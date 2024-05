Komentátor Haaretzu o rozhodnutí Izraele zakázat Al Džazíru

6. 5. 2024

Moderátor, televize Al Džazíra: Gideon Levy je komentátor izraelského deníku Haaretz. Připojil se k nám z Tel Avivu. Gideone, vaše reakce na zastavení vysílání Al-Džazíry v Izraeli izraelskou vládou?





Gideon Levy: To je ostuda. To je ostuda být Izraelcem a Izraelcem určitě v takový den. Jaká hanba být Izraelcem, když moje země zakazuje tak důležité stanice, jako je Al Jazeera English a Al Jazeera Arabic, jen proto, že se některým politikům nelíbí, o čem se tam informuje. Mohu vám říci jako divák, jako konzument zpráv, ne jako komentátor a ne jako autor, že pro mě posledních sedm měsíců. Al Jazeera English byla jedním z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitějším zdrojem informací o tom, co se děje v Gaze, protože izraelská televize z Gazy nic neukazuje a Al Jazeera English byla pro mě jako občana, ne jako spisovatele, takovým spolehlivým a obohacujícím zdrojem informací. Zavřít ji znamená zliokvidovat možnost svobodného tisku v Izraeli, nic menšího. To je ostuda. To je ostuda být Izraelcem a Izraelcem určitě v takový den. Jaká hanba být Izraelcem, když moje země zakazuje tak důležité stanice, jako je Al Jazeera English a Al Jazeera Arabic, jen proto, že se některým politikům nelíbí, o čem se tam informuje. Mohu vám říci jako divák, jako konzument zpráv, ne jako komentátor a ne jako autor, že pro mě posledních sedm měsíců. Al Jazeera English byla jedním z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitějším zdrojem informací o tom, co se děje v Gaze, protože izraelská televize z Gazy nic neukazuje a Al Jazeera English byla pro mě jako občana, ne jako spisovatele, takovým spolehlivým a obohacujícím zdrojem informací. Zavřít ji znamená zliokvidovat možnost svobodného tisku v Izraeli, nic menšího.





Moderátor: Gideone, co za tím stojí? Jestliže chtěl Benjamin Netanjahu Al-Džazíru zavřít. mohl to pravděpodobně udělat daleko dříve v této válce, že? Pohybujeme se téměř v osmém měsíci války. Proč se to děje právě teď? A co za tímto rozhodnutím stojí?





Gideon Levy: Tak jsou dvě věci, proč právě teď a proč to všechno. V Izraeli. je vše zaměřeno na domácí politiku. A základně se to líbí. Když neuspějete na bitevním poli, můžete alespoň vyhrát v jiné aréně, a to zakázat arabskou mezinárodní televizní síť. To se jim líbí, pravičákům v Izraeli. Tady Arabům v jejich jazyce ukážeme, jak jsme silní a jak jsme odvážní a oddaní.





Moderátor: Mimochodem, abych poukázal na zjevné, opravte mě, pokud se mýlím, ale to, co říkáte, že základna miluje. Netanjahuova základna nesleduje Al-Džazíru. Myslím, že se to dá říct docela bezpečně. Milují vypnutí stanice, kterou nesledují.





Gideon Levy: Naprosto, naprosto. Nedívají se a nechtějí se dívat, ale chtějí, aby byla poražena. Takže když nemůžete porazit Hamás, porazíte alespoň Al-Džazíru. Takže to je jeden z názorů. Co se týče načasování, mám své podezření, ale to není založeno na ničem, že načasování souvisí s dohodou, protože nakonec Al Džazíra je katarská, že. A Katar je jedním z těch, kteří táhnou a tlačí na urovnání, na dohodu, a Netanjahu dělá v posledních dvou třech dnech všechno možné, aby dohodu sabotoval. A to spolu možná souvisí.





Moderátor: Takže se chci ujistit, že rozumím té hypotéze, kterou tady vysvětlujete, říkáte, že se možná Netanjahu snaží tlačit na Katar tím, že vypne Al-Džazíru v souvislosti se zprostředkováním Kataru ohledně dohody o příměří?





Gideon Levy: Rozhodně. A mimochodem, katarské zprostředkování bylo důvodem, proč tu věc tak dlouho odkládal, protože Američané nebo Katar přímo nebo prostřednictvím Američanů vyvíjeli tlak na Netanjahua, aby ji nezavíral. Ale teď, když cítí, že je šance na dohodu. Jde po variantě zničme všechno, včetně Al-Džazíry.





Moderátor: Zmínil jste, že je to dobré pro Netanjahuovu základnu. Takže chápu, že je to pro něj politicky výhodné. Domnívám se ale, že to má i dlouhodobé politické náklady, a to nejen pro Netanjahua, ale pro Izrael obecně. Když zavřete mezinárodní zpravodajskou síť, víte, dokonce i Bílý dům mluvil o svobodě tisku a o svých obavách v této souvislosti. Když byl zákon přijat před měsícem, když to zavřete, je mnohem těžší říct, že jste velmi zdravá a silná. demokracie.





Gideon Levy: A když zabijí 13 000 dětí, tak se teď nepřemýšlí dlouhodobě, od 7. října Izrael nepřemýšlí nijak dlouhodobě. Mají nějaký plán na den poté? Vědí, co chtějí od Gazy? Vědí, co je totální vítězství? Chci říct, že posledních sedm měsíců nás vede vláda bez jakéhokoli plánu, bez jakéhokoli uvažování o důsledcích své politiky. Její jedinou snahou je ode dneška do dneška vyhovět tempu a přežít u moci.





Moderátor: Poslední otázka, protože jste předtím říkal, když se vrátím k tomu, co jste řekl na začátku své první odpovědi, myslím, že to bylo. Řekl jste, že víte, že v izraelských médiích nevidíte tu válku? Nedostáváte informace, které dostáváte, když sledujete Al-Džazíru. Cože? Jak tedy vypadá válka, jak ji vidí a jak ji prezentují izraelská média Izraelcům?





Gideon Levy: Velmi jednoduchý obrázek. My jsme oběti. My jsme jediné oběti, jako obvykle. Byl 7. říjen a my se budeme držet 7. října, který byl v očích Izraelců téměř holocaustem, a tento 7. říjen nám umožňuje a legitimizuje nás, abychom si v Gaze dělali, co chceme. Gaza nás nezajímá. Gaza je Hamás a Hamás je Gaza, a proto bychom je měli všechny potrestat a pokud možno i všechny zabít, všechny zničit a a nás nezajímá, jaké je utrpení Gazy, jaký je trest Gazy, co prožívají nevinní lidé v Gaze. Zajímají nás jen naši stateční vojáci, rukojmí a oběti 7. října. To je náš svět. A to je svět, který izraelská média jako celek popisují svým divákům již sedm měsíců, sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Pouze toto. Gazu nevidíte. S vaším svolením chci přidat jen jednu větu. Moje noviny Haaretz zítra zveřejní komentář proti rozhodnutí uzavřít al-Džazíru, je to velmi ostrý a a velmi jasný vzkaz, že jsme proti tomu.





Moderátor: Dobře, přečtu si to. Čtu vás jako komentátora v Haaretzu. Je mi potěšením s vámi dnes mluvit jako vždy.





