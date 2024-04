Miliony lidí v Americe nadšeně sledovaly plné sluneční zatmění

9. 4. 2024

čas čtení 3 minuty





Pro vědce byly ty drahocenné čtyři minuty příležitostí k často nerealizovatelným vědeckým experimentům - šancí odhalit tajemství našeho vesmíru.



Vědci vyslali rakety do dráhy zatmění, v zoologických zahradách pozorovali zvířata, vysílali rádiové signály po celé zeměkouli a nahlíželi do vesmíru obrovskými kamerami.







Profesor Adam Hartstone-Rose ze Severokarolínské státní univerzity strávil pondělí v zoologické zahradě ve Fort Worthu v Texasu.



Sledoval tam zvláštní chování zvířat od goril přes žirafy až po galapážské želvy. Během zatmění v roce 2017 se želvy najednou začaly pářit.



Spousta zvířat zřejmě úzkostně reaguje na náhlou tmu.



"Plameňáci minule předvedli krásnou věc," říká. "Když se zatmění blížilo, dospělí jedinci shromáždili mláďata do středu hejna a dívali se na oblohu, jako by se obávali, že se na ně řítí vzdušný predátor."



Gorily se přesunuly na místo, kde spí, a začaly se věnovat spánku, protože cirkadiánní rytmy byly narušeny.





Jeden noční pták zvaný žabožrout se probudil z místa, kde se obvykle maskuje jako tlející pařez. Začal hledat potravu, a když se znovu objevilo slunce, vrátil se do zamaskování.





Aby otestovali, co to udělá s rádiem, stovky radioamatérů se připojili k poslechové párty a navzájem si posílali signály po celém světě.





Letouny letěly rychlostí 740 km/h v měsíčním stínu strávily více než 6 minut a 22 sekund - téměř o dvě minuty více než lidé na Zemi, kteří při troše štěstí strávili pozorováním zatmění jen čtyři a půl minuty.







Zdroj v angličtině ZDE

Vědci se budou snažit studovat koronu Slunce.Tato tajemná část Slunce je tvořena zmagnetizovanou plazmou a má více než milion stupňů Celsia.Úplné zatmění Slunce poskytuje vzácnou příležitost ke studiu sluneční koróny.Za normálních okolností je díky neuvěřitelnému jasu Slunce nemožné korónu spatřit, ale v pondělí na ni mohli vědci v texaském Dallasu namířit přístroje a pořídit snímky.Vědci z Aberystwyth University ve Walesu a z NASA doufali, že se jim podaří nahlédnout do slunečního větru, což je plazma vyvržená z povrchu Slunce. Další záhadou je, proč se zdá, že koróna je mnohem žhavější než povrch Slunce, přestože se nachází na jeho okraji.Pozorovali také takzvaný výron koronální hmoty, kdy jsou obrovská oblaka plazmatu vyvržena z atmosféry do vesmíru. Ejekce mohou způsobit problémy satelitům, které používáme na ZemiAktivita Slunce může narušit téměř všechny naše komunikace, včetně skromného krátkovlnného rádia.Energie ze Slunce nabíjí oblast v horních vrstvách atmosféry zvanou ionosféra, která pomáhá rádiovému vysílání šířit se kolem planety. Když však Měsíc zablokuje Slunce, je ionosféra ovlivněna.Podle Nathaniela Frissella ze Scrantonské univerzity v Pensylvánii by výsledky mohly vědcům pomoci lépe porozumět rádiové komunikaci používané záchranáři, letadly a loděmi, stejně jako GPS.Americká vesmírná agentura Nasa podél dráhy zatmění vyslala letadla WB-57, která pořizovalat snímky z výšky 15 000 m nad Zemí.Vedle pozorování nových detailů v koróně bude Nasa možná schopna studovat prachový prstenec kolem Slunce a hledat asteroidy, které by mohly obíhat v jeho blízkosti.Jeden z přístrojů na palubě letounů zvaný spektrometr jim pomůže dozvědět se více o výbuších slunečního materiálu vylétajících ze Slunce.