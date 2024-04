Po šesti měsících války v Gaze se Izrael stává vyvrhelem

5. 4. 2024

čas čtení 5 minut

Bezprostředně po 7. říjnu se Izrael těšil širokému - i když ne všeobecnému - soucitu, zejména ze strany západních vlád. Joe Biden spěchal do Tel Avivu, aby si sedl s pozůstalými a postavil se za jejich vůdce. Ale podívejte se na obrázek nyní, píše Jonathan Freedland.



Izrael nikdy nebyl izolovanější. Prezident Spojených států, které byly po desetiletí skutečně nepostradatelným spojencem Izraele, je tak "pobouřen" - jeho slova - izraelským zabitím těchto humanitárních pracovníků, že ve čtvrtek večer vydal premiérovi země sotva zastřené ultimátum: Udělejte, co říkám, nebo už nebudou žádné zbraně. Tato hrozba je sotva planá: ostatní západní spojenci již dodávky zbraní přerušili nebo o tom uvažují. Bezprostředně po 7. říjnu se Izrael těšil širokému - i když ne všeobecnému - soucitu, zejména ze strany západních vlád. Joe Biden spěchal do Tel Avivu, aby si sedl s pozůstalými a postavil se za jejich vůdce. Ale podívejte se na obrázek nyní,Izrael nikdy nebyl izolovanější. Prezident Spojených států, které byly po desetiletí skutečně nepostradatelným spojencem Izraele, je tak "pobouřen" - jeho slova - izraelským zabitím těchto humanitárních pracovníků, že ve čtvrtek večer vydal premiérovi země sotva zastřené ultimátum: Udělejte, co říkám, nebo už nebudou žádné zbraně. Tato hrozba je sotva planá: ostatní západní spojenci již dodávky zbraní přerušili nebo o tom uvažují.





Tyto vlády reagují na celosvětovou náladu, kterou již nemohou ignorovat. Protože to nejsou věční kritici Izraele, kdo zemi odsuzuje, ale jeho přátelé. Ve Velké Británii se v souvislosti s vraždami humanitárních pracovníků z WCK ozval lord Ricketts, bývalý britský poradce pro národní bezpečnost, který dříve pracoval pro Tonyho Blaira, a požadoval pozastavení prodeje zbraní. Jeho výzva našla odezvu v celé Konzervativní straně, v dopise stovek právníků, včetně několika bývalých soudců Nejvyššího soudu, i v obvykle proizraelských, pravicově orientovaných hlasech v médiích. Když přijdete o rozhlasovou celebritu Nicka Ferrariho, kterého lze pravidelně vidět jako moderátora na velkých charitativních akcích britských židů, víte, že jste sami.





Někteří v Izraeli budou doufat, že současné pobouření se úzce soustředí na pondělní otřesný incident. Ale to není úplně správné. Za prvé, chování, které vedlo k oněm sedmi mrtvým, je sotva ojedinělé - jenže tentokrát nebyly všechny oběti Palestinci. Jak tento týden napsal v deníku Haaretz obdivovaný obranný analytik Amos Harel, zabití lidí z WCK je "příznakem širšího jevu" v Izraelských obranných silách (IDF), nedbalosti nebo ještě něčeho horšího, "pokud jde o střelbu v blízkosti civilistů", a "vážného problému s disciplínou", který vedl k "mnoha porušením válečného práva".



Izrael již šest měsíců žádá svět o pochopení a snaží se vysvětlit, že čelí výjimečnému nepříteli - nepříteli, který se skrývá v podzemí, mezi civilním obyvatelstvem a pod ním, a nevadí mu odpalovat rakety a střely z nemocnic, škol a mešit. Z tohoto důvodu zahraniční vlády projevily Izraeli vzácnou trpělivost. Ta však nyní došla. A do značné míry to souvisí s rozhodnutími, která Izrael nepřijal v oblasti boje, ale humanitární pomoci.



Dokonce i ti spojenci, kteří stejně jako Biden akceptovali, že izraelská válka proti Hamásu bude mít neúnosně vysokou cenu, nemohou vidět žádnou logiku ani ospravedlnění ve vzorci omezení a překážek, které způsobují utrpení nikoli Hamásu, ale obyčejným Palestincům. Hněv nad nedostatkem potravin a léků, nad varováním před hladomorem, kterému se dá vyhnout, dosáhl po pondělním zabíjení bodu zlomu. Po Bidenově demarši Netanjahu slíbil změnu a otevření nových přechodů pro pomoc do Gazy - ačkoli minulý měsíc byla slíbena "záplava" pomoci z Izraele, která nikdy nepřišla.



Výsledkem je, že Izrael, jehož zakladatelé toužili být světlem pro národy, dnes stojí jako malomocný mezi národy. Mnozí Izraelci si tuto změnu sotva uvědomují: jejich média neukazují válku, kterou zbytek světa vidí a odsuzuje. Místo toho se soustřeďují na hrozící odvetu ze strany Teheránu, která může přijít kdykoli poté, co Izrael na začátku tohoto týdne zavraždil dva íránské generály v Damašku, a na hrozící nebezpečí v podobě arzenálu Hizballáhu za severní hranicí. A protože se jim nepodařilo přivést rukojmí domů, což je středem zájmu rostoucích protestů proti Netanjahuovi, zůstávají v traumatu ze 7. října a znovu a znovu si přehrávají hrůzu onoho dne, který byl nejsmrtonosnějším v dějinách Izraele.



Neobviňuji z toho izraelskou veřejnost. Ale viním jejich vůdce. I když neudělali nic pro to, aby řešili základní příčiny konfliktu, jejich úkolem bylo překonat vztek a hrůzu onoho okamžiku, uvažovat klidně a strategicky i uprostřed paniky. Uvědomit si v tu chvíli, že jejich boj se vede s Hamásem, nikoli s celým obyvatelstvem Gazy. Místo toho zasévají nenávist do srdcí nové generace a ze své osamocené země dělají zemi, která nedokáže fungovat sama.





Takže ne, v této strašlivé válce není vítězů. Ale Hamás se může těšit ze šibalského úsměvu zadostiučinění: nastražil smrtící past - a Benjamin Netanjahu do ní zavedl Izrael.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0