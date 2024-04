Demonstrace a zatýkání na amerických univerzitách

25. 4. 2024

Mike Johnson vyzval prezidenta Kolumbijské univerzity k rezignaci; studenti byli zatýkáni při protestech v Kalifornii, Ohiu a Texasu



Předseda Sněmovny reprezentantů při návštěvě Kolumbijské univerzity prohlásil, že „šílenství musí přestat“; videa ukazují napjaté scény a zatýkání na kampusech v několika státech

hey @Austin_Police why target peaceful event organizers at @UTAustin? what happened to texas free speech? pic.twitter.com/HgK9CxhmOv — Byron Xu (@shoebyron) April 24, 2024

Johnson vyzval rektorku Kolumbijské univerzity k rezignaci

Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson při projevu na schodech před Lowovou knihovnou Kolumbijské univerzity vyzval rektorku univerzity Minouche Shafikovou k rezignaci kvůli jejímu postupu při protestech na škole. Johnson prohlásil: „Jsem zde dnes, abych se připojil ke svým kolegům a vyzval prezidentku Shafikovou k rezignaci, pokud nedokáže okamžitě zjednat pořádek v tomto chaosu."



- V souvislosti s probíhajícími protesty na univerzitách po celých USA Bílý dům ve středu uvedl, že Joe Biden podporuje svobodu projevu na univerzitních kampusech.



„Prezident věří, že svoboda projevu, diskuse a nediskriminace na univerzitních kampusech jsou důležité,“ uvedla na brífinku tisková tajemnice Karine Jean-Pierreová.





- Na Texaské univerzitě v Austinu bylo podle školy zatčeno nejméně deset protestujících.



Desítky státních vojáků a policistů v těžkooděncích byly na místě poté, co stovky studentů odešly z výuky na protest proti válce v Gaze a požadovaly, aby se univerzita zbavila společností, které vyrábějí stroje používané ve válce Izraelem.



„UT Austin netoleruje narušování aktivit nebo provozu kampusu, jakého jsme byli svědky na jiných univerzitách,“ uvádí se v prohlášení univerzitního oddělení pro studentské záležitosti.



V tomto důležitém období našeho semestru, kdy studenti dokončují výuku a učí se na závěrečné zkoušky, budeme jednat především tak, aby tyto kritické funkce mohly probíhat bez přerušení.





- Mike Johnson ve svém vystoupení na Kolumbijské univerzitě zaútočil na protesty vysokoškoláků



Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson vystoupil na tiskové konferenci obklopen skupinou republikánů za bučení a skandování „Neslyšíme vás“ a „Svobodná, svobodná Palestina“.



Johnson vyzval, že „toto šílenství musí přestat“, a řekl, že židovští studenti se s ním podělili o zkušenosti s „ohavnými projevy fanatismu“ kvůli své víře.



Johnson citoval Winstona Churchilla a řekl, že „je zjevně správné, aby židé měli národní domov, kde by se někteří z nich mohli znovu shledat“.



Johnson prohlásil, že Kolumbijskou univerzitu „ovládly radikální extrémní ideologie“, které „kladou židovským studentům na záda terč“, a dodal:



Dovolte mi říci velmi jednoduše: žádný Američan jakékoli barvy pleti nebo vyznání by nikdy neměl žít pod takovými hrozbami. Takoví v této zemi nejsme.



Uvedl, že se krátce setkal s rektorkou Kolumbijské univerzity a vyzval ji, aby proti protestujícím podnikla další kroky.





Newyorská guvernérka říká, že Johnson svou návštěvou Kolumbijské univerzity „přispěl ke konfliktu".









Podle deníku New York Post Hochulová prohlásila:







- V kampusu University Park Jihokalifornské univerzity v Los Angeles probíhá „významná aktivita“, uvedla škola v aktualizovaném prohlášení z dnešního odpoledne.

