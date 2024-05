Protesty na kampusu: Studenti Kalifornské univerzity v konfliktu s policií, demonstrace se šíří po celých USA

2. 5. 2024

- Kalifornská policie likviduje propalestinský protestní tábor na UCLA



Stovky policistů v helmách se ve čtvrtek brzy ráno vydaly na centrální náměstí Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA), aby rozehnaly propalestinský protestní tábor, na který předchozí noc zaútočili proizraelští příznivci, informuje agentura Reuters.



Policejní zásah na UCLA před svítáním byl nejnovějším ohniskem rostoucího napětí na amerických univerzitních kampusech, kde protesty proti izraelskému vedení války v Gaze vedly ke vzájemným střetům studentů a strážců zákona.



Místní televizní stanice KABC-TV odhaduje, že uvnitř tábora se jich shromáždilo 300 až 500, zatímco před barikádami se jich shromáždilo asi 2 000, aby je podpořili.



Shromáždění policisté však několik hodin postávali na okraji stanů, než nakonec kolem 3.15 hodin začali do tábora pronikat, aby zatkli obyvatele, kteří odmítali odejít. Zátah vedla falanga policistů kalifornské dálniční policie se štíty a obušky, informuje agentura Reuters.



Podle agentury se demonstranti, z nichž někteří nesli provizorní štíty a deštníky, snažili svým počtem zablokovat postup policistů, přičemž křičeli „zatlačte je zpátky“ a blikali policistům do očí světly.



Deník New York Times uvedl, že policie „prorážela barikády na jedné straně tábora před Royce Hall na UCLA“. Jonathan Wolfe, který se hlásil z UCLA, napsal přibližně ve 3.22: „Policisté rozebírají překližku a další materiály, které protestující použili ke stavbě zdi kolem sebe. Zdá se, že druhá strana tábora zatím drží.“



Někteří protestující byli viděni, jak si v očekávání obléhání nasazují tvrdé čepice, ochranné brýle a dýchací masky den poté, co univerzita prohlásila tábor za nezákonný.



Agentura Reuters uvádí, že stovky dalších propalestinských aktivistů, kteří se shromáždili před stanovým městečkem, pokřikovali na policii „styďte se“, někteří bušili na bubny a mávali palestinskými vlajkami, zatímco policisté pochodovali do areálu kampusu. Mnozí z nich měli na sobě tradiční palestinské šátky zvané keffiyeh.



Mnohem menší skupina demonstrantů mávajících izraelskými vlajkami vyzývala policii, aby tábor uzavřela, a křičela: „Hej, hej, ho-ho, okupace musí pryč“.



Předtím, než se policie přesunula dovnitř, vyzvala demonstranty v opakovaných hlášeních z reproduktorů, aby vyklidili protestní zónu, která zabírá prostranství o velikosti fotbalového hřiště mezi památnou dvouvěžovou aulou Royce Hall a hlavní vysokoškolskou knihovnou.



„Více než šest hodin poté, co policie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles poprvé vydala příkaz, aby protestující opustili tábor, jinak jim hrozí zatčení, se policie přesunula dovnitř,“ píše Jonathan Wolfe pro New York Times.



Podle Wolfeho aktualizace, která byla zveřejněna asi před 20 minutami: „Policisté se znovu pokusili vstoupit na schodiště vedoucí do tábora UCLA, ale protestující je zablokovali dřevěnými paletami a podomácku vyrobenými štíty. Stovky protestujících policisty několik minut obklopovaly, než se zdálo, že se někteří policisté stáhli. Protestující skandovali: „Policajti jděte domů!““.



Již dříve Wolfe informoval, že policisté vstoupili do tábora pomocí „schodiště, které protestující používali ke vstupu a výstupu“. Podle Wolfeho se při vstupu policistů ozvala „hlasitá rána“ a ti pak „rozestavili frontu“. Popsal, že protestující policisty obklopili a natáčeli je. Wolfe uvádí, že protestující poté spojili ruce a skandovali: „Svobodná, svobodná, Palestina.“



Na Kalifornskou univerzitu dorazily policejní posily, informuje BBC.



Podle BBC se zdá, že na Kalifornskou univerzitu dorazily nejméně tři autobusy s policejními posilami.



„Právě jsme viděli několik desítek policistů vystupovat z autobusů poblíž propalestinského tábora,“ píše BBC.





„Zdá se, že asi stovka policistů se přesouvá do tábora, vytrhává protestujícím z rukou provizorní obranné prvky a snaží se davem prorazit,“ uvádí.

Policie použila obrněné vozidlo s přemosťovacím mechanismem, aby se dostala do druhého patra budovy a zatkla desítky propalestinských demonstrantů. Odstranili také protestní tábor, který se škola Ivy League snažila téměř dva týdny zrušit.





Texaská univerzita v Dallasu potvrdila, že ve středu večer bylo v jejím areálu zatčeno 17 protestujících poté, co tam na žádost vedení univerzity nastoupila policie.





Přestože někteří protestující byli zachyceni na kamerách při antisemitských výrocích nebo násilných výhrůžkách, organizátoři protestů, z nichž někteří jsou židé, tvrdí, že jde o mírové hnutí zaměřené na obranu práv Palestinců a protest proti válce.







