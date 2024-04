Zvítězí Trump? Biden ztrácí kvůli Gaze volební podporu mladých Američanů. Propalestinské protesty ovládly americké univerzity

28. 4. 2024

Foto: Joe Biden zabíjí malé děti

Výzvy, aby americké univerzity zrušily své izraelské investice, pokračují navzdory stovkám zatčených, další demonstrace jsou naplánovány na národní sjezd Demokratické strany. Hrozí, že mladí Američané kvůli Gaze nepůjdou k prezidentským volbám



Studentské protesty na amerických univerzitních kampusech kvůli izraelské válce v Gaze o víkendu nepolevovaly, a protestující zdůrazňovali, že budou pokračovat, dokud nebudou splněny jejich požadavky, aby se americké vzdělávací instituce odpoutaly od firem, které ze zabíjení v Gaze profitují.

Demonstrující studenti jsou obviňováni z antisemitismu. Potíž je, že bylo zaznamenáno několik incidentů, kdy hesla "Zabijte všechny židy" skandovali proizraelští provokatéři:

Wait let me get this straight: 100 students were arrested because the uni claimed they had yelled “kill the Jews”. Then it turns out the student who yelled that was holding an Israeli flag, trying to unsuccessfully bait the crowd and was booed in returnhttps://t.co/3peSHzG6nz — Alonso Gurmendi (@Alonso_GD) April 28, 2024

Židovský profesor Kolumbijské univerzity poukazuje na to, že obviňování demonstrantů z antisemitismu je nesmysl. "Já jako žid bych se takových protestů nikdy neúčastnil." Columbia University associate professor Joseph Howley says allegations of “antisemitism” are being weaponized against pro-Palestinian student protesters. pic.twitter.com/0wGIg8p67m — AJ+ (@ajplus) April 28, 2024





Kdybyste šli na pohřeb každý den jednomu Izraelci zavražděnému dítěti v Gaze, trvalo by vám to 43 let, než byste se účastnili všech pohřbů







Poté však byla sporně povolána SRG. Policisté zatkli - a později propustili - více než 100 studentů, čímž rozdmýchali širší politickou debatu kolem rektorky univerzity Minouche Shafikové, která je ve funkci necelý rok. Studenti požadovali, aby Shafiková odstoupila, protože do areálu univerzity povolala policii - což byla akce, která v celonárodním měřítku povzbudila ducha studentských protestů -, zatímco na protestující i Shafikovou se snášela obvinění z antisemitismu, protože podle kritiků prý dostatečně nechránila židovské studenty.





Více než 100 studentů a členů komunity násilně zatčeno na Washingtonské univerzitě, včetně čtyřiasedmdesátileté profesorky Jill Steinové, na kterou policisté brutálně zaútočili jízdním kolem:







Over 100 students and community members violently arrested at the WashU encampment tonight, including Jill Stein who was brutalized by a police bicycle. pic.twitter.com/xwhoQjOWqe — Cinthia Romo Alba 🍉 (@cromoalba) April 28, 2024





Na Columbii někteří organizátoři obviňovali z antisemitské rétoriky cizí osoby, které nejsou spojeny s univerzitou a které se na protestující vrhají. „Jsme frustrováni rozptylováním pozornosti médií, která se zaměřují na podněcující osoby, jež nás nereprezentují,“ uvedli studenti z Columbia Students for Justice in Palestine. „Rozhodně odmítáme jakoukoli formu nenávisti a fanatismu a stavíme se proti tomu, aby se nestudenti pokoušeli narušit naši solidaritu.“





Izraelské velvyslanectví v Londýně nabízí labouristické poslankyni, předsedkyni organizace Labourističtí přátelé Izraele, milion liber:







📽️ Watch this📽️



An official from the Israeli embassy in London is recorded promising £1 million to Labour MP Joan Ryan, then chair of Labour Friends of Israel.



What was it for?



