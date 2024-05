Gaza: Spojené státy pozastavily dodávky bomb do Izraele kvůli obavám z Rafáhu

8. 5. 2024

Vysoce postavený představitel americké administrativy uvedl, že rozhodnutí bylo učiněno minulý týden kvůli obavám z plnohodnotného útoku Izraele na Rafáh



USA minulý týden pozastavily dodávku bomb do Izraele, sděluje vysoký úředník



Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena minulý týden pozastavila dodávku zbraní do Izraele v reakci na zjevné kroky Izraelců směřující k invazi do města Rafáh na jihu Gazy, sdělil agentuře Reuters a dvěma dalším tiskovým agenturám vysoký představitel administrativy.



Biden se snažil zabránit plnohodnotnému útoku Izraelců na Rafáh, kam se před boji na jiných místech Gazy uchýlily statisíce Palestinců.



Úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že když se zdálo, že se izraelští představitelé blíží k rozhodnutí o vpádu do Rafáhu, „začali jsme od dubna pečlivě přezkoumávat navrhované transfery konkrétních zbraní do Izraele, které by mohly být použity v Rafáhu“.



„V důsledku tohoto přezkumu jsme minulý týden pozastavili jednu dodávku zbraní. Skládá se z 1 800 bomb o hmotnosti 2 000 liber a 1 700 bomb o hmotnosti 500 liber,“ uvedl podle agentury Reuters úředník. Agentury Associated Press a Agence France-Presse přinesly podobné vyjádření vysokého amerického představitele.



„Zaměřujeme se zejména na konečné použití 2 000librových bomb a na dopad, který by mohly mít v husté městské zástavbě, jak jsme viděli v jiných částech Gazy. Ještě jsme neučinili konečné rozhodnutí, jak s touto dodávkou naložit,“ uvedl úředník.



Čtyři zdroje agentuře Reuters sdělily, že zásilky, které byly odloženy nejméně o dva týdny, se týkaly společné munice pro přímý útok vyrobené společností Boeing, která přeměňuje hloupé bomby na přesně naváděné, a také bomb malého průměru.





Podle Human Rights Watch izraelské bezpečnostní síly „nezákonně použily smrtící sílu“ při smrtelných střelbách na Palestince na Západním břehu Jordánu.



„Izraelské bezpečnostní síly nezákonně použily smrtící sílu při smrtelných střelbách na Palestince na Západním břehu Jordánu,“ píše dnes organizace Human Rights Watch (HRW) v nové zprávě založené na dokumentaci několika případů.



Podle HRW dospěl výzkum osmi úmrtí při čtyřech incidentech v období od července 2022 do října 2023 k závěru, že „izraelské síly neoprávněně smrtelně postřelily nebo úmyslně popravily Palestince, kteří nepředstavovali žádnou zjevnou bezpečnostní hrozbu“.



„Izraelské bezpečnostní síly nejenže protiprávně zabíjejí Palestince v Gaze, ale zabíjejí Palestince bez právního základu i na Západním břehu Jordánu, včetně úmyslného usmrcení Palestinců, kteří nepředstavovali žádnou zjevnou hrozbu,“ uvedl Richard Weir, vedoucí pracovník HRW pro výzkum krizí a konfliktů.



„K tomuto zabíjení dochází v míře, která nemá v poslední době obdoby, a to v prostředí, v němž se izraelské síly nemusí obávat, že by je jejich vláda pohnala k odpovědnosti,“ dodal.



Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) izraelské síly v roce 2023 zabily na Západním břehu Jordánu včetně východního Jeruzaléma 492 Palestinců, z toho 120 dětí. Toto číslo je více než dvakrát vyšší než v kterémkoli jiném roce od doby, kdy OSN začala systematicky dokumentovat smrtelné případy, uvedla HRW.





- Podle zpravodajů Al-Džazíry, kteří z této oblasti podávají zprávy, byl při izraelském ostřelování v brazilské čtvrti ve východním Rafáhu zabit jeden Palestinec.



