Gaze.
Firma uvedla, že „neví o sledování civilistů ani o archivování jejich mobilních telefonních hovorů pomocí služeb Microsoftu“.
Protest proti Microsoftu se odehrává na pozadí zvýšených varování organizací, jako je OSN, před „rozsáhlým hladomorem, podvýživou a nemocemi“ v Gaze. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze odhaduje, že od zahájení operací izraelské armády po útocích Hamásu 7. října bylo zabito nejméně 62 000 Palestinců.
Nasreen Jaradatová (29), zaměstnankyně Microsoftu, řekla: „Každou vteřinu, kterou čekáme, se situace v Palestině zhoršuje.“
Dodala: „Lidé jsou čím dál hladovější. Stále více lidí je bombardováno a mrzačeno. Je čas, abychom eskalovali, jakkoli to bude možné.“
Protest skončil po asi dvou hodinách, když policie vyzvala demonstranty, aby odešli, a pohrozila jim zatčením za neoprávněný vstup.
Mluvčí firmy Microsoft uvedl, že skupina demonstrantů „byla požádána, aby odešla, a odešla“.
Mluvčí uvedl, že k prohlášení z minulého týdne o vyšetřování obvinění, že Azure je používán k sledování Palestinců, nemá co dodat.
„Na základě těchto přezkumů, včetně rozhovorů s desítkami zaměstnanců a posouzení dokumentů, jsme dosud nenašli žádné důkazy o tom, že technologie Azure a AI společnosti Microsoft byly použity k cílenému napadání nebo poškozování lidí v konfliktu v Gaze,“ uvedla.
„Myslím, že inspirujeme zaměstnance Microsoftu k tomu, aby se cítili pohodlněji mluvit mezi sebou o tom, jak jejich práce přispívá k genocidě,“ řekl další zaměstnanec, 28letý Julius Shan.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse