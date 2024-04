Krize na Blízkém východě: Íránská státní média uvádějí, že Revoluční gardy zadržely loď "spojenou s Izraelem"

13. 4. 2024

Al-Džazíra informuje, že při nočním izraelském útoku byla zničena mešita Abú Bakr as-Siddiq a poškozeny i blízké domy v Deir al-Balah v centrální části Gazy



"Izraelská armáda požádala sousední domy, aby se z oblasti evakuovaly, protože chce mešitu bombardovat," uvedl podle Al-Džazíry jeden ze starších obyvatel oblasti. "Mešita nemá nic společného s [palestinskými skupinami] Hamás nebo Islámský džihád. Za mešitu jsme zodpovědní my, obyvatelé čtvrti."





- Írán zadržel loď "spojenou s Izraelem", sděluje státní tisková agentura



Íránská státní tisková agentura IRNA v sobotu uvedla, že íránské Revoluční gardy zadržely loď MSC Aries, která je podle ní "napojena na Izrael", a převezly ji do íránských teritoriálních vod, informuje agentura Reuters.



IRNA dodala, že na palubu plavidla plujícího pod portugalskou vlajkou se nalodil vrtulník speciálních jednotek gardového námořnictva a zmocnil se ho.



Společnost MSC se sídlem v Ženevě, která je správcem a komerčním provozovatelem lodi zadržené Íránem v Hormuzském průlivu, uvedla, že úzce spolupracuje s příslušnými orgány, aby zajistila bezpečí 25 členů posádky a bezpečný návrat plavidla.



Podle aktuálních informací agentury Reuters společnost MSC přiznala zabavení lodi MSC Aries, zatímco společnost Zodiac Maritime uvedla, že vlastnické právo k zabavenému plavidlu má společnost Gortal Shipping Inc, která je spřízněná se společností Zodiac, jakožto finančník, a že plavidlo bylo společnosti MSC dlouhodobě pronajato.





Írán "provádí pirátskou operaci", tvrdí izraelský ministr zahraničí. (Zatímco izraelské bombardování cizího velvyslanectví pirátskou operací zjevně nebylo, pozn. red.)



Izraelský ministr zahraničí Israel Katz v sobotu prohlásil, že Teherán provádí pirátství a měl by za to být sankcionován poté, co íránské Revoluční gardy zadržely v Hormuzském průlivu nákladní loď spojenou s Izraelem, informuje agentura Reuters.



"Režim ajatolláha Chameneího je zločinecký režim, který podporuje zločiny Hamásu a nyní provádí pirátskou operaci v rozporu s mezinárodním právem," řekl Katz.



"Vyzývám EU a svobodný svět, aby okamžitě prohlásily íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci a aby na Írán okamžitě uvalily sankce," dodal.



- Izraelská armáda tvrdí, že na okupovaném Západním břehu Jordánu bylo nalezeno tělo pohřešovaného izraelského chlapce, který byl zabit při "teroristickém útoku".



Zmizení čtrnáctiletého Binyamina Achimaira vyvolalo v pátek a v sobotu velký útok osadníků na palestinskou vesnici, uvedla agentura AP.



Zabití teenagera a řádění osadníků znamenalo poslední eskalaci násilí na území v době, kdy Izrael vede válku proti Hamásu v pásmu Gazy.



"Bezpečnostní síly pokračují v pronásledování osob podezřelých z provedení útoku," uvedla v sobotu armáda.



- Nizozemská letecká společnost KLM již nebude létat nad Izraelem a Íránem, informovala v sobotu nizozemská tisková agentura ANP s odvoláním na mluvčího KLM.



KLM, nizozemská odnož společnosti Air France-KLM, uvedla, že se jedná o preventivní opatření s odkazem na rostoucí napětí mezi Íránem a Izraelem, ale dodala, že bude nadále létat do Tel Avivu na izraelském pobřeží Středozemního moře.



- Írán ponese následky jakékoli eskalace, vyhrožuje izraelská armáda



Írán ponese následky, pokud bude v regionu eskalovat násilí, uvedl v sobotu podle agentury Reuters mluvčí izraelské armády.



"Írán ponese následky, pokud se rozhodne situaci dále eskalovat," uvedl v prohlášení admirál Daniel Hagari.



"Izrael je v nejvyšší pohotovosti. Zvýšili jsme naši připravenost chránit Izrael před další íránskou agresí. Jsme rovněž připraveni reagovat."



Agentura Reuters uvádí, že Hagariho komentář přišel po prohlášení, které bylo učiněno v souvislosti se zadržením plavidla mezi Spojenými arabskými emiráty a Íránem.



- Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo při izraelských úderech za posledních 24 hodin zabito 52 Palestinců



Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví Gazy, které řídí Hamás, bylo za posledních 24 hodin při izraelských úderech zabito 52 Palestinců a 95 jich bylo zraněno.



Podle tohoto prohlášení bylo od 7. října při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 33 686 Palestinců a 76 309 jich bylo zraněno.





- Írán obviněn po nalodění lodi v Hormuzském průlivu



Videozáznam, který viděla agentura Associated Press (AP), ukazuje, jak komando v sobotu pomocí vrtulníku napadlo loď poblíž Hormuzského průlivu, přičemž tento útok představitel obrany Blízkého východu přisuzuje Íránu na pozadí širšího napětí mezi Teheránem a Západem.



Podle agentury AP videozáznam ukazuje útok, o němž již dříve informovala organizace United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Dřívější aktualizace UKMTO nenabídly žádné podrobnosti o přepadení v Ománském zálivu u emirátského přístavního města Fudžajra, kromě toho, že plavidlo bylo "údajně zadrženo regionálními orgány".







Představitel obrany, který s agenturou AP hovořil pod podmínkou zachování anonymity, aby mohl hovořit o zpravodajských záležitostech, se s agenturou podělil o video. Na něm se prý komando spustilo na hromadu kontejnerů, které se nacházely na palubě plavidla.





Námořní obchodní operace Spojeného království (UKMTO) zveřejnily aktuální informace o incidentu 50 námořních mil severovýchodně od Fudžajry ve Spojených arabských emirátech.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Snímek z videa, které agentuře Associated Press poskytl blízkovýchodní obranný úředník, ukazuje sobotní nálet vrtulníku zaměřený na plavidlo poblíž Hormuzského průlivu. Tento představitel obrany hovořil pod podmínkou zachování anonymity, aby mohl hovořit o zpravodajských záležitostech.Podle agentury AP bylo slyšet člena posádky na lodi, jak říká: "Nevycházejte." Poté řekl svým kolegům, aby šli na můstek lodi, když na palubu sestoupilo další komando. Dodává, že je vidět, jak jedno komando klečí nad ostatními, aby jim poskytlo potenciální krytí před palbou.Ačkoli agentura AP nemohla video okamžitě ověřit, uvedla, že odpovídá známým podrobnostem o nalodění a že se zřejmě jedná o vrtulník používaný íránskými polovojenskými Revolučními gardami, které v minulosti provedly i jiné nájezdy na lodě.