Bilge Kotan, student a novinář z Sciences Po, uvedl, že v univerzitním kampusu Saint-Thomas bude tábořit asi 70 lidí, kteří požadují, aby instituce přerušila styky s izraelskými univerzitami a přestala „potlačovat“ propalestinské hlasy.







Zdroj v angličtině ZDE

Kathy Hochulová, demokratická guvernérka státu New York, označila cestu Mikea Johnsona na Kolumbijskou univerzitu za „rozdělující“ a obvinila předsedu Sněmovny reprezentantů z „politizace problému“.Ve Washingtonu je mnohem více povinností a krizí, které je třeba řešit. Vyzvala bych předsedu parlamentu, aby se vrátil a možná se ujal zákona o migrantech, zákona, který se zabývá uzavřením hranic, abychom se mohli zabývat skutečnou krizí, kterou New York má.Na videích zveřejněných na sociálních sítích jsou zachyceni studenti účastnící se propalestinských demonstrací, kteří jsou násilně zatýkáni policií.- Vzhledem k tomu, že vedení Kolumbijské univerzity čelí rostoucímu odporu po rozhodnutí rektorky Minouche Shafikové, která minulý týden povolila policii rozebírat tábory palestinské solidarity a zatýkat studenty, vzbudila na internetu pozornost stránka na webových stránkách univerzity.Stránka reflektuje protesty z roku 1968, kdy studenti na Kolumbijské univerzitě demonstrovali proti válce ve Vietnamu a výstavbě segregované tělocvičny v Morningside Parku.Píše se na ní: „Columbia je dnes mnohem jiné místo, než bylo na jaře 1968, kdy protestující obsadili univerzitní budovy kvůli nespokojenosti s válkou ve Vietnamu, rasismem a navrhovaným rozšířením univerzity v Morningside Parku. Po týdenním střetu vtrhla do kampusu newyorská policie a zatkla více než 700 lidí. Tyto události provázely Kolumbijskou univerzitu po několik let.Trvalo desítky let, než se univerzita z těchto bouřlivých časů vzpamatovala. Nyní má Columbia jednu z nejrozmanitějších socioekonomických skupin studentů mezi srovnatelnými institucemi.“Stěny vznikly poté, co newyorská policie zatkla několik protestujících po pondělních demonstracích, během nichž studenti a vyučující vyzývali univerzitu, aby zrušila kontakty s Izraelem.V prohlášení na Twitteru ACLU se píše:„Svoboda protestovat je nedílnou součástí naší demokracie.Studenti UT Austinu mají podle prvního dodatku právo svobodně vyjadřovat své politické názory - bez hrozeb zatčení a násilí.Pokud vy nebo někdo, koho znáte, potřebujete právní podporu, zavolejte Austin Lawyers Guild: 512-817-4254.“Na internetu se objevily videozáznamy, na kterých jsou studenti násilně zatýkáni policií na Jihokalifornské univerzitě v Los Angeles.Představitelé kampusu dnes také rozebrali palestinské solidární tábory, které postavili studenti, kteří požadují, aby se USC zbavila kontaktů s Izraelem.V prohlášení studentů z Kolumbijské univerzity za spravedlnost v Palestině se uvádí:Předchozí hrozby univerzity o bezprostředním zásahu newyorské policie nebo Národní gardy přerušily jednání. Výhrůžky administrativy se obrátily proti ní, když vyjednavači z řad studentů odmítli zůstat u jednacího stolu.V reakci na neúspěšné vyjednávání „tisíce pokojných studentů zaplavily trávníky na podporu svých vrstevníků“, uvádí se v prohlášení.Protestující studenti v kampusu Kolumbijské univerzity, z nichž většinu tvoří palestinští, černošští, hnědí a židovští studenti z marginalizovaných skupin, stáli včera večer několik hodin pospolu a čekali, jak dopadne znepokojivá hrozba Kolumbijské univerzity, že dojde k vojenskému nebo policejnímu násilí.