Napětí roste na Kalifornské univerzitě, kde se shromáždily stovky policistů v zásahové výstroji poté, co varovali propalestinské demonstranty, aby se rozešli, jinak budou zatčeni, den poté, co byl jejich tábor násilně napaden maskovanými protiprotestujícími.Policie začala v blízkosti tábora v losangeleském kampusu vytvářet zátarasy a nařídila rozchod více než tisícovky lidí, kteří se ve středu večer shromáždili na podporu protestujících, a přes reproduktory varovala, že každému, kdo odmítne odejít, hrozí zatčení.Studenti po celých Spojených státech vyzvali k příměří v Gaze a k tomu, aby se jejich univerzity zbavily izraelských společností a společností, které dodávají zbraně izraelské armádě. Vznikly jedny z největších demonstrací, které zmítají americkými univerzitami od protestů proti vietnamské válce v 60. letech.Televizní kamery ukazovaly, jak si studenti v zabarikádované oblasti předávají ochranné brýle a přilby a zřizují stanoviště lékařské pomoci. Poblíž se shromáždila malá skupina studentů s transparenty a v tričkách na podporu Izraele a židovského národa.Přítomnost policie byla v ostrém kontrastu s předchozí nocí, kdy se odehrály jedny z nejhorších násilností od doby, kdy studenti po celých USA zintenzivnili své protesty na podporu Gazy. Nejméně 15 lidí bylo zraněno, když skupina kontraprotestujících několik hodin útočila na tábor vyzbrojená projektily, pyrotechnikou a chemickými látkami. Na videozáznamech z násilností je vidět, jak někteří účastníci protiprotestu vykřikují proizraelská hesla, zatímco propalestinští protestující se je snaží zahnat.Studenti obviňujípolicii a ochranku na místě, že ustupovaly nebo několik hodin nezasahovaly.Rektor UCLA Gene Block v prohlášení uvedl, že úterní útok provedla „skupina podněcovatelů“, ale neposkytl žádné podrobnosti o tomto davu ani o tom, proč vedení školy a policie nezakročily dříve.Ray Wiliani, který bydlí nedaleko UCLA, řekl, že ve středu večer přišel do areálu školy podpořit propalestinské demonstranty. „Musíme se za ně postavit,“ řekl. „Už toho bylo dost.“Po celých Spojených státech začala policie od úterního večera rozhánět protesty a tábory na univerzitách, počínaje Kolumbijskou univerzitou v New Yorku, kde se protestující ukryli v akademické budově.Zapojení policie vyvolalo kritiku od studentů a vyučujících, kteří odsoudili použití síly k rozehnání protestů.„Jsme na správné straně dějin,“ řekl palestinsko-americký historik a profesor moderních arabských studií na Kolumbijské univerzitě Rašíd Chálidí. „Hanba našim vůdcům, hanba našim správcům, že vpustili policii na naši akademickou půdu. USA se podílejí na této válce [v Gaze], jsou to naše daně, naše bomby, naše letouny F-15 a vrtulníky Apache, které jsou používány k zabíjení Palestinců.“Celkem bylo na Kolumbijské univerzitě a na nedaleké City University (Cuny) zatčeno 280 osob, uvedli newyorští představitelé, další zatýkání proběhlo ve středu večer na městské Fordham University.Newyorský starosta Eric Adams sklidil kritiku za to, že ve středu obvinil z vedení demonstrací „vnější agitátory“ a opakovaně se odvolával na přítomnost jedné ženy v kampusu Kolumbijské univerzity, jejíž manžel byl podle Adamse „odsouzen za terorismus“.Tato žena, Nahla Al-Arianová, tento týden v kampusu Kolumbijské univerzity nebyla a nebyla ani mezi zatčenými protestujícími.Al-Arianová, učitelka na základní škole v důchodu, řekla agentuře Associated Press, že Adams nesprávně citoval jak její roli v protestech, tak fakta o jejím manželovi Samim Al-Arianovi, významném palestinském aktivistovi.Skupina stojící za táborem, Columbia University Apartheid Divest, ve svém prohlášení rovněž obhajovala své právo „zapojit do tohoto globálního hnutí i lidi mimo Ivy League nebo věž ze slonoviny“. „‚Agitátor zvenčí‘ je krajně pravicová pomluva používaná k diskreditaci vytváření koalic a boje proti rasismu,“ dodalo prohlášení.Jinde, na Wisconsinské univerzitě v Madisonu, se aktivisté střetli s policisty, kteří ve středu brzy ráno zničili jejich stany, a policie rozebrala tábor na Dartmouth College v New Hampshire jen několik hodin poté, co propalestinští demonstranti postavili několik stanů. Podle místních médií policisté zatkli několik lidí, včetně nejméně jednoho profesora.Policie v Oregonu vstoupila do areálu Portlandské státní univerzity, když se vedení školy snažilo ukončit okupaci knihovny, která začala v pondělí.V Tucsonu policie na Arizonské univerzitě ve středu v časných ranních hodinách střílela na protestující „nesmrtící“ chemické zbraně a zatkla čtyři osoby, jak informoval deník Arizona Daily Star, aby rozpustila protestní tábor, který byl zřízen v úterý. Nejméně jeden protestující byl zasažen gumovým projektilem.Podle místních médií se policejní operace zúčastnily desítky státních policistů v zásahové výstroji. Celý tábor byl rozebrán asi během 20 minut a další pořádkové síly zůstaly v areálu univerzity asi do 18 hodin.Izrael a jeho příznivci označili univerzitní protesty za antisemitské, zatímco kritici Izraele tvrdí, že Izrael tato obvinění využívá k umlčení opozice.