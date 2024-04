Ukrajina připravuje další útok dronem na Kerčský most

3. 4. 2024

Třetí útok na Kerčský most mezi Ruskem a okupovaným Krymem je "nevyhnutelný", tvrdí ukrajinská vojenská rozvědka, píše z Kyjeva Luke Harding



Na obloze nad některými částmi Ruska se staly známým zjevem: ukrajinské drony s dlouhým doletem, které bzučí na cestě k dalšímu cíli. V rámci největší ukrajinské ofenzívy drony uvnitř ruského území od plnohodnotné invaze Vladimira Putina před dvěma lety provedla Ukrajina v posledních týdnech řadu útoků na ruské ropné rafinerie a přístavy. V úterý zasáhla rafinerii a továrnu na výrobu dronů v průmyslové oblasti Tatarstánu - 1300 kilometrů od hranic Ukrajiny.





Ukrajinská špionážní agentura, která stojí za těmito dronovými útoky, má v hledáčku další cíl: 20 km dlouhý Kerčský most spojující okupovaný Krym s Ruskem. Vysocí představitelé ukrajinské vojenské zpravodajské služby HUR naznačují, že po dvou předchozích pokusech o vyhození mostu do povětří chystá třetí pokus o jeho zničení, přičemž tvrdí, že jeho zničení je "nevyhnutelné".



Pro Putina je most hmatatelnou připomínkou toho, co považuje za jeden ze svých největších politických úspěchů: "navrácení" poloostrova Rusku v roce 2014 za použití tajných ruských jednotek a fingovaného referenda.



Pro Kyjev je most stejně tak nenáviděným symbolem nezákonné anexe ze strany Kremlu. Jeho zničení by posílilo ukrajinskou kampaň za osvobození Krymu a zvýšilo morálku na bojišti i mimo něj, kde jsou kyjevské síly postupně zatlačovány zpět.



Jak by případný ukrajinský útok probíhal, není jasné a existují vážné pochybnosti o tom, zda je HUR schopna provést speciální operaci proti tak dobře chráněnému a zřejmému cíli. Rusko přijalo rozsáhlá opatření na ochranu mostu, posílilo protileteckou obranu a rozmístilo "cílovou bárku" jako návnadu pro přilétající řízené střely.



HUR se domnívá, že se jí podaří most brzy vyřadit. "Uděláme to v první polovině roku 2024," řekl deníku Guardian jeden z činitelů a dodal, že Kyrylo Budanov, šéf hlavního ředitelství rozvědky, už má "většinu prostředků k uskutečnění tohoto cíle". Řídil se plánem schváleným ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který měl "minimalizovat" přítomnost ruského námořnictva v Černém moři.





Za posledních pět měsíců Ukrajina potopila sedm výsadkových člunů a velkých lodí patřících černomořské flotile Moskvy. Poslední z nich, loď Sergej Kotov, se převrátila počátkem tohoto měsíce po nočním náletu deseti ukrajinských obojživelných dronů Magura V5 naplněných výbušninami, když hlídkovala jižně od Kerčského mostu. Představitelé HUR uvedli, že se jednalo o "formovací operaci" před dalším útokem na tento most.





V posledních měsících se HUR snaží zlikvidovat ruské rafinérské kapacity. Její bezpilotní letouny s dlouhým doletem zasáhly ruské ropné terminály v Putinově rodném Petrohradě, více než 1 000 km od ukrajinských hranic. Došlo k útokům v Orjolské oblasti, výbuchu vlaku v uralském městě Nižnij Tagil a útoku v baltském přístavu Ust-Luga. Hořela také ropná rafinerie Tuapse u Černého moře. V pátek deník Financial Times uvedl, že Washington vyzval Kyjev, aby zastavil bezpilotní údery na ruskou energetickou infrastrukturu z obavy, že by to mohlo zvýšit světové ceny ropy.