Why won't @_LFI disclose its list of donors? pic.twitter.com/ECoDyaqe6u — Declassified UK (@declassifiedUK) April 27, 2024





Konflikt mezi propalestinskými studenty a univerzitními manažery, který je pravděpodobně nejvýznamnějším americkým studentským hnutím od protestů proti vietnamské válce na konci 60. let, odhalil celou podskupinu konfliktů.Let vrtulníků nad newyorským Washington Square Parkem v pondělí předznamenal přílet skupiny strategické reakce (SRG), specializovaného protiteroristického a politického protiprotestního oddělení newyorské policie, která se pustila do zatýkání více než 120 studentů a profesorů Newyorské univerzity, kteří se pohybovali po chodníku v kampusu za skandováníNewyorský starosta Eric Adams obvinil z protestů na newyorské univerzitě „profesionální agitátory“; univerzita oplotila náměstí, kde se studenti obvykle shromažďují.O několik dní dříve a o více než 100 bloků dál v centru města představitelé Kolumbijské univerzity varovali členy studentského tábora Gaza Solidarity na nádvoří této prominentní univerzite, že sice mají právo protestovat, ale nesmějí „narušovat život v kampusu nebo obtěžovat a zastrašovat spolužáky“.Joe Biden se připojil k hlasům kongresmanů z obou stran, kteří protesty označili za „antisemitské“.Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, který právě prosadil balík pomoci Izraeli ve výši 26 miliard dolarů, přišel ve středu na Kolumbijskou univerzitu, a požadoval tam zrušení tábora solidarity. „Vypadněte z našeho kampusu!“ křičel jeden ze studentů. „Užijte si svobodu projevu,“ reagoval Johnson.Vzhledem k tomu, že příští týden končí na Kolumbijské univerzitě semestr, představitelé této univerzity doufají, že protesty utichnou. Studenti však uvedli, že hodlají pokračovat, dokud nebudou splněny jejich požadavky, aby se škola zbavila firem, které podle nich profitují z války s Izraelem, včetně Microsoftu, Googlu a Amazonu, a aby ukončila partnerství s univerzitou v Tel Avivu.V pátek, poté, co uplynula lhůta pro vyklizení tábora a jednání mezi protestujícími a fakultou příliš nepokročila, otevřela Columbia svůj kampus novinářům.Protestující uvedli, že univerzita poskytla záruky, že k jejich odstranění nebude povolána policie.Ale vzhledem k tomu, že 15. května má na stejném trávníku, který se nyní změnil v sit-in, začít slavnostní ceremoniál k uctění absolventů, uvedli, že budou trvat na svých požadavcích, aby univerzita zveřejnila a zbavila se investic „podporujících genocidu“, zastavila další investice a udělila amnestii zatčeným studentům, kteří byli vyhozeni z kolejí a byl jim odepřen přístup do jídelny.Majd, studentka zapojená do táboření v uplynulém týdnu, uvedla, že bylo napjaté, když hrozilo zatčení. „Bylo to trochu vyčerpávající, ale teď už jsme v pohodě, když víme, že škola potvrdila, že už nehrozí, že by do areálu školy přišla policie.“Zatímco protesty na newyorské a kolumbijské univerzitě přestaly vřít, univerzitní kampusy po celých Spojených státech jsou také zahlceny protesety: na Texaské univerzitě v Austinu vzali státní policisté v těžkooděncích do vazby 34 protestujících; na Jihokalifornské univerzitě se policisté snažili rozehnat protestní tábor.Na univerzitě v Yale zadržela univerzitní policie v pondělí 45 protestujících. Poté, co protestující odmítli příkaz k odchodu, je policie obvinila z trestného činu vniknutí na cizí pozemek. Stalo se tak den poté, co 14 studentů ukončilo osmidenní hladovku, jejímž cílem