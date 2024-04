Skotsko: Vládnoucí koalice SNP a zelených se rozpadla

26. 4. 2024

čas čtení 4 minuty

Vládnoucí koalice Skotské nacionální strany a Strany zelených ve Skotsku se rozpadla. Šéf skotských nacionalistů Humza Yousaf oznámil zeleným, že koalici ruší. Ti se výrazně naštvali a ve čtvrtek oznámili, že se připojí ke konzervativcům ve skotském parlamentu při hlasování o nedůvěře Yousafovi, skotskému premiéru, protože prý "ustoupil pravicovým vlivům ve své straně". Je to velmi dramatický vývoj a není jasné, co bude dál. (JČ)



* * *





Když byla v roce 2021 podepsána dohoda mezi SNP a skotskou Stranou zelených o sdílení moci, měla být předzvěstí nové éry spolupráce ve skotské politice. Předpokládalo se, že sjednotí skotské strany usilující o nezávislost a donutí britskou vládu uspořádat druhé referendum o odtržení Skotska. Měla zajistit, aby se Skotsko stalo "světovým lídrem v konfrontaci s klimatickou nouzí", píše Andrew Liddle.

O tři roky později se však nejen žádná z těchto vznešených ambicí neuskutečnila, ale samotná dohoda o rozdělení moci je stále více ohrožena, protože spolulídr Zelených Patrick Harvie připustil, že koalice mezi oběma stranami nemusí vydržet. Poslanec za stranu Alba Ash Regan předložil návrh na vyslovení nedůvěry Harviemu poté, co odmítl přijmout závěry Cassovy zprávy o genderové identitě, u níž popřel, že by byla "platným vědeckým dokumentem".

K této diskusi: zelení si stěžují, že anglická Cassova kritizující podávání hormonálních přípravků teenagerům údajně záměrně ignorovala dokumentaci, dokazující, že takový postup má velmi pozitivní výsledky.



Vyhlídky na druhé referendum o nezávislosti ustoupily koncem roku 2022, kdy Nejvyšší soud rozhodl, že skotská vláda nemá pravomoc zorganizovat vlastní hlasování, a Westminster nebyl ochoten žádné referendum schválit.

Skutečný tlak na dohodu z Bute House – jak se velkolepě nazývá dohoda SNP a skotských Zelených o sdílení moci – však začal počátkem tohoto měsíce. Dne 18. dubna skotský ministr pro čisté nulové emise Maìri McAllan potvrdil, že vláda SNP-Zelených byla nucena upustit od svého cíle snížit emise uhlíku o 75 % do roku 2030 a také upustit od každoročního podávání zpráv o pokroku při snižování emisí. Toto oznámení bylo hlubokým ponížením pro Skotskou národní stranu, která se často chlubila, jak má Skotsko "nejpřísnější cíle [snižování emisí] na světě".



Britský rozhlas vysvětlil, že skotští nacionalisté se museli vzdát zveřejněných ekologických cílů, protože je sice nadsadila londýnská vláda o dost více, než Skoti původně měli na mysli, ale nedala Edinburku finance na realizaci těchto cílů. Důsledkem byl krach této politiky.



Ještě škodlivější to však bylo pro důvěryhodnost skotské Strany zelených, která – v jádru stále environmentalistická strana, alespoň teoreticky – podporovala ještě ambicióznější (a neproveditelné) snížení emisí o 80 % do roku 2030. Harvie připustil, že nesplnění cíle pro rok 2030 ho zanechalo "naštvaného a zklamaného", ale mnoho řadových aktivistů má pocit, že to nestačí, a vynutili si mimořádné hlasování, které je v současné době plánováno na květen, o tom, zda by samotná dohoda o sdílení moci měla být zrušena.

Spor o emisní cíle připomíná zejména situaci, kdy liberální demokraté – kteří jsou po volbách v roce 2010 sami v koalici – porušili svůj slib, že zruší univerzitní školné, které se platí v Anglii (ne ve Skotsku), přičemž Harvieho důvěryhodnost mezi aktivisty a voliči byla ohrožena stejně jako důvěryhodnost tehdejšího šéfa liberálních demokratů Nicka Clegga.

Bylo by však chybou pohlížet na hrozbu pro dohodu z Bute House tak, že pochází výhradně od skotské Strany zelených. Mnozí v SNP byli nespokojeni s dohodou o rozdělení moci od jejího vzniku a byli by rádi, kdyby byla zrušena. Bývalý ministr zdravotnictví SNP Alex Neil promluvil za mnohé, když tento týden varoval, že sdílení vlády se Stranou zelených způsobilo "obrovské škody" důvěryhodnosti nacionalistů.

Zdroj v angličtině: ZDE

