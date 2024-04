Průzkum zjistil, že za polovinu světového znečištění plasty je zodpovědných jen 60 firem

25. 4. 2024

Studie potvrdila, že největšími viníky jsou společnosti Philip Morris International, Danone, Nestlé, PepsiCo a Coca-Cola



Méně než 60 nadnárodních společností je zodpovědných za více než polovinu světového znečištění plasty, přičemž pět z nich je zodpovědných za čtvrtinu tohoto znečištění, vyplývá ze závěrů výzkumu zveřejněného ve středu.

Výzkumníci dospěli k závěru, že s každým procentem nárůstu produkce plastů došlo k ekvivalentnímu nárůstu znečištění životního prostředí plasty.





„Výroba skutečně znamená znečištění,“ říká jedna z autorek studie, Lisa Erdleová, vědecká ředitelka neziskové organizace The 5 Gyres Institute.





Mezinárodní tým dobrovolníků během pěti let nasbíral a prozkoumal více než 1 870 000 kusů plastového odpadu v 84 zemích: většinu nasbíraného odpadu tvořily jednorázové obaly na potraviny, nápoje a tabákové výrobky.





Méně než polovina těchto plastových odpadků měla rozeznatelné označení, které by bylo možné dohledat u společnosti, která obal vyrobila; zbytek nebylo možné evidovat ani za něj převzít odpovědnost.





„To velmi, velmi, velmi dobře ukazuje potřebu transparentnosti a sledovatelnosti,“ říká autorka studie Patricia Villarrubia-Gómezová, výzkumnice v oblasti znečištění plasty ze Stockholmského centra pro odolnost. „[Potřebujeme] vědět, kdo co vyrábí, aby mohl převzít odpovědnost, že?“





Za polovinu značkového plastu bylo zodpovědných pouhých 56 nadnárodních společností vyrábějících rychloobrátkové zboží, přičemž čtvrtinu z toho tvořilo pouhých pět společností.





Altria a Philip Morris International tvořily 2 % nalezeného značkového plastového odpadu, Danone a Nestlé vyprodukovaly 3 %, PepsiCo byla zodpovědná za 5 % vyhozených obalů a 11 % značkového plastového odpadu bylo možné vysledovat u společnosti Coca-Cola.





„Průmysl rád svaluje odpovědnost na jednotlivce,“ říká autor studie Marcus Eriksen, odborník na znečištění plastem z The 5 Gyres Institute.





„Ale my bychom rádi poukázali na to, že za to mohou značky, že je to jejich volba druhů obalů [které používají] a že přijaly tento model dodávání svého zboží, které se vyhazuje. To je to, co způsobuje největší množství odpadků.“





I když mnoho z těchto společností přijalo dobrovolná opatření ke zlepšení svého vlivu na znečištění plasty, odborníci, kteří za studií stojí, tvrdí, že nefungují. Výroba plastů se od počátku roku 2000 zdvojnásobila a podle studií se recykluje pouze 9 % plastů. Když tým shromáždil údaje o vlastní roční produkci plastových obalů každé z těchto nadnárodních společností a porovnal je s údaji z více než 1 500 průzkumů odpadků, jejich statistická analýza ukázala, že každé 1% zvýšení produkce plastů přímo souvisí s přibližně 1% zvýšením znečištění plasty.







Zdroj v angličtině ZDE