bylo vyvinout tlak na univerzitu, aby se zbavila kontroverzního majetku. Na Emoryho univerzitě v Atlantě byla policie natočena při násilném zatýkání studentů a vyučujících.Komentátor listu New York Times Charles M. Blow vyslovil domněnku, že současná atmosféra by vzhledem k jasnému generačnímu rozdělení v otázce podpory Izraele ze strany USA mohla vyvolat ducha roku 1968, kdy se vysokoškolské protesty proti válce ve Vietnamu přenesly do celostátní politiky a vyvrcholily násilnými střety mezi národní gardou a demonstranty na národním sjezdu Demokratické strany v Chicagu.Protiválečné skupiny plánují v létě velké protesty na stranickém sjezdu - rovněž v Chicagu. Hatem Abudayyeh, vedoucí americké organizace Palestinian Community Network, prohlásil, že půjde o „nejdůležitější“ sjezd od bouřlivých událostí z konce 60. let.Jim Sleeper, spisovatel a bývalý přednášející na Yaleově univerzitě, varoval, že protesty mohou být překrouceny staršími lidmi, kteří se snaží získat politické body tím, že používají obvinění z antisemitismu.„Máme tu fenomén starších lidí, kteří to rozdmýchávají a hrají na antisemitskou strunu,“ řekl Sleeper, „a ti samí lidé, kteří si v roce 2015 stěžovali, že liberální vysoké školy dělají ze studentů uplakánky, teď dělají totéž, ale o antisemitismu.“Dodal, že studenti možná „romanticky oslavují Palestinu, ale nejsou to zlí antisemité“.Rezidentní vysokoškolská kolej je příprava na občanskou společnost, zdůraznil: „Děti jsou poprvé mimo domov, cítí se dospělé, zkoušejí věci, kombinují idealismus s politikou morálních postojů a dělají to v bezpečí těchto míst. A dochází k excesům, házení slov jeden po druhém, a vždy je v tom prvek dramatizace.“Sleeper však dodal, že „pokud máte vůdce, kteří vštěpují správné věci, pak se lidé dohodnou“.Historické precedenty jsou stále zřetelnější. V roce 1969 Harvard povolal policii, aby vyklidila protiválečné demonstranty, stejně jako to o rok dříve udělala Columbia. Obě události přinesly záběry potlučených a zkrvavených studentů. Při incidentu z roku 1970, který se zapsal do paměti amerického národa, zahájila národní garda na Kentské státní univerzitě v Ohiu palbu na studenty protestující proti válce a čtyři z nich zabila.Na Yaleově univerzitě se naopak rektor Kingman Brewster, pozdější velvyslanec USA ve Velké Británii, postavil na stranu studentů, odmítl policii přístup do areálu a otevřel jej protestujícím.Brewster později popudil Nixonovu administrativu tím, že před soudním procesem se třemi Černými pantery, kteří na hokejovém hřišti na Yale odpálili tři bomby, prohlásil, že je „skeptický ke schopnosti černošských revolucionářů dosáhnout spravedlivého soudu kdekoli ve Spojených státech“. Henry Kissinger údajně uvažoval o tom, že Brewsterův atentát by zemi prospěl.Podle Sleepera Brewsterův přístup fungoval: „Možná zjišťujeme, že někteří rektoři univerzit nyní nemají dostatečně úzký kontakt se svými studenty a mohli by být trochu obratnější a sofistikovanější v budování důvěry a dělat něco afirmativního“.Před hlavní bránou Kolumbijské univerzity ve čtvrtek ochranka a policie odmítala vstup nestudentům a vyučujícím.Jeden z návštěvníků, 39letý Saba Gul, který na začátku tisíciletí navštěvoval MIT, řekl, že kdysi bylo „naprosto v pořádku“, když se univerzity paktovaly s průmyslem vojenských technologií, ale že tato generace říká ne: „Mladí studenti nám ukazují sílu lidí. Pokud stojíte proti celonárodnímu studentskému hnutí, jste na špatné straně.“