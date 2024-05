Teror na Kalifornské univerzitě v Los Angeles

Foto: Univerzitou roztržený a vyhozený transparent. Na něm blesková nábojnice, jaké policie používala proti studentům



Hannah Čulík-Baird: 200 studentů a profesorů bylo včera v noci zatčeno, studentští novináři se stali terčem útoků, studentská rozhlasová stanice byla vyřazena z provozu, protestní materiály byly zkonfiskovány od archivářů, kteří se je snažili archivovat, videozáznam tiskové konference profesorů byl vymazán z webu



200 students and faculty arrested last night, student journalists assaulted, student radio shut down, protest materials seized from archivists as they were working to preserve them, footage of the faculty press conference taken down — Dr Hannah Čulík-Baird (@opietasanimi) May 3, 2024

A colleague rescued the banner from a Dumpster, where it had been left after being ripped in half. Pictured with a flashbang cartridge at the center. pic.twitter.com/DTy5YQaiPO — Miriam Posner (@miriamkp) May 2, 2024

Jeden z kolegů zachránil transparent z kontejneru, kde zůstal poté, co byl roztržen napůl. Na obrázku s bleskovou nábojnicí (které používala proti demonstrantům policie) uprostřed.



Prohlášení učitelů z Katedry latiny a řečtiny kritizující to, že Kalifornská univerzita neochránila studentské demonstranty:



Statement of Members of the Department of Classics on the University’s Failure to Protect Student Protestorshttps://t.co/IBVLyag3NF — UCLA Classics (@ClassicsAtUCLA) May 3, 2024