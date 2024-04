V noci na neděli zabily izraelské údery dalších 18 lidí, z toho dalších 14 dětí

21. 4. 2024

čas čtení 8 minut



Izraelské údery na Rafáh zabily dalších 18 lidí, z toho dalších 14 dětí, sdělují zdravotníci



Podle nedaleké kuvajtské nemocnice, která těla přijala, byl při prvním úderu zabit muž, jeho žena a jejich tříleté dítě. Žena byla těhotná a lékařům se podařilo dítě zachránit, uvedla nemocnice.



Při druhém úderu zahynulo 13 dětí a dvě ženy, všichni ze stejné rodiny, jak ukázaly nemocniční záznamy, uvedla agentura Associated Press.



Izrael provádí téměř každodenní nálety na Rafáh, kde více než polovina z 2,3 milionu obyvatel Gazy hledá útočiště před izraelským bombardováním na jiných místech.



Izrael nasadil na periferii pásma Gazy další dělostřelectvo a obrněné transportéry, což naznačuje, že se armáda připravuje na dlouho hrozící pozemní ofenzívu na Rafáh, kde má podle izraelských představitelů Hamás svou poslední baštu v Gaze.



Americký prezident Joe Biden a představitelé OSN varovali, že izraelská vojenská pozemní ofenzíva v jižním městě Gazy by vedla ke "krvavé lázni".

Podle nedaleké kuvajtské nemocnice, která těla přijala, byl při prvním úderu zabit muž, jeho žena a jejich tříleté dítě. Žena byla těhotná a lékařům se podařilo dítě zachránit, uvedla nemocnice.Při druhém úderu zahynulo 13 dětí a dvě ženy, všichni ze stejné rodiny, jak ukázaly nemocniční záznamy, uvedla agentura Associated Press.Izrael provádí téměř každodenní nálety na Rafáh, kde více než polovina z 2,3 milionu obyvatel Gazy hledá útočiště před izraelským bombardováním na jiných místech.Izrael nasadil na periferii pásma Gazy další dělostřelectvo a obrněné transportéry, což naznačuje, že se armáda připravuje na dlouho hrozící pozemní ofenzívu na Rafáh, kde má podle izraelských představitelů Hamás svou poslední baštu v Gaze.Americký prezident Joe Biden a představitelé OSN varovali, že izraelská vojenská pozemní ofenzíva v jižním městě Gazy by vedla ke "krvavé lázni".



Kolumbijská a Barnardská pobočka Americké asociace univerzitních profesorů vydaly společné prohlášení, v němž odsuzují zákroky rektorky Kolumbijské univerzity Minouche Shafikové proti propalestinským protestům pořádaným studenty.



V prohlášení, které bylo zveřejněno v pátek, se uvádí: "Jsme šokováni její neschopností obhajovat svobodné zkoumání, které je pro vzdělávací poslání univerzity v demokratické společnosti zásadní, a její ochotou vyhovět zákonodárcům, kteří se snaží zasahovat do záležitostí univerzity.



Svým přijetím zaujatých obvinění, že protiváleční demonstranti jsou násilní a antisemitští, a svým jednostranným a divoce nepřiměřeným potrestáním pokojně protestujících studentů prokázala flagrantní ignorování principů společné správy univerzity," dodali v prohlášení.



- Dva palestinští útočníci se v neděli na okupovaném Západním břehu Jordánu pokusili zastřelit a pobodat izraelské vojáky, kteří na to odpověděli ostrou střelbou, uvedla armáda. Izraelský armádní rozhlas uvedl, že jeden z útočníků byl zabit.



"Jeden z teroristů se pokusil pobodat vojáky IDF, kteří byli v oblasti, ti odpověděli ostrou střelbou a zneškodnili ho," uvedla armáda.



"Současně druhý terorista zahájil palbu na vojáky, kteří odpověděli ostrou střelbou a zneškodnili i jeho."



Kameraman agentury Reuters viděl na místě incidentu - křižovatce poblíž palestinského města Hebron - mrtvolu.



- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tento týden sdělil západním diplomatům, že hodlá pokračovat v pozemním útoku na Rafáh, a to i přes varování, že jakýkoli útok na město pravděpodobně způsobí mnohem více civilních obětí a zhorší již tak akutní humanitární krizi v celé Gaze.



- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvítal, že Sněmovna reprezentantů USA nakonec schválila novou americkou vojenskou pomoc Izraeli v hodnotě miliard dolarů.



Po měsících průtahů Sněmovna konečně schválila vojenskou pomoc v hodnotě více než 61 miliard dolarů na pomoc Ukrajině v její zoufalé obraně proti Rusku, stejně jako miliardy pro další spojence včetně Izraele a Tchaj-wanu.



Netanjahu na Twitteru napsal, že "USA projevují silnou oboustranickou podporu Izraeli a brání západní civilizaci".



