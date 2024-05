Robert Reich: Co je skutečnou motivací protestů amerických univerzitních studentů

3. 5. 2024

Přátelé,



Posledních několik týdnů se snažím zjistit, co se skutečně děje s protesty na univerzitách. Setkal jsem se se studenty v Berkeley, navštívil jsem vyučující na Kolumbijské univerzitě a mluvil jsem s mladými lidmi a vyučujícími na mnoha dalších univerzitách.





Můj závěr: Ačkoli protestní hnutí často vznikají kvůli mnoha různým věcem a přitahují různé lidi s různými motivy, toto hnutí se soustředí na jednu věc: morální rozhořčení nad masakrem desítek tisíc nevinných lidí - většinou žen a dětí - v Gaze, píše Robert Reich, bývalý americký ministr práce.



Interpretovat tyto protesty jako cokoli jiného - jako antisemitské, antisionistické, protiamerické nebo propalestinské - znamená minout podstatu toho, co se děje a proč.





Většina studentů a vyučujících, se kterými jsem mluvil, považuje útok Hamásu 7. října za odporný. Současnou izraelskou vládu považují za morálně zkrachovalou také proto, že její reakce na útok Hamásu byla nepřiměřená. Nepodporují Palestinu jako takovou; většina z nich nezná historii Izraele a Palestiny natolik, aby mohla vynést morální soud.



Mají však hluboký a trvalý pocit, že to, co se děje v Gaze, je morálně špatné a že Spojené státy se na této nemorálnosti podílejí. Bohužel mi mnozí z nich řekli, že v listopadu letošního roku neplánují jít k volbám - což je jasné nebezpečí pro Bidenovu kampaň za znovuzvolení.



Mám ostré vzpomínky na demonstrace proti vietnamské válce, kterých jsem se před pětapadesáti lety účastnil. Vzpomínám si, jak jsem byl zděšen zbytečným krveprolitím ve Vietnamu. Byl jsem rozhořčen tím, že první svět - bílý a bohatý - náhodně zabíjí lidi z třetího světa - nebílé a chudé. A nad hloupostí vedení vysokých škol, které svolávalo policii, aby vyčistila protestující - za použití slzného plynu, paralyzérů a hromadného zatýkání. Reakce přilila olej do ohně.



Hnutí proti vietnamské válce se stalo potravou pro pravicové politiky, jako byl Ronald Reagan, požadující "právo a pořádek". Tato podívaná také vyděsila mnoho lidí z dělnické třídy, kteří nebyli vysokoškoláky a považovali studenty za zhýčkané, sobecké, protiamerické a nevlastenecké.



Jak se říká, historie se neopakuje. Pouze se rýmuje. Chyby, které se staly v určitém okamžiku, se o dvě generace později, když vzpomínky vyblednou, podivně vracejí.

