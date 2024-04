Martina Navrátilová: Panebože. A to my pořád ještě vyzbrojujeme Izrael?

13. 4. 2024

Během masakru v nemocnici al-Šifa izraelská armáda střílela pacienty na lůžku a lékaře, kteří odmítli opustit nemocné, rozdělovala lidi do skupin pomocí různobarevných náramků a popravila stovky civilních státních zaměstnanců. OMG. And still we keep arming Israel??? https://t.co/cH6qvzr0VM — Martina Navratilova (@Martina) April 13, 2024

"Vylezte ven, vy zvířata!" ozývalo se z izraelských dronů



Jak došlo k masakru v nemocnici al-Šifa



Během masakru v nemocnici al-Šifa izraelská armáda střílela pacienty na lůžku a lékaře, kteří odmítli opustit nemocné, rozdělovala lidi do skupin pomocí různobarevných náramků a popravila stovky civilních státních zaměstnanců.



Z obětí masakru v nemocnici al-Šifa zbyly jen lidské hlavy sežrané vránami, neidentifikované a rozkládající se části těl a stovky mrtvol nahromaděných a pohřbených v masových hrobech. Ponurá scéna jako z dystopického filmu, výsledek dvoutýdenního obléhání největší nemocnice v Gaze, které skončilo jejím úplným zničením.





Po dokončení ničení al-Šify izraelská armáda oznámila, že šlo o jednu z nejúspěšnějších operací od začátku války, a prohlásila, že ve zdravotnickém areálu zatkla stovky členů Hamásu a palestinského Islámského džihádu. Nikdo si však zřejmě nepoložil otázku, jak je možné, že se v al-Šífě shromáždilo tak obrovské množství takzvaných "operativců" z Hamásu a PIJ s plným vědomím toho, že toto místo již jednou armáda pročesala a že město Gaza je od té doby okupováno izraelskou armádou.



Server Mondoweiss kontaktoval mnoho pamětníků událostí v al-Šifě. Většina z nich odmítla mluvit a obávala se odhalení své totožnosti. Několik z nich souhlasilo pod podmínkou anonymity, protože se obávali, že se pro své svědectví stanou terčem izraelské armády a že budou následně zabiti. Ve světle svědectví, která shromáždil Mondoweiss, se ukazuje jiný obraz toho, co se stalo.



Jeden mladý muž, kterému se podařilo z nemocnice uprchnout jen chvíli před začátkem armádní invaze, uvedl, že v nemocnici byly skutečně stovky zaměstnanců napojených na Hamás a palestinský Islámský džihád, ale žádný z nich nebyl vojenským činitelem. Jednalo se o pracovníky civilní složky vlády v Gaze, včetně posádek civilní obrany, policejních sil, služeb vnitřní bezpečnosti, zaměstnanců ministerstva vnitra a pracovníků dalších složek místní samosprávy. Všichni se shromáždili, aby v al-Šifě obdrželi své vládní platy, vzhledem k tomu, že to bylo jedno z mála zbývajících míst, které mělo být relativně bezpečné před boji.



"V budově specializovaných ordinací byla místnost, která sloužila jako kancelář pro vládní složky, které působily nad zemí," řekl mladý muž (dále jen "Z") s odkazem na civilní složky vlády Hamásu.



Z také potvrdil, že řada členů PIJ, kteří pracovali na nevojenských pozicích, tam také dostávala mzdu. "Byla tam ještě jedna budova, která sloužila jako kancelář hnutí [PIJ], a muži zaměstnaní v hnutí si tam chodili vyzvedávat platy."



"Už dlouho se nikdo z těchto zaměstnanců neviděl," vysvětlil Z. "Proto si všichni povídali ve zdravotnickém areálu a doháněli vzájemné ztráty."



