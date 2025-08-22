"Konfrontace bude pokračovat." Rusko nemá v plánu snížit vojenské výdaje v roce 2026, navzdory mírovým rozhovorům o Ukrajině
22. 8. 2025
V rozpočtu na rok 2025 jsou výdaje na obranu a bezpečnost stanoveny na 8 % HDP, ale skutečná částka bude o něco vyšší, uvedl mluvčí agentury.
Podle něj nedojde v roce 2026 k žádnému snížení výdajů na obranu, ale je to možné od roku 2027 v případě ukončení aktivní fáze nepřátelských akcí a "kvůli napětí s dalšími závazky". Pokles na úrovně před rokem 2022 však nelze očekávat.
"I přes příměří bude stále potřeba vyrábět granáty a drony, i když v trochu menším měřítku. Konfrontace bude pokračovat, výdaje na armádu a zbrojení budou vyšší, protože je zvyšuje i Západ. Nedojde k návratu na úroveň, která byla před SVO," uvedl zdroj.
Šéf rozpočtového výboru Rady federace Anatolij Artamonov v červenci varoval, že vojenské výdaje by mohly dokonce vzrůst, a to navzdory skutečnosti, že příjmy z ropy a plynu do státní pokladny klesají a odhady ekonomických ukazatelů se staly "pesimističtějšími".
"Nemůžeme snížit výdaje na národní obranu a naopak, se vší pravděpodobností je budeme muset ještě zvýšit," řekl Artamonov.
V letech 2022-24 vláda utratila více než 20 bilionů rublů za armádu a státní obranné zakázky. Rozpočet na rok 2025 zahrnoval dalších 13,5 bilionu rublů na národní obranu, což je 30 % všech výdajů, nebo rekordní podíl od dob Sovětského svazu. Vezmeme-li v úvahu výdaje na "národní bezpečnost", bezpečnostní síly spolykají 40 % federálního rozpočtu, což se nikdy nestalo od studené války.
V předválečném rozpočtu na rok 2021 bylo na armádu vyčleněno 3,5 bilionu rublů. Za čtyři roky se tedy ruské vojenské výdaje zvýšily téměř čtyřikrát.
