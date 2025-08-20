Albertova krutost pod lupou: happening připomněl utrpení kuřat, které právní cenzura nezakryje

Právní cenzura neobstojí: o Albertově krutosti se mluví dál
Praha 20. srpna 2025 – Ve středu odpoledne proběhl na Václavském náměstí happening ve formě výstavy „Albertova krutost pod lupou“ doprovázené tragikomickými scénkami. Akce přímo navázala na pondělní rozsudek Městského soudu v Praze, který sice částečně vyhověl žalobě supermarketu Albert a zakázal některá slovní spojení z kampaně, zároveň ale potvrdil, že zveřejněné záběry z chovů, odkud Albert odebírá kuřata, jsou pravé.
Na happeningu sehráli aktivisté groteskní scénku, v níž vystoupili v roli rádoby manažerů Albertu. Ti mávali penězi a posmívali se zuboženému kuřeti v kostýmu – symbolu utrpení milionů skutečných zvířat. „Utrpení kuřat je však zcela reálné a nelze ho zakrýt právními kličkami. Zvířata v těchto chovech jsou šlechtěná na extrémně rychlý růst, jejich těla váhu nezvládají a některá kolabují. Žijí namačkaná po desetitisících v halách bez přístupu k dennímu světlu, jejich krátký život je provázen jen bolestmi a nemocemi. Každý den odkladu řešení znamená další den zbytečné agonie pro tisíce kuřat, jejichž maso se prodává v supermarketech Albert,“ popisuje mluvčí OBRAZu Pavel Buršík. Výstava fotografií, koláží a videozáběrů připomněla, že Albert se snaží soudně umlčet kritiku, nikoli napravit samotné trápení zvířat. Návštěvníci se mohli seznámit i se vzkazy zákazníků a symbolickými performancemi, které ukázaly rozpor mezi realitou a marketingem společnosti. Rozsudek Městského soudu zakázal používat v kampani některé výrazy, například tvrdit, že kuřata z těchto chovů jsou nemocná, znetvořená, mají popáleniny nebo se dusí. Zároveň ale soud potvrdil, že zveřejněné záběry z chovů jsou autentické a skutečně zachycují podmínky, z nichž Albert odebírá maso. „Soud sice zakázal některá slova, ale ani v nejmenším nevyvrátil autenticitu záběrů. Každý, kdo je vidí, si může udělat obrázek sám. O to víc bije do očí, jak zoufale se Albert snaží zakrýt pravdu,“ upozorňuje Buršík. „Řetězec Albert se navenek tváří jako lídr v péči o zvířata, přitom v Česku prodává kuřata z chovů, které ve svém domovském Holandsku či Belgii už dávno netoleruje.“ OBRAZ dlouhodobě vyzývá Albert, aby i v Česku přijal Evropský závazek pro kuřata (European Chicken Commitment - ECC), který by zajistil zdravější plemena kuřat, více prostoru, obohacení chovů a přirozené denní světlo. Zatímco v Belgii a Nizozemsku Albert tento krok udělal, českým zákazníkům nadále nabízí kuřata z rychle rostoucích plemen. „Albert se opakovaně schovává za právníky a žaloby, místo aby se postavil k problému čelem. Už několikrát jsme ho vyzvali k jednání, ale vždy odmítl. Přitom řešení má ve svých rukou – stačí přestat utrácet miliony za soudní spory a začít mluvit o skutečné změně. My jsme připraveni jednat kdykoliv, otázkou zůstává, zda je k tomu konečně připraven i Albert,“ uzavírá Buršík.
