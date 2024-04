Tel Aviv vpouští do Gazy více humanitární pomoci aneb Další z nesčetných izraelských polopravd a lží

11. 4. 2024 / Daniel Veselý

Držet krok s tsunami izraelských lží a polopravd doprovázející genocidní běsnění izraelské armády (IDF) v Gaze je nadmíru obtížné, neboť se vrší prakticky týmž tempem jako hory zavražděných Palestinců. Kupříkladu CNN v aktuální analýze potvrdila předchozí zprávy světových médií, podle nichž IDF na konci února postřílela více než stovku Gazanů čekajících na humanitární konvoj. Tato tragédie vešla do dějin pod názvem “moučný masakr”, přičemž zdaleka nešlo o ojedinělý incident. Tel Aviv své vojáky jako v obdobných případech sveřepě hájí a svaluje vinu za otřesné zločiny tu na Hamás, tu na UNRWA či na obyčejné Gazany, přestože podle expertních posudků IDF při nejznámějším moučném masakru kosila hladovějící nešťastníky mohutnou automatickou střelbou rychlostí 600 ran za minutu. Zdá se, že vulgární izraelští propagandisté nelžou pouze tehdy, když mlčí.

Izrael patrně překročil červenou linii, když záměrně usmrtil šest západních humanitárních pracovníků a jednoho Palestince pracující pro americkou charitativní společnost World Central Kitchen (WCK). Co na tom, že jde o běžnou praxi IDF, jak mezi řádky přiznává i americký prezident Joe Biden. I když šéf Bílého domu Netanjahuovu vládu za tento zločin pokáral a požádal ji, aby navýšila humanitární pomoc do Gazy, Tel Aviv - jak se zdá - opět kalí vodu, když tvrdí, že do Pásma nyní vpouští více kamionů s humanitární pomocí. Washington svého darebáckého blízkovýchodního klienta i nadále zásobuje zbraněmi, municí a dalším vojenským materiálem, jako by se nechumelilo.

Podle poznatků OSN však kamiony, jejichž náklad kontrolují izraelské úřady, mnohdy jezdí do Gazy poloprázdné. Taktéž počet kamionů, které podle izraelských orgánů jezdí každý den do Pásma, nesedí, protože je nutné brát na zřetel zpoždění na hraničních přechodech a přesun do skladů s humanitární pomocí. Izraelci navíc egyptským řidičům kamionů zakázali být v téže oblasti a v tutéž dobu jako palestinští řidiči, což samozřejmě komplikuje transfer potravin, léků a dalších potřebných komodit.

Izrael blokuje daleko větší počet konvojů s potravinami na území Gazy, kde hrozí hladomor, dozvídáme se od mluvčího humanitární organizace spadající pod Organizaci spojených národů Jense Laerkeho, který uvádí, že je třikrát větší pravděpodobnost, že Izrael do těchto míst zablokuje příjezd konvojů s potravinami než jinou humanitární pomoc.

Novinářka Arwa Damon, která se právě vrátila z Gazy, říká, že kontrola nákladů s humanitární pomocí trvá dva až tři týdny. Problém nastává i poté, kdy je zapotřebí dopravit pomoc potřebným, neboť v Pásmu panuje značné nebezpečí, jak ostatně dokládá neblahý incident s WCK. Nadto je objem humanitární pomoci i nadále nedostatečný, konstatuje Damon.

List Washington Post v sobotním textu s názvem Proč Izrael možná znovu otevře klíčový přechod s Gazou (Erez) uvádí, že opětovné otevření tohoto přechodu není vůbec jisté - navzdory Netanjahuovu slibu danému Bidenovi, že Izrael Erez otevře . Podle satelitních snímků a reportáže katarské televizní stanice Al Džazíra byla silnice na přechodu srovnána se zemí, což vyvolává otázky, jak rychle bude možné opravit tamní infrastrukturu, aby se usnadnil průjezd humanitárních konvojů. Jenže tento přechod byl před válkou využívaný především pro pěší dopravu, a nikoli pro přepravu zboží nebo pomoci.

Humanitární organizace a mezinárodní společenství, včetně OSN, tvrdí, že zevrubné kontroly a další izraelské průtahy zpomalily a ztížily úsilí o přísun pomoci do Gazy. Pouze malá část kamionů je do Pásma vpuštěna. Jakmile vjedou do Gazy, potýkají se s bezpečnostními problémy, protože tamní policejní síly se staly cílem izraelské palby. Humanitární organizace kvůli obavám o bezpečí svých zaměstnanců tedy s doručením pomoci váhají, podotýká Washington Post.

Izraelští propagandisté neustále tvrdí, že jakmile se do Pásma dostane humanitární pomoc, Hamás ji bezostyšně rozkrade. Nicméně seniorní americký diplomat, který na distribuci pomoci dohlíží, tato obvinění odmítá. Podle jeho svědectví žádný izraelský představitel nepředložil konkrétní důkazy o odklonu nebo krádeži pomoci, informoval v únoru web Times of Israel.

Jak už jsem uvedl v úvodu svého textu, je nadmíru obtížné držet krok se záplavou veškerých izraelských lží, jejichž nedeklarovaným cílem je zpochybnit genocidní praktiky izraelské armády v Gaze. Sdělovací prostředky pak namáhavě musí rozplétat obludnou pavučinu nestoudných lží, zatímco se v Gaze každý den odehrává masové vraždění nevinných lidí, o němž detailně informují jen některá média.

