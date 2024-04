Nepřesvědčivé výmluvy supermarketu Albert, kuřata trpí dál

3. 4. 2024

Organizace OBRAZ - Obránci zvířat spustila kampaň Albertova krutost , která odhalila, že supermarket Albert odebírá kuřata z těch nejkrutějších velkochovů, ačkoli se ve svém marketingu ohání udržitelností a péčí o zvířata. Reakce koncernu Albert zatím ukazuje neochotu postavit se k věci čelem. Místo toho se veřejnost dočkala křečovitého kličkování, házení viny na dodavatele a neurčitých slibů, že Albert nechá situaci prověřit. Právě proto je nyní potřeba neustát v tlaku na Alberta a ukázat jeho manažerům, že je čas na opravdovou změnu.



Albert nyní v kostce říká: “naše standardy jsou skvělé, to jen náš dodavatel je porušil, ale nebojte se, děláme vše pro nápravu”. Nic nemůže být dál od pravdy.

Pojďme si to shrnout jasně. Trpící kuřata a mizerná kvalita jsou selhání Alberta, ne dodavatelů. Dodavatelé jen plní zadání Alberta: co nejvíce masa za co nejkratší dobu, za co nejnižší výkupní cenu pro maximalizaci Albertova zisku , který následně putuje do zahraničí. Toto zadání lze splnit jediným možným způsobem - chovem geneticky znetvořených plemen v halách narvaných k prasknutí.

Jak uvedl Seznam Zprávám jeden z chovatelů , stačilo by mu na jedno kuře pár korun navíc, aby mohl chovat zdravější plemena a dát jim víc místa. Přesně na tomto se Albert s chovateli domluvil doma v Holandsku a Belgii. Jen v Česku si Albert možná stále myslí, že si vystačí s prázdnými výmluvami a házením viny na ostatní. A že českým zákazníkům bude dál prodávat kuřata, s jejichž prodejem v zahraničí už dávno skončil. Český zákazník je pro něj očividně stále zákazníkem druhé kategorie.

Řešením není kontrola špatných standardů, kterou nyní Albert navrhuje, aby uklidnil oprávněné znechucení široké veřejnosti. Řešením je celkové zlepšení standardů: zdravější plemena, více prostoru pro kuřata, přirozené světlo a obohacující prvky, jako jsou bidla. Přesně tohle už na západě Albert udělal. Přestal se vymlouvat, přestal dodavatele tlačit do kouta. Teď je čas na změnu i v České republice.

