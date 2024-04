Gaza: O sedmileté holčičce, která váží devět kilogramů

16. 4. 2024

čas čtení 4 minuty

Moderátorka, BBC World at One, pondělí 15. dubna 2024, 13 hodin: Jak jsme slyšeli, útok Íránu na Izrael sjednotil jeho spojence na jeho obranu. Spojenci ještě předevčírem hlasitě kritizovali, kolik pomoci bylo do pásma Gazy vpuštěno, američtí představitelé prohlásili, že zprávy o hladomoru v regionu jsou věrohodné. A to i přesto, že izraelský ministr obrany Gallant slíbil, že Gazu zaplaví pomocí. Stále je zde velmi výrazný nedostatek potravin a lékařské pomoci. Dnes dopoledne jsem mluvila s lékařem, který pracuje na severu Gazy a který mi poslal fotografie některých svých pacientů z tamní nemocnice, podvyživených dětí s kostnatýma rukama, sotva se pohybujících dětí. Jeho jméno neuvádíme, protože jeho organizace ho nepověřila, aby o tom mluvil. Nejprve však popsal situaci, v níž se nachází.

Lékař: Situace je špatná, víceméně všechny domy jsou rozbombardované a když přijedete na sever Gazy, je to jako Hirošima. Všechno je zničené. Vůbec nenajdete nezničený dům. Na sever nevedou silnice. Ceny potravin na trhu jsou velmi vysoké. Jsou tu nějaké shozy, ale to je jenom málo. Situace je špatná, víceméně všechny domy jsou rozbombardované a když přijedete na sever Gazy, je to jako Hirošima. Všechno je zničené. Vůbec nenajdete nezničený dům. Na sever nevedou silnice. Ceny potravin na trhu jsou velmi vysoké. Jsou tu nějaké shozy, ale to je jenom málo.



Moderátorka: Trochu mi povězte o lidech, se kterými se setkáváte. Protože jste nám poslal několik velmi znepokojivých záběrů.







Lékař: Ano, to jsou ty nejextrémnější věci, které jsem viděl, které jsou i v sousední nemocnici, kde mají vlastní dětské oddělení a některé děti vypadají opravdu špatně, ve špatném stavu.





Moderátorka: Na jednom ze snímků je šestiletá holčička. Můžete nám o ní něco říct?





Lékař: Ano, to je Danna. Je jí sedm let a předtím měla 22 kilo, ale teď má jen devět kilo. Žije se svou matkou ve městě Gaza a je nemocná. Nemohli přijít do nemocnice, protože kolem domu bylo hodně odstřelovačů a bombardování a tanků, takže proto se jí takhle přitížilo. V plánu je velká pomoc na jihu Gazy, v Egyptě. Ale před několika dny nemohli odjet, protože se kolem konvoje střílelo, takže se museli zase vrátit.





Moderátorka: Poslal jste také obrázek dítěte, které vypadá, vypadá to, že to dítě sotva může přežít. Přežije? Dostává se jim péče? Dostávají teď jídlo?

Lékař: Ano, dostávají ho nitrožilně. Malému chlapci, kterému je jeden měsíc, se včera už dařilo lépe. Doufám, že přežije. Pro něj je situace velmi vážná.

Lékař: No, víte, konvoj, WHO koordinuje s Hamásem a s Izraelci, takže by se to nemělo stávat, někdy se to děje. Ale ne moc často. Protože oni mají koordinaci předtím, než opustí Rafáh.





Moderátorka: Mluvíte o koordinaci s Hamásem. Má Hamás stále kontrolu nad některými částmi Gazy?





Lékař: To nevím. Není vidět, co je Hamás a co není Hamás. Ale nevidíme kolem žádné lidi se zbraněmi.





Moderátorka: Teď tam pomáháte vy. Máte zdravotnické potřeby? Jste schopni něco změnit?









Moderátorka: Lékař přímo na severu Gazy se mnou mluvil o tamní situaci.

0

365

Zmínil jste, že na konvoj, který měl evakuovat tu holčičku, bylo stříleno. Jak často se to stává?Zdejší zdravotníci jsou vyčerpaní. Už je to šest měsíců. Pracují dnem i nocí, takže si opravdu váží toho, když přijdeme a pomůžeme jim. A my přivážíme spoustu vybavení. Přijela dvě nákladní auta se zdravotnickým vybavením, a když přijela, málem nás napadla spousta mladých mužů, kteří si mysleli, že přijíždíme s jídlem, a skočili do aut, když zjistili, že je to zdravotnické vybavení v krabicích, tak tam zůstalo, ale byli zoufalí. Viděli jste to na lidech, kteří byli opravdu zoufalí.Zdroj v angličtině (audio) ZDE