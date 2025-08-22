Channel 4 News: Brutální útok izraelské armády na Gaza City, navzdory protestům celého světa (kromě ČR a Trumpa)
22. 8. 2025
čas čtení 5 minut
„Víme tedy, že se vede celá kampaň kolem něčeho, co neexistuje. Tím je hlad v Gaze. Neexistuje. Vůbec neexistuje.“
Právě v poslední hodině izraelský premiér prohlásil, že země je na pokraji rozhodujícího vítězství. V krátké zprávě izraelské armády z divize v Gaze Benjamin Netanjahu uvedl, že schválil plány na převzetí kontroly nad městem Gaza. Operace již začala. Před schůzkou Netanjahua a jeho nejvyšších ministrů došlo k intenzivnímu bombardování města Gaza a dalších oblastí pásma ze strany izraelské armády. Izraelské jednotky již operují v Zeitounu a uprchlickém táboře Džabalia, kde připravují půdu pro rozšířenou operaci, která by mohla začít během několika dní. Izraelské síly také zesílily ostřelování čtvrtí Sabra a Toufa.
Tisíce Palestinců opustily své domovy, někteří se uchýlili do úkrytů podél pobřeží, jiní se přesunuli do střední a jižní části pásma. V celé Gaze je jasné jedno: izraelská vojenská operace je neúprosná. Nyní se milion obyvatel města Gaza připravuje na novou pozemní ofenzivu a ti, kteří již uprchli v hledání bezpečí, se obávají, že je čeká ještě větší katastrofa. Svědci uvedli, že izraelská armáda dnes třikrát zaútočila na tábor Al Munasara v Deir al Ballah. Asi 70 rodin, které již žily v provizorních příbytcích, bylo nuceno znovu uprchnout.
„Toto je oblast, o které říkali, že je bezpečná, na jihu Gazy. Toto je bezpečná oblast. Byl jsem přesunut z jednoho místa na druhé, ze severu do centra pásma Gazy a pak sem. Jsme unavení. Jsme unavení.“
Zatímco požáry stále hoří, přeživší prohledávají trosky svých zničených životů. Více než 70 % Gazy je nyní zničeno. Saad Altin Abu Sanada uprchl před třemi měsíci z bojů v Khan Yunis. Neví, zda jeho dům ještě stojí. Nyní přišel i o stan, ve kterém žila jeho rodina.
„Podařilo se mi zachránit několik matrací a přikrývek a hledám zbytek. Některé jsou pohřbené pod troskami spolu s našimi šaty. To je vše, co se mi podařilo zachránit. Donutili nás odejít. Nikdo tam nezůstal. Vzali jsme si jen nějaké šaty pro děti, ale pro sebe jsme si nemohli vzít nic.“
Na začátku tohoto týdne souhlasil Hamás s 60denním příměřím výměnou za propuštění 10 živých rukojmích, které zprostředkovali vyjednavači z Kataru a Egypta. Izrael však dosud oficiálně nereagoval, přestože s těmito podmínkami již dříve souhlasil.
„Každý den říkají, že je příměří, ale jsou to lháři. Žádné příměří není. Hrají si s našimi nervy. Už jim nevěříme ani slovo a nesledujeme ani zprávy, protože vím, že jsou to všichni lháři.“
Izraelská armáda povolala 60 000 záložníků v rámci příprav na novou ofenzivu. Dalším 20 000 bude prodloužena aktivní služba. Navzdory únavě uvnitř Izraele a rostoucímu nesouhlasu v armádě izraelský premiér pokračuje ve svém prohlášeném cíli, kterým je likvidace Hamásu a úplné ovládnutí Gazy. A s blížící se ofenzivou se zoufalství proměnilo ve vzdor. Desítky lidí dnes ráno pochodovaly městem Gaza a požadovaly konec války.
„Obyvatelé Gazy vyjadřují oprávněnou touhu po bezpečném a mírovém životě. Akce izraelských okupačních sil, které ničí infrastrukturu a domy, zabíjejí tisíce civilistů a hladoví obyvatelstvo, musí skončit.“
Jiní se prostě rozhodli odejít. Rodiny hledají útočiště před blížící se zkázou a životy se hromadí na všem, co má kola.
„Celou noc nepřetržitě padaly granáty a dělostřelecké střely. Všichni byli se mnou jako děti, tak jsme utekli. Předtím jsme byli vysídleni do Rafy, pak do Khan Unis, poté do Nuseratu a nakonec do města Gaza. Teď opouštíme město Gaza a čekáme na Boží milost."
Naděje na nové příměří mizí a uprostřed ruin Gazy si nyní všichni kladou stejnou otázku. Kam jinam můžeme jít?
241
Diskuse