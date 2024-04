2024: rok prašivých dluhopisů

V Číně mají rok draka, my bychom mohli říci, že máme Rok prašivých dluhopisů. Co to znamená? Že nebozí čeští "investoři" v následujícím cca roku a půl přijdou možná až o 80 miliard korun. Nejde přitom o žádné velké investory z řad bohatých jednotlivců nebo finančních skupin, proto to slovo dávám do uvozovek - v naprosté většině jde o prosté občany, kteří naletěli oblbování obvykle z řad podomních přeprodejců a přijdou o všechno, co do toho dali. Dotkne se to mnoha set tisíc lidí a to nemálo: pokud bychom počet těchto napálených odhadli na jeden milión, pak ztráta na každého vychází na 80 000 Kč. Pro mnoho z nich to budou životní úspory...