Timkov přirovnal Ukrajinu k pacientovi na přístrojích, který zoufale potřebuje další pomoc. "Jsme napojeni na kapačky. Máme dostatek léků, abychom zůstali naživu. Ale pokud Západ chce, abychom zvítězili, potřebujeme plnou léčbu," řekl. "Jinak se zhroutíme."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Most byl již dvakrát zasažen a opravován. Loni v červenci způsobil nálet ukrajinských námořních dronů ve tři hodiny ráno rozsáhlé škody na silničním úseku, který vede souběžně se samostatným železničním úsekem využívaným ruskou armádou k přesunu tanků a zásob. V říjnu 2022 výbuch, podle Ruska způsobený bombou propašovanou na nákladním automobilu, způsobil pád několika ramen vozovky do vody.Pokud by byl most trvale ohrožen, Moskva by byla nucena přepravovat vojenské zásoby po silnici přes okupovanou jižní Ukrajinu. Trasa by vedla přes Chersonskou a Záporožskou oblast, které Rusko částečně obsadilo na jaře 2022. Ukrajinští představitelé se domnívají, že by se tím výrazně zhoršila schopnost Kremlu provádět ofenzívy v době, kdy jeho pozemní síly postupují vpřed.Činitelé naznačili, že západní zbraně by Ukrajině umožnily zničit most rychleji, a Zelenskyj opakovaně požádal Berlín o jeho raketový systém dlouhého doletu Taurus. Německý kancléř Olaf Scholz to zatím odmítl s tím, že by se to rovnalo přímému zapojení jeho země do války s Ruskem a nebezpečné eskalaci.Začátkem tohoto měsíce prokremelské ruské kanály zveřejnily zachycený telefonní hovor, v němž vysocí němečtí vojenští představitelé diskutovali o schopnostech systému Taurus. Odborníci odhadovali, že ke zničení mostu by pravděpodobně stačilo 10 až 20 raket.Budanovův zástupce, generálmajor Vadym Skybytskyi, uvedl, že se domnívá, že evropští politici se obávají eskalace špatně. "Co pro nás znamená eskalace? Máme za sebou dva roky války. Je to každodenní postup," řekl. "Rusko bombarduje naše území. Zasahuje elektrárny a civilní infrastrukturu."Řekl, že vítězství na bojišti je v současné době nemožné vzhledem k vojenské převaze Ruska a nedostatku dělostřeleckých granátů a stíhaček na ukrajinské straně, a navrhl, aby Kyjev "neměl jinou možnost" než vést boj na cíle hluboko za nepřátelskou linií, včetně vojenské infrastruktury, velitelských a řídicích center a průmyslových výrobních závodů, které vyrábějí "zbraně a munici". Dodal, že Kyjev použil standardní postup NATO známý jako "těžiště" nebo "Cog" - model, kdy lze dosáhnout nadstandardních výsledků výběrem a následnou eliminací několika pečlivě vybraných vysoce hodnotných cílů.Během voleb v Rusku minulý týden došlo k výbuchům v zařízeních na výrobu pohonných hmot v Orlovské a Nižněnovgorodské oblasti a v pohraniční oblasti Belgorod, kde proukrajinští ruští bojovníci za použití obrněných vozidel provedli několik samostatných vpádů na hranice. Jeden dron byl sestřelen nedaleko Moskvy, uvedl její starosta Sergej Sobjanin.Ukrajina plánuje zasáhnout další ruské cíle, tvrdil Skybyckyj, přičemž svou roli měli sehrát i tajní agenti. Někteří z nich jsou "Rusové s ukrajinskými kořeny", jiníjsou neideologičtí Rusové naverbovaní za úplatu. "Bazén "je tak velký, že si HUR může vybírat kandidáty na sabotážní operace, řekl.Ale vlastní ruské špionážní agentury se nyní po období, kdy byly na ústupu, vrátily, dodal generál. Podle jeho názoru přizpůsobily své techniky. Po Putinově invazi v plném rozsahu západní vlády, včetně Velké Británie, vyhostily velké množství kariérních ruských zpravodajských důstojníků umístěných v zahraničí pod diplomatickým krytím.Minulý měsíc se objevil zjevný důkaz obnovené sebedůvěry Kremlu, když byl ve španělském přímořském letovisku nalezen zavražděný ruský pilot, který přeběhl na Ukrajinu. Brigádní generál Dmytro Timkov, nejvyšší bezpečnostní představitel HUR, uvedl, že Maksim Kuzminov byl varován, aby neopouštěl Ukrajinu a nevydával se do EU. Timkov uvedl, že tuto radu ignoroval.