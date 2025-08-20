Australský politik: „Síla se neměří podle toho, kolik lidí dokážete vyhodit do vzduchu“. Konflikt Austrálie s Netanjahuem sílí
20. 8. 2025
Kritika od australského ministra vnitra přišla poté, co izraelský premiér označil Anthonyho Albanese za „slabého politika, který zradil Izrael“
Australská vláda odmítla ostrou kritiku Benjamina Netanjahua a obvinila některé izraelské politiky z „fanatických“ názorů na Palestince, zatímco mimořádný politický konflikt mezi oběma zeměmi sílí.
Australský ministr vnitra Tony Burke, jehož odmítnutí udělit cestovní vízum krajně pravicovému členovi Knesetu Simchovi Rothmanovi vyvolalo kritiku ze strany Jeruzaléma, své rozhodnutí podpořil a kritizoval izraelského premiéra za válku v Gaze, kde při izraelské vojenské a bombardovací kampani zahynuly desítky tisíc palestinských civilistů.
„Síla se neměří podle toho, kolik lidí dokážete vyhodit do vzduchu nebo kolik dětí dokážete nechat hladovět,“ řekl Burke ve středu v rozhlasové stanici Radio National.
„Síla se mnohem lépe měří podle toho, co udělal premiér Anthony Albanese, který když ví, že se Izraeli nelíbí nějaké rozhodnutí, jde přímo za Benjaminem Netanjahuem.“
Burke se tak vyjádřil ráno poté, co Netanjahu eskaloval spor s Austrálií a odsoudil Albaneseho. Netanjahuova kancelář na Twitteru napsala: „Historie si Albaneseho zapamatuje jako slabého politika, který zradil Izrael a opustil australské židy.“
Ve středu odpoledne Albanese řekl, že Netanjahuovy komentáře nebere osobně.
„Před zasedáním vlády, které se konalo v pondělí ráno, jsme měli dlouhou diskusi. Tehdy jsem premiérovi Netanjahuovi jasně sdělil svůj názor a názor Austrálie do budoucna... Dal jsem mu příležitost nastínit, jaké politické řešení existuje,“ řekl novinářům.
„Neberu si tyto věci osobně. Jednám s lidmi diplomaticky, on [Netanjahu] se podobně vyjádřil i o jiných vůdcích.“
Netanjahu také v pondělí napsal Albanesemu dopis, v němž obvinil premiéra, že „přilívá olej do antisemitského ohně“, a odsoudil uznání Palestiny Austrálií, které označil za „ustupování“. Dopis zveřejnila na sociálních sítích Australská židovská asociace, pravicová skupina, která zorganizovala Rothmanovo plánované turné.
Netanjahu v dopise tvrdil, že „[australské] ulice nyní pronásleduje nenávist vůči židům“.
Jedná se o výrazné vyostření napětí mezi oběma zeměmi poté, co se Austrálie zavázala uznat palestinský stát, což vyvolalo vlnu odvetných opatření. Burkeho ministerstvo tento týden zrušilo Rothmanovo vízum kvůli jeho minulým výrokům, v nichž označil děti v Gaze za „nepřátele“ Izraele. Izrael následně zrušil víza australským zástupcům u palestinské samosprávy.
Burke potvrdil rozhlasové stanici ABC, že rozhodnutí zrušit Rothmanovo vízum bylo reakcí na jeho výroky o dětech a má za cíl chránit palestinské a muslimské Australany, nikoli kvůli jeho výzvám k zničení Hamásu, jak tvrdí některá konzervativní média.
„Kdyby někdo chtěl přijet na přednáškové turné a veřejně vyjádřil takové názory na izraelské děti, zamítl bych mu vízum,“ řekl Burke.
„Nebudu snižovat laťku pro ochranu názorů, které jsou fanatické vůči palestinskému lidu.“
Jeho kolegyně, ministryně Clare O'Neilová, označila Netanjahuovy výroky za „zklamání“.
„Myslím, že Benjamin Netanjahu má trochu ve zvyku [takové výroky] pronášet,“ řekla.
„Tento typ diplomacie nefunguje, a proto se jím Austrálie nezabývá.
