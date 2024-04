Zbraně vyrobené v USA používá izraelská vláda v rozporu s mezinárodním právem a zákony USA

30. 4. 2024

Podle Amnesty International USA byly zbraně dodané z USA vládě Izraele použity při závažném porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv a způsobem, který je v rozporu s právem a politikou USA. Organizace požaduje okamžité zastavení dodávek zbraní izraelské vládě.

V nové výzkumné zprávě, kterou dnes Amnesty International USA předložila vládě USA v rámci procesu Národního bezpečnostního memoranda o zárukách a odpovědnosti v souvislosti s transfery obranných produktů a obranných služeb (NSM-20), podrobně popisuje úmrtí a zranění civilistů zbraněmi vyrobenými v USA, jakož i další případy, které poukazují na celkový vzorec nezákonných útoků izraelských sil. Zpráva rovněž podrobně popisuje postupy izraelských sil, které nejsou v souladu s osvědčenými postupy pro zmírnění škod způsobených civilnímu obyvatelstvu, a uvádí jasné příklady zneužití obranných předmětů, páchání mučení a použití nezákonné smrtící síly. V neposlední řadě zpráva také podrobně popisuje odepření humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu Gazy.



„Je šokující, že Bidenova administrativa nadále zastává názor, že izraelská vláda zbraněmi poskytnutými USA neporušuje mezinárodní humanitární právo, když náš výzkum ukazuje opak a odborníci na mezinárodní právo s postojem vlády USA nesouhlasí,“ uvedla Amanda Klasingová, národní ředitelka pro vztahy s americkou vládou Amnesty International USA. „Mezinárodní soudní dvůr shledal, že riziko genocidy v Gaze je pravděpodobné, a nařídil předběžná opatření. Prezident Biden musí ukončit spoluúčast USA na závažném porušování mezinárodního práva ze strany izraelské vlády a okamžitě pozastavit transfer zbraní izraelské vládě.“



NSM-20 požaduje, aby zpráva administrativy Kongresu USA obsahovala „posouzení všech věrohodných zpráv nebo obvinění, že vojenské předměty a případně vojenské služby byly použity způsobem, který není v souladu s mezinárodním právem, včetně mezinárodního humanitárního práva“, a aby neomezovala dodávky humanitární pomoci. Požadavky na podávání zpráv Kongresu o těchto ustanoveních mají lhůtu do 8. května 2024.





Amnesty International USA uvádí řadu příkladů porušování humanitárního práva za použití zbraní vyrobených v USA, mj:









- Použití bílého fosforu v jižním Libanonu izraelskými silami v říjnu 2023 způsobem, který není v souladu s mezinárodním humanitárním právem, jež vyžaduje přijetí nezbytných opatření na ochranu civilistů. Jeden útok na město Dhayra 16. října musí být vyšetřován jako válečný zločin, protože se jednalo o nerozlišující útok, při kterém bylo zraněno nejméně devět civilistů a poškozeny civilní objekty.





- Čtyři izraelské údery, tři v prosinci 2023, po skončení humanitární pauzy, a jeden v lednu 2024, které zabily nejméně 95 civilistů, včetně 42 dětí, v Rafáhu, nejjižnějším guvernorátu Gazy, a to v době, kdy se údajně jednalo o „nejbezpečnější“ oblast v pásmu. Při lednovém incidentu byly nalezeny důkazy o použití maloprůměrové bomby GBU-39, přesně naváděné zbraně s menší bojovou hlavicí vyrobené v USA společností Boeing. U všech čtyř útoků nic nenasvědčovalo tomu, že by zasažené obytné budovy mohly být považovány za legitimní vojenské cíle nebo že by lidé v budovách byli vojenskými cíli, což vyvolává obavy, že tyto údery byly přímými útoky na civilisty a civilní objekty, a proto musí být vyšetřovány jako válečné zločiny.

