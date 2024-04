Slovenští novináři se oblékli do černého na protest proti změně v médiích

25. 4. 2024

čas čtení 3 minuty





Populistická vláda obviněna ze snahy podkopat nezávislá média krokem, který má nahradit veřejnoprávní RTVS



Novináři na Slovensku protestují proti vládnímu kroku, který má změnit veřejnoprávní televizi, a varují, že populistický premiér Robert Fico a jeho spojenci podkopávají svobodu médií.



Ve čtvrtek se mnozí novináři oblékli do černého, den poté, co slovenská vláda schválila kontroverzní návrh zákona, který by měl nahradit veřejnoprávní RTVS, odvolat jejího generálního ředitele a umožnit radě částečně vybrané ministerstvem jmenovat nového šéfa.

Novináři na Slovensku protestují proti vládnímu kroku, který má změnit veřejnoprávní televizi, a varují, že populistický premiér Robert Fico a jeho spojenci podkopávají svobodu médií.Ve čtvrtek se mnozí novináři oblékli do černého, den poté, co slovenská vláda schválila kontroverzní návrh zákona, který by měl nahradit veřejnoprávní RTVS, odvolat jejího generálního ředitele a umožnit radě částečně vybrané ministerstvem jmenovat nového šéfa.



Fico, který čelí kritice doma i v zahraničí za to, že útočí na nezávislá média, opakovaně označil RTVS za neobjektivní. Zaměstnanci RTVS a kontrolní skupiny však tvrdí, že právní změny, které by měl v příštích týdnech schválit slovenský parlament, jsou součástí snahy o oslabení nezávislé žurnalistiky.



Plán vlády je „neodůvodněnou změnou, která je v rozporu s legislativními normami,“ řekl Ľuboš Machaj, generální ředitel RTVS.





Machaj v e-mailovém prohlášení uvedl, že je „obzvláště znepokojen obrovským tlakem a zásahy, které mohou ovlivnit všechny oblasti veřejnoprávního rozhlasu a televize“. Vyjádřil také obavy, že nová etická komise „získá kompetence nad rámec svých pravomocí“ a že „bude ohrožena vnitřní svoboda redaktorů RTVS“.

Szalai uvedl, že plány Ficovy vlády porušují evropské právo. „Vyzývám vládu, aby jednala v souladu se svými sliby a navrhla pouze takovou legislativu, která je v souladu s pravidly EU,“ řekl. „Musí také skončit slovní útoky proti soukromým médiím a snaha označit je za zahraniční agenty.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

450

„RTVS nebude státní mediální institucí, dostane se však pod přímý politický vliv,“ řekl.Ve videu sdíleném s veřejností pracovníci RTVS vyzdvihli svůj přínos slovenské společnosti a uvedli, že zákon „by se mohl stát nástrojem politické kontroly nad RTVS pro jakoukoli vládu“.„Svobodná a nezávislá média by měla sloužit všem občanům Slovenské republiky, a ne pouze mocenským ambicím některé politické strany,“ uvedli a zdůraznili: „Chceme i nadále pracovat svobodně.“Více než 80 000 lidí podepsalo otevřený dopis Evropské komisi a Evropskému parlamentu na podporu nezávislé RTVS.V zemi rostou obavy o svobodu tisku.Průzkum Výboru pro nezávislost redakcí, který byl zveřejněn ve čtvrtek, ukázal, že 65 % slovenských respondentů vyjádřilo obavy o svobodu médií - oproti 49 % před dvěma lety.Nejvíce kritiky mají mladí lidé. Průzkum zjistil, že 74 % respondentů ve věku 18 až 24 let má obavy o svobodu médií.Řekl to Pavol Szalai, vedoucí oddělení EU v organizaci Reportéři bez hranic: „Fico se rozhodl vyhlásit válku nezávislým médiím. Stejně jako jeho maďarský vzor Viktor Orbán, i Robert Fico vykresluje kritická soukromá média jako nepřátelská, aby měl další záminku k politickému převzetí veřejnoprávních médií.“Z loňského průzkumu Institutu pro studium žurnalistiky agentury Reuters vyplynulo, že 54 % Slováků uvedlo, že značce RTVS důvěřuje, zatímco 25 % uvedlo, že jí nedůvěřuje.Slovenské ministerstvo kultury, které navrhlo zákonné změny ve veřejnoprávní televizi a tvrdilo, že RTVS neplní řádně svou roli, na žádost o komentář nereagovalo.