Hlasování o poskytnutí dalších finančních prostředků Izraeli proběhlo v sobotu ve Sněmovně reprezentantů snadno: 365 poslanců bylo pro a pouze 57 proti: 36 demokratů a 21 republikánů.



Balík pomoci nyní poputuje do Senátu, který by jej měl schválit, než jej podepíše americký prezident Joe Biden.



- Při násilnostech na Západním břehu Jordánu zahynulo více než 14 Palestinců



Agentura Reuters přináší další podrobnosti o nedávných násilnostech na Západním břehu Jordánu, kde podle palestinských úřadů izraelské síly při sobotním zásahu zabily 14 Palestinců. Byl také zabit řidič sanitky, který šel sbírat zraněné po útoku židovských osadníků.



Izraelské síly zahájily v pátek v časných ranních hodinách rozsáhlou razii v oblasti Núr Šams nedaleko palestinského města Tulkarem a ještě v sobotu si s ozbrojenci vyměňovaly palbu.



Izraelská vojenská vozidla se shromáždila a ozývala se střelba, zatímco nad Nur Šamsem, oblastí, kde žijí uprchlíci a jejich potomci z války v roce 1948, která provázela vznik státu Izrael, byly spatřeny nejméně tři bezpilotní letouny.



Tulkaremské brigády, které sdružují síly z mnoha palestinských frakcí, uvedly, že jejich bojovníci si v sobotu vyměnili palbu s izraelskými silami.



Západní břeh Jordánu, oblast ve tvaru ledviny dlouhá asi 100 km a široká 50 km, která je jádrem izraelsko-palestinského konfliktu od doby, kdy se jí v blízkovýchodní válce v roce 1967 zmocnil Izrael.



- V sobotu palestinské zdravotnické úřady uvedly, že při útoku bylo zabito nejméně 14 Palestinců, z nichž dva byli palestinskými zdroji a úředníky identifikováni jako střelec a šestnáctiletý chlapec, což je jeden z největších počtů obětí na Západním břehu Jordánu za poslední měsíce. Další muž byl zabit v pátek.



Izraelská armáda uvedla, že při zásahu byla zabita nebo zatčena řada militantů a nejméně čtyři vojáci byli zraněni při přestřelkách.



Při samostatném incidentu palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že padesátiletý řidič sanitky byl zabit izraelskou střelbou poblíž vesnice Al-Sawiya jižně od města Nábulus, když se chystal převézt lidi zraněné při útoku na vesnici. Nebylo bezprostředně jasné, zda byl zastřelen osadníky. Armáda se k tomu bezprostředně nevyjádřila.



- Počet obětí izraelské války v Gaze se v sobotu vyšplhal na více než 34 000, přičemž většinu obětí tvoří ženy a děti. Téměř 77 000 lidí bylo podle ministerstva zdravotnictví Gazy zraněno.



- Podle představitele ministerstva vnitra byl při výbuchu na vojenské základně asi 50 km jižně od Bagdádu zabit jeden příslušník iráckých Lidových mobilizačních sil (PMF) a osm dalších bylo zraněno. Velitel sil uvedl, že se jednalo o útok, zatímco irácká armáda uvedla, že technická komise zkoumá příčinu výbuchu a požáru na vojenské základně Kalso, k němuž došlo v sobotu v jednu hodinu ráno.



- V nejnovějším kole protestů proti premiérovi Benjaminu Netanjahuovi vyšly v sobotu do ulic tisíce izraelských demonstrantů, aby vyzvaly k novým volbám a požadovaly od vlády další kroky k osvobození rukojmích zadržovaných v Gaze.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po několikahodinovém jednání s šéfem Hamásu Ismailem Haníjou v sobotu v Istanbulu vyzval Palestince k jednotě uprostřed izraelské války v Gaze, uvedla jeho kancelář. Vzhledem k tomu, že Katar prohlásil, že přehodnotí svou roli prostředníka mezi Hamásem a Izraelem, vyslal Erdogan ve středu do Dauhá ministra zahraničí Hakana Fidana, což je nový signál, že o tuto roli stojí.





- Truchlící se v sobotu zúčastnili pohřbu dobrovolníka Světové ústřední kuchyně (WCK) Damiana Sobóla, který byl jedním ze sedmi humanitárních pracovníků zabitých při izraelském náletu v Gaze. Před sobotní mší k shromážděným promluvil poradce polského prezidenta Andrzeje Dudy, který podle polské veřejnoprávní televize TVP Sobólovi tlumočil prezidentovu posmrtnou úctu.





- Čínský ministr zahraničí Wang I prohlásil, že snahy o přijetí palestinského státu do OSN jsou krokem k nápravě dlouhotrvající nespravedlnosti, uvedla státní média Sin-chua. Komentář pronesl na společné tiskové konferenci se svým papuánsko-novoguinejským protějškem během návštěvy země.







Zdroj v angličtině ZDE

0

358

Íránský diplomat Násir Kanání označil veto Washingtonu za "nezodpovědné" a "nekonstruktivní".