Izraelská armáda popsala shromáždění tak, že získala potvrzené zpravodajské zprávy o velkém počtu "teroristických operativců" z obou skupin uvnitř nemocnice al-Šifa, a po zásahu oznámila, že zatkla 900 "podezřelých" a potvrdila, že 500 z nich jsou "terorističtí operativci", a zároveň oznámila, že zabila dalších 200 "ozbrojenců", mezi nimiž byli "vrchní velitelé Hamásu a Palestinského islámského džihádu".

Obléhání začíná



Z řekl serveru Mondoweiss, že několik minut před útokem slyšel zvuk armádních vozidel a tanků blížících se k nemocnici. On a jeho kolega také dorazili do al-Šífy, aby si vyzvedli své platy.



"Když jsme uslyšeli ta vozidla, řekl jsem kolegovi, že musíme okamžitě odjet, protože jsem si myslel, že by mohla směřovat k samotné nemocnici," řekl Z. Vysvětlil, že každý, kdo je zaměstnán u vlády Hamásu, je považován Izraelem za hledaného. Jeho kolega ho neposlechl, protože se domníval, že armáda místo toho může vtrhnout do nedaleké oblasti. "Řekl mi, že pravděpodobně míří do průmyslové zóny."



Z-ův kolega nejprve odmítl odejít, ale když se zvuk tanků přiblížil, oba se rozhodli okamžitě odejít. Ačkoli byli oba civilisté bez vojenské minulosti, oba byli členy hnutí Hamas.



O několik okamžiků později začala invaze. Byli svědky toho, jak tanky obklíčily areál a nad hlavami se jim vznášely kvadrokoptéry. V jednom okamžiku byla celá al-Šifa obležena ze země i ze vzduchu.



Další přeživší, kterému se podařilo z komplexu uniknout, uvedl, že většinu zpravodajských informací o tom, kdo se v komplexu shromáždil, předávali Izraeli informátoři, spolupracovníci a tajní izraelští špioni.



"V noci invaze tam byli dva pouliční prodavači, kteří vždy seděli u vchodu do al-Šífy," řekl přeživší pro Mondoweiss. "Jeden z nich prodával vodu a druhý konzervy. Když došlo k invazi, oba obchodníci se ukázali jako vojáci. Vytáhli pistole a spolu s dalšími vojáky vstoupili do nemocnice a naváděli je, kam mají jít. Byli tam už dlouho a věděli, kde se co nachází."



Ve zdravotnickém areálu se nacházelo několik budov, včetně porodnice, budov specializované chirurgie a kardiologického oddělení. Když vojáci vstoupili do areálu, všichni dostali rozkaz evakuovat budovy. Drony nesoucí reproduktory vysílaly armádní rozkazy, které lidem říkaly, že musí opustit budovu a shromáždit se na nádvoří.



"Drony stále opakovaly: 'Vylezte ven, vy zvířata,'" řekl Z. Mondoweiss.



Když všichni opustili budovy, armáda začala rozdělovat davy lidí do skupin a každou skupinu nutila nosit různobarevné plastové náramky. Vojáci jim řekli, že tyto náramky jsou napojeny na systém, který upozorňuje odstřelovače na jejich pohyb. Byly rozděleny do dvou barev: žluté, kterou měl připevněnou nemocniční personál a kdokoli, koho armáda považovala za civilisty, a červené, kterou dostávali lidé, kteří se nemohli pohybovat sami, jako například pacienti, zranění, amputovaní nebo lidé se zlomenými končetinami.



Armáda také shromažďovala lidi, kteří byli podezřelí z příslušnosti k Hamásu nebo PIJ. Těm náramky nedávali, ale oddělili je od zraněných a personálu nemocnice, které poslali do jiné budovy.



Třetí, mnohem větší skupině bylo nařízeno nemocnici zcela opustit - kromě některých členů nemocničního personálu to byly tisíce vysídlených osob, které se v areálu ukrývaly. Někteří členové personálu, včetně lékařů, odmítli odejít. Když příkaz armády odmítli, byli okamžitě a bez jakýchkoli argumentů popraveni.



