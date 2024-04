CNN: Izrael odložil plány na ofenzívu v Rafáhu v souvislosti s bouřlivou debatou o reakci na íránský útok

18. 4. 2024

Izrael se chystal podniknout první kroky k pozemní ofenzívě na město Rafáh v Gaze, ale po víkendovém útoku Íránu, který vyvolal ve válečném kabinetu vášnivou debatu o tom, jak reagovat, tuto kampaň odložil, uvedly izraelské zdroje pro CNN. Izraelské letectvo mělo v pondělí začít shazovat letáky na části Rafáhu, uvedly dva izraelské zdroje v rámci příprav na pozemní ofenzívu do nejjižnějšího města Gazy, kde se ukrývá více než milion lidí. Jeden z izraelských představitelů uvedl, že Izrael je i nadále odhodlán provést pozemní ofenzívu v Rafáhu, ačkoli načasování evakuace civilistů a nadcházející pozemní ofenzívy zůstává v tuto chvíli nejasné. Izraelská armáda se k tomu odmítla vyjádřit.

Válečný kabinet je i nadále odhodlán zareagovat na íránský útok. V pondělí během téměř tříhodinového zasedání přezkoumal vojenské plány pro případnou odpověď, uvedl izraelský představitel. V tuto chvíli však není jasné, zda bylo rozhodnuto o tom, jaká bude tato odpověď, ani kdy k ní může dojít.

Náčelník štábu IDF generálporučík Herzi Halevi v pondělí uvedl, že na íránský útok Izrael odpoví. Daniel Hagari uvedl, že izraelské vojenské síly udělají "vše, co je nezbytné" k obraně Izraele, a "udělají to v době, kterou si zvolíme".

Kromě možné vojenské reakce válečný kabinet zvažuje také diplomatické možnosti, jak Írán na světové scéně dále izolovat.

Benny Gantz, klíčový člen válečného kabinetu, prosazuje rychlejší reakci na íránský útok, jak sdělili dva izraelští představitelé. Premiér Benjamin Netanjahu však zatím s rozhodnutím otálí.

Gantz se domnívá, že čím déle bude Izrael s odpovědí na íránský útok otálet, tím těžší bude získat pro takový útok mezinárodní podporu, uvedly zdroje. Řada zemí již Izrael varuje před další eskalací.

Mezi zvažovanými vojenskými možnostmi zvažuje válečný kabinet útok na íránské zařízení, který by vyslal zprávu, ale vyhnul by se obětem na životech, uvedl jeden z izraelských představitelů.

Netanjahu zdůraznil, že je důležité provést invazi do Rafáhu, aby byly zlikvidovány zbývající prapory Hamásu, a to navzdory značnému tlaku ze strany Spojených států, aby Tel Aviv úplnou pozemní ofenzívu odvolal.

Budoucnost války v Gaze a nadcházející pozemní ofenzíva v Rafáhu rovněž vstupují do debaty válečného kabinetu o možné reakci na útok Íránu.

Vojenská odpověď, která by riskovala další eskalaci konfliktu s Íránem, by odvedla pozornost a vojenské zdroje od Gazy, kde izraelská vláda slíbila uštědřit Hamásu totální porážku.

Američtí představitelé minulý týden zopakovali, že USA neviděly od Izraelců nic, co by se podobalo komplexnímu plánu, jak by takovou operaci provedli, včetně toho, že by nejprve přesunuli většinu z odhadovaných 1,4 milionu civilistů z Rafáhu.

