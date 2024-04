Ženy z Manchesteru: natáčejí je šmíráci a pronásledují je online

22. 4. 2024

čas čtení 5 minut



Dvě kamarádky vyprávějí svůj příběh v rámci Národního týdne informovanosti o stalkingu, kdy policie zavádí nové pravomoci na ochranu obětí



Maddy Laingová a Phoebe Collinová si nevšimly kamery, která na ně mířila, když loni v dubnu kráčely po rušné manchesterské ulici.

Byl teplý jarní den a ženy měly na sobě pestrobarevné cyklistické šortky a nevěděly, že někdo pořizuje voyeurská videa jejich těl pomocí zařízení drženého pod úrovní pasu.

"Je to nechutné," řekla Collinová, když jí Laingová přehrála záznam. "Je vidět, že se zaměřují na náš zadek."







Ten, kdo video ve vysokém rozlišení pořídil, byl drzý. Zdálo se, že pachatel byl od nich vzdálen jen metr nebo dva, nahrával je většinou zezadu a pak je obešel, aby zachytil jejich obličeje, které jsou jasně rozpoznatelné.





Cítily se znásilněné. "Netušili jsme, že nás natáčí," řekla Laingová.







Ještě děsivější však bylo, jak se dvojice o videu dozvěděla.





Laingová uvedla, že obdržela zprávu na Instagramu od anonymní osoby s odkazem na záznam. Ve zprávě stálo: "Ahoj, tohle jsi ty, že?" Později vypátrali Collinovou a poslali jí podobnou zprávu s tím, že video našli na internetu.





"To nás vyděsilo, že nás našli na sociálních sítích," řekla Laingová. "Pořád nevíme, kdo to natočil."





Laingová a Collin kontaktovali policii, ale žádné následky z toho nebyly.





"Řekli, že vlastně nemohou nic dělat. Jen řekli, abychom jim dali vědět, pokud se to bude opakovat," řekl Collin.





V pátek, kdy se kontrola tohoto narůstajícího problému zintenzivnila, policie vyzvala ženy, aby toto chování nahlásily.





SPO byly zavedeny v roce 2019 jako prostředek k zastavení stalkingového chování v rané fázi a mohou pachatelům zakázat vstup do určitých oblastí, zabránit jim v kontaktu s obětí a, což je zásadní, zabránit jim v pořizování jejích snímků.





Zdá se, že pachatel dvojici, která je na snímku při pohledu na záznam, natáčel ze vzdálenosti pouhého jednoho metru.Toto video je jedním ze stovek videí zaměřených téměř výhradně na ženy v přiléhavém oblečení a krátkých šatech, pořízených ve městech po celé Velké Británii bez jejich vědomí.Byly zavedeny nové pravomoci, které policii umožní snadněji žádat o vydání ochranného příkazu proti stalkingu (SPO) pro oběti.Ministerstvo vnitra v pondělí, první den Národního týdne informovanosti o stalkingu, oznámilo, že policie již nebude muset splnit trestněprávní důkazní standard - nade vší pochybnost -, aby mohla požádat o vydání příkazu na ochranu obětí. Soudy budou nyní žádosti posuzovat podle občanskoprávního standardu - na základě rovnováhy pravděpodobnosti - což by mělo usnadnit přijímání opatření v případech, kdy je důkazem slovo jedné osoby proti slovu druhé.Příběh Laingové a Collinové je pro ženy, které se v sobotu večer pohybovaly v Manchesteru, obzvláště nepříjemný tím, že není vůbec neobvyklý.V oblíbeném podniku Printworks promotérka Ella Gobsonová uvedla, že předchozí víkend došlo k hádce, když jeden muž viděl, že jeho přítelkyni natáčí jiný muž s kamerou."Byl to jen jeden chlapík na vlastní pěst, který si vymýšlel, že natáčí strop. Její přítel si toho všiml a řekl: 'Proč ji natáčíš?"Nakonec ho ten chlap donutil, aby ta videa smazal. Stává se to pořád," řekla.Na Deansgate, místě mnoha skrytých videí, která jsou stále k vidění na předních sociálních sítích, bylo toto chování v popředí zájmu žen."Přemýšlela jsem o tom, než jsem sem přišla, když jsem se připravovala," řekla Faye Lambieová z Coventry, která si vyšla na oslavu 24. narozenin své kamarádky Abbie Roseové. "Je to nechutné."Roseová dodala: "Měla jsem obavy sem jít. Je to opravdu na hovno, člověk si chce jen odpočinout, aniž by byl sexualizován a objektivizován."Studentka Violet Wrayová, která byla na noční procházce se svými kamarádkami Miou Boyleovou a Sylvií Zacharczykovou, uvedla, že se obává, že pokud bude natočena, bude to "navždy na internetu"."Je to zásah do soukromí. Člověk pak nemá chuť chodit ven," řekla Zacharczyková.Sestry Aya, Fatima a Jude Mohammedovy a jejich bratranec Athar Ahmed uvedli, že natáčení na veřejné ulici sice není nezákonné, ale že je jasné, že cílem lidí, kteří videa pořizují, je cynicky "viktimizovat" ženy.Fatima řekla: ": "Má v hlavě nápad a vybírá si určitý okamžik, aby ženy zobrazil určitým způsobem, například když jsou opilé nebo samy. Ženy tak zůstávají zranitelné - nevíte, jestli se žena před někým neskrývá."Skupina nevěřila ve schopnost policie řešit tak rozptýlený problém, ale řekla, že část řešení spočívá v tom, že se na něj upozorní. "Chce to změnu ve společnosti," řekla Fatima."Měli byste jmenovat a zostudit své přátele, pokud sdílejí tato videa."