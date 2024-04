Gaza a Palestina

19. 4. 2024

čas čtení 5 minut

Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma, čtvrtek 18. dubna 2024, 19 hodin: Připojil se ke mně palestinský velvyslanec ve Spojeném království, protože později dnes večer bude OSN v Radě bezpečnosti hlasovat o žádosti o udělení plného členství Palestině, což by fakticky znamenalo uznání státu Palestina, a Spojené státy již daly najevo, že tuto žádost budou vetovat. Pane velvyslanče, Nebyla ale tato žádost vždycky jen tyjátr? Protože jste vždycky věděli, že Američané nedovolí, aby prošla?









Palestinský velvyslanec: Ne, to nevíme, Krishnane. A pokud to tentokrát udělají, bude to jen dvojaká řeča a stálá konzistentní politika. Bude to ze strany USA naprosto nestydaté. Otázka členství státu Palestina v OSN a uznání státu Palestina je palestinské právo. Je to naše právo. Není to žádný lapsus ani laskavost. Z jakéhokoli důvodu. Země na jedné straně, na druhé straně je to naše vize míru. Chceme tyto nejchmurnější okamžiky proměnit v mír. Chceme se přihlásit k mezinárodnímu právu, mezinárodní legitimitě a mezinárodní zákonnosti a chceme potvrdit řešení dvou států, které zastávají USA, Spojené království i ostatní svět. Jako mezinárodní konsensus. Takže proboha nechápeme, co přesně je politikou USA, kromě toho, že jsou tak neupřímné, pronášejí slova a ve skutečnosti, ve skutečnosti nechtějí vidět dvoustátní řešení nebo jakékoliv jiné řešení.





Moderátor: Až na to, že dva aktéři, kteří teď v Gaze působí, stát Izrael a Hamás, jsou stále proti řešení dvou států a fakticky udělali všechno pro to, aby se to nikam neposunulo, protože mírové rozhovory v Kataru fakticky zkrachovaly a neexistuje žádný pokrok.





Palestinský velvyslanec: S touto analogií nesouhlasím. Izrael to blokuje už 25 let. Netanjahu hrdě prohlašuje, že zablokoval vznik palestinského státu dávno předtím, než vůbec vznikl Hamás. Palestinský lid má své vedení. Mají své národní instituce, my máme OOP, máme stát Palestina uznaný naprostou většinou světa. Podle rezoluce Valného shromáždění OSN máme své sídlo v OSN. Jsme připraveni vydat se tímto směrem, a proto je naše žádost do Rady bezpečnosti krokem v tomto směru. Víte, Netanjahuova extremistická rasistická koalice, která se chvástala, že blokuje palestinský stát, a to drží Rada bezpečnosti OSN, pokud pokud to USA a s nimi Velká Británie zablokují, pak věříme, že tyto země opravdu nemají zájem vidět jinou budoucnost, jinou dynamika v regionu.





Moderátor: Nyní se zdá, že došlo k nějakému protislužbě v íránské otázce a že Izrael hodlá uskutečnit nějakou úzkou reakci proti Íránu výměnou za souhlas dříve kritických spojenců, že dojde k nějaké pozemní operaci v městě Rafah, slyšeli jste toho izraelského generáal ve výslužbě. Jen říká, že útok na město Rafah bude pokračovat, ale lidé budou odvedeni do centrální části Gazy. Co si o tom myslíte?







Palestinský velvyslanec: Slyšel jsem jak ten generál lhal, že lidem bude poskytnuto bezpečné bezpečné útočiště. Viděli jsme, co se stalo za posledních šest měsíců. Lidé, Krishnane, bylivražděni v těchto takzvaných bezpečných zónách, včetně samotného města Rafah,. A kdyby to Izrael udělal a vstoupil do Rafáhu, víte, před čím svět varoval, před čím varovala OSN, bude to katastrofální. Nelze to popsat.





Darebácký stát, kterým je Izrael, staví USA a Západ před dvě možnosti, buď zatáhne Západ do regionální války s Íránem a ostatními, nebo bude pokračovat v genocidě palestinského lidu. A to je nepochopitelné, že toto jsou ty dvě možnosti. Pokud b pokračovala genocida Izraele a invaze do města Rafah, pak to znamená jediné, že Západ je schopen ovládnout tento špatný stát Izrael jen tím, že mu dovolí, aby se masovým vražděním prolévala další palestinská krev více Palestinců. Což znamená jediné. Znamená to čirý rasismus a znamená to toto. No, zejména USA považují palestinskou krev za nejméně nákladnou e všech možností, a to je to, co právě teď odmítám. A proto předkládáme USA krátce s volbou a s odhodláním Rady bezpečnosti.









Palestinský velvyslanec: Příměří je příměří a existujerezoluce Rady bezpečnosti. Požadující okamžité příměří, existuje rozhodnutí mezinárodního soudního dvora požadující okamžité příměří a požadující, aby Izrael povolil veškerou humanitární pomoc a přestal zabíjet Palestince. Izrael se musí vzdát své genocidy v Gaze bez jakýchkoli podmínek a existují formulace, existují vzorce pro výměnu rukojmích, a dovolte mi, abych vám připomněl, Krishnane, že v izraelských věznicích máme více než 7000 palestinských rukojmích, většinou civilistů, bez jakéhokoli obvinění nebo soudu. Mnoho z nich jsou děti a mnoho z nich jsou ženy, které jsou sexuálně napadány. Potřebujeme tedy výměnu rukojmích. A dohoda je na stole.







0

141

Jen stručně, co si myslíte, že by se mělo dít při těch jednáních v Kataru, pokud jde o rukojmí? Jsou na mrtvém bodě, protože pokud se Izrael nezaváže k trvalému příměří, Hamás nepůjde dál.Pane velvyslanče,, opravdu vám moc děkuji.