Armáda poté vyvedla obrovské množství mužů ze skupiny podezřelých členů a zaměstnanců Hamásu a PIJ a shromáždila je uprostřed nádvoří. Poté je jednoho po druhém popravila. Když byl masakr dokonán, armádní buldozery nahromadily jejich mrtvoly po desítkách, protáhly je pískem a zakopaly.



Zatímco to probíhalo, další vojáci vtrhli do různých budov v areálu a hledali lidi, kteří se odmítli evakuovat, když byl vydán první rozkaz. Zabíjeli každého, koho našli, a považovali ho za podezřelého.



V nemocnici byli někteří, kteří kladli odpor a pokoušeli se zahájit palbu, včetně policistů s pistolemi. Tento počet lidí byl zanedbatelný a jejich odpor je nezachránil - byli zabiti spolu s těmi, kteří nekladli žádný odpor.



Na videu zveřejněném na sociálních sítích, které natočil novinář v nemocnici, popisuje lékařka, která se představila jako Amira al-Safadi, co se stalo.



"Po prvním dni útoku, který nás překvapil ve dvě hodiny ráno, nám armáda nařídila, abychom neodcházeli, když vstoupila," říká doktorka Safadiová. "Druhý den nám pak dala náramky a zdůraznila, že je musíme nosit a že každý, kdo opustí budovu, aniž by měl náramek na ruce, bude okamžitě zabit."



"Poslali nás do čtyř různých budov," pokračuje a popisuje, že se připojila k řadě dalších lékařů a sester s jejich pacienty. "Asi 16 zraněných pacientů zemřelo, protože jsme je nemohli ošetřit."



V době, kdy se armáda z al-Šify stáhla, byl celý areál téměř zdecimován, proměněn v trosky a ohořelé budovy.



Jeden z "největších masakrů v palestinské historii"



Organizace Euro-Med Human Rights Monitor uvedla, že masakr v nemocnici al-Šifa byl jedním z největších v palestinské historii, a odhaduje, že bylo zabito, zraněno nebo pohřešováno nejméně 1 500 lidí, "přičemž polovinu obětí tvořily ženy a děti. "* Organizace také potvrzuje, že nejméně 22 pacientů bylo zastřeleno, když leželi na nemocničních lůžkách, zatímco počet vysídlených osob ukrývajících se v nemocnici, které byly nuceny evakuovat na jih, se odhaduje na 25 000 osob. Kromě toho bylo zničeno 1 200 obytných jednotek v okolí al-Šífy.



Navzdory tvrzení armády o strategickém a vojenském významu operace al-Šifa a počtu údajných členů Hamásu a PIJ, které zatkla a zabila, zamlžila skutečný zamýšlený účel operace, kterým bylo zničení zdravotnického systému v severní Gaze a zhoršení již tak katastrofálních humanitárních podmínek. Celý areál je nyní nepoužitelný. Dokonce i márnice s nesčetnými těly zabitých byla spálena.



Izraelská "operace" v al-Šifě byla skutečně úspěšná a tímto úspěchem bylo vyřazení největší nemocnice v Gaze z provozu a urychlení sociálního kolapsu na severu.

Poznámky:



* Poznámka redakce: v dřívější verzi tohoto článku bylo ve zprávě Euro-Med nesprávně uvedeno, že bylo zabito nejméně 1 500 lidí, zatímco ve zprávě se odhaduje, že bylo zabito, zraněno nebo pohřešováno 1 500 lidí. Text byl opraven 12. dubna.



Tareq S. Hajjaj

Tareq S. Hajjaj je dopisovatelem Mondoweiss v Gaze a členem Svazu palestinských spisovatelů. Vystudoval anglickou literaturu na univerzitě Al-Azhar v Gaze. Svou novinářskou kariéru zahájil v roce 2015, kdy pracoval jako autor zpráv a překladatel pro místní noviny Donia al-Watan. Psal reportáže pro Elbadi, Middle East Eye a Al Monitor. Sledujte ho na Twitteru na adrese @Tareqshajjaj.



