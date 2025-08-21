Ostudně nízký příspěvek České republiky na obranu Ukrajiny

21. 8. 2025 / Jan Čulík

Když je tedy dnes toho 21. srpna a měli bychom si připomínat invazi Varšavského paktu a měli bychom být, i ve svém vlastním zájmu připraveni hájit sebe, Ukrajinu i Evropu před Putinovou agresí, věděli jste, že když dnešní Fialova vláda hovoří o podpoře Ukrajiny, jsou to v podstatě jen kecy

Al Jazeera zveřejnila analýzu ohledně toho, která země přispěla kolika financemi na obranu Ukrajiny (na zbraně i na humanitární pomoc). Je to analýza jednoho německého institutu v Kielu. Informace přinášíme níže. 

Z těch zveřejněných údajů vyplývá dost deprimující údaj: Když poskytovanou pomoc Ukrajině vydělíme počtem obyvatel, ukáže se, že Česká republika přispěla opravdu malou částkou na světě. Patří k těm zoufalcům na konci seznamu co přispěli menší částkou než padesát milionů euro na milion obyvatel.  

Nejvíce  přispělo k Dánsko a pak většinou skandinávské země (slušné!), ale i Chorvatsko, a pobaltské země (bojí se Putina nejvíc).

A ještě si povšimněte jedné věci: Češi o sobě pořád mluví jako o "malém národu". Není to pravda. V Evropě patří k těm středně velkým, ne-li větším. Vidíte? 

Data na stránkách Al Jazeery ZDE

(Pozn. red. Opravená verze. V předchozí verzi chyběly některé údaje.)