„Důkazy jsou jasné a přesvědčivé: izraelská vláda používá zbraně vyrobené v USA v rozporu s mezinárodním humanitárním právem a právy v oblasti lidských práv a způsobem, který je v rozporu s právem a politikou USA,“ řekl Klasing. „V zájmu dodržování amerických zákonů a politiky musí Spojené státy okamžitě pozastavit jakýkoli transfer zbraní izraelské vládě.“





Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru jsou Spojené státy největším dodavatelem izraelské armády a v letech 2019 až 2023 se na celkovém dovozu zbraní podílejí 69 procenty. To zahrnuje celou škálu konvenčních zbraní a munice od bojových letounů, obrněných bojových vozidel, řízených bomb, naváděcích souprav pro bomby až po ruční zbraně. Izrael má rovněž privilegovaný přístup k vývozu obranných produktů z USA, včetně předběžného financování, zrychlených lhůt pro přezkum Kongresem a využívání amerických zásob raket, obrněných vozidel a dělostřelecké munice umístěných na území Izraele. USA se formálně zavázaly udržet „kvalitativní vojenskou převahu“ Izraele nad jeho sousedy, pokud jde o technickou vyspělost jeho vojenských systémů. Americké obranné společnosti mají s izraelským obranným průmyslem silné historické vazby a dohody o obranné spolupráci v hodnotě několika miliard dolarů, které sahají daleko do budoucnosti.









Zdroj v angličtině ZDE

- munice JDAM (Joint Direct Attack Munition) vyrobené v USA, kterou izraelská armáda použila při dvou smrtících, nezákonných náletech na domy plné civilistů v okupovaném pásmu Gazy v říjnu 2023, při nichž zahynulo 43 civilistů - 19 dětí, 14 žen a 10 mužů. Tyto nálety byly buď přímými útoky na civilisty nebo civilní objekty, nebo nerozlišujícími útoky a měly by být vyšetřovány jako válečné zločiny.Kromě toho Amnesty International USA podrobně popsala nezákonné údery izraelských sil v okupovaném pásmu Gazy, při nichž byli zabiti a zraněni Palestinci a při nichž buď nebyla schopna určit značku a původ použitých zbraní, nebo identifikovala zbraně, které nebyly vyrobeny v USA. Patří mezi ně i útok izraelské armády na skupinu sedmi novinářů v jižním Libanonu 13. října, při kterém byl zabit novinář agentury Reuters Issam Abdallah a šest dalších osob bylo zraněno, což je pravděpodobně přímý útok na civilisty, který musí být vyšetřen jako válečný zločin.Amnesty International rovněž uvádí rozsáhlou dokumentaci o postupech izraelských sil, které nejsou v souladu s prevencí a zmírňováním škod na civilním obyvatelstvu. Patří k nim 24hodinové oznámení o hromadné evakuaci, vadné nebo žádné účinné předběžné varování s hromadnými oběťmi a letáky nařizující evakuaci.A konečně, jelikož NSM-20 vyžaduje, aby zpráva administrativy Kongresu USA obsahovala posouzení a analýzu toho, zda zahraniční vláda, která je příjemcem pomoci, plně spolupracovala s vládou Spojených států a mezinárodním úsilím o poskytnutí humanitární pomoci v oblasti konfliktu, Amnesty International USA uvádí, jak byla humanitární pomoc izraelskými orgány soustavně a svévolně odmítána, omezována a bráněna.Vleklé politiky a praktiky Izraele bránily rozšíření humanitární pomoci a vedly k vyvolání hladomoru, jak konstatoval Mezinárodní soudní dvůr 28. března 2024. Obstrukční praktiky izraelské vlády zahrnují pokračující uzavírání životně důležitých hraničních přechodů, včetně přechodů do severní části Gazy; zamítání žádostí o vstup položek pomoci na základě svévolných, neprůhledných a měnících se odůvodnění, včetně definic dvojího použití; dlouhé prodlevy a nepředvídatelné postupy při kontrolách nákladních vozidel; a zamítání žádostí o pohyb v rámci Gazy. Ještě horší je, že opakované útoky na humanitární pracovníky, konvoje, distribuci a humanitární místa, včetně těch, které byly předloženy izraelským orgánům v rámci procesu humanitárního oznámení („dekonfliktu“), brání úsilí o pomoc. Tato vyhrocená omezení vážně zhoršila humanitární krizi, která vznikla v důsledku nezákonné blokády, kterou Izrael od roku 2007 uvalil na okupované pásmo Gazy a která je formou kolektivního trestu a válečným zločinem.