Dodávají, že při útoku bylo rovněž zraněno několik osob.



Zdravotnické zdroje sdělily zpravodajské stanici, že za posledních 24 hodin kuvajtská nemocnice, jedno z mála dosud fungujících zdravotnických zařízení v Rafáhu, zaznamenala 129 zraněných pacientů a těla 35 zabitých osob.









- Hamás uvedl, že jeho bojovníci bojují s izraelskými jednotkami na východě Rafáhu, píše agentura Reuters. Obyvatelé uvedli, že boje probíhaly ještě na předměstí.

Joe Biden v úterý na akci věnované holocaustu varoval před „zuřivým nárůstem antisemitismu v Americe“, zatímco studentské protesty proti izraelským vojenským úderům na Gazu a následné humanitární krizi se dál konají na univerzitách po celých USA.





Ozbrojené skupiny Hamásu, Islámského džihádu a Fatahu v samostatných prohlášeních uvedly, že přestřelky pokračují v centrální části pásma Gazy, zatímco obyvatelé severní Gazy hlásili těžké ostřelování východních oblastí města a čtvrtí Gazy izraelskými tanky.setkají s šéfem CIA Williamem Burnsem., ale zdržel se upřesnění jakýchkoli plánovaných britských důsledků, pokud by k invazi v plném rozsahu došlo.Cílem linie dohodnuté s USA je omezit možnosti izraelské vlády, aby přijala verzi třístupňové mírové dohody, kterou přijal Hamás. Spojené království uvedlo, že jeho cílem je zajistit trvalé a udržitelné příměří a vyloučení Hamásu z budoucí správy Gazy.Mitchell však zašel ještě dál, když uvedl, že taková invaze může Hamás nakonec posílit, nikoliv oslabit.Katar ve středu vyzval mezinárodní společenství, aby zabránilo „genocidě“ v Rafáhu poté, co Izrael obsadil přechod tohoto města v Gaze s Egyptem a pohrozil širším útokem, informuje agentura France-Presse (AFP).Stát Perského zálivu, který je prostředníkem mezi Izraelem a militantní skupinou Hamás, ve svém prohlášení vyzval „k naléhavé mezinárodní akci, která by zabránila napadení města a spáchání zločinu genocidy“.Podle agentury AFP Izrael ve středu udeřil na cíle v pásmu Gazy poté, co obsadil hlavní hraniční přechod s Egyptem. Izrael již několik týdnů slibuje, že zahájí pozemní invazi do Rafáhu, a to navzdory hlasitým mezinárodním námitkám.Útoky na jižní město, které je plné vysídlených civilistů, přišly v době, kdy se v Káhiře sešli vyjednavači a zprostředkovatelé, aby se pokusili uzavřít dohodu o propuštění rukojmích a příměří v sedmiměsíční válce.Katar, který od roku 2012 hostí politickou kancelář Hamásu v Dauhá, se spolu s Egyptem a USA zapojil do několikaměsíčního zákulisního zprostředkování mezi Izraelem a palestinskou skupinou.Tábor solidarity s Gazou tvrdí, že od jeho založení před týdnem došlo k opakovaným vpádům, při nichž byl zničen majetek, ukradeny věci a studentům bylo vyhrožováno a byli obtěžováni.Během prvního údajného incidentu minulou středu ráno vnikl podle tábora do kempu asi tucet mužů s izraelskými a australskými vlajkami, kteří rozbili stan, brali jídlo a třásli stany studentů.O čtyři dny později se podle nich mnoho stejných lidí - většinou prý mužů středního věku z okolí univerzity - opět zúčastnilo tábora, což vedlo Monash k tomu, že zavolal policii.Organizátor Jos Downey tvrdil, že útoky pokračovaly i v pondělí, kdy údajně jeden student z kampusu násilím vnikl do tábora a fyzicky napadl pracovnici Monashské studentské asociace pro queer Madeline Curkovicovou.Katarské ministerstvo zahraničních věcí ve středu uvedlo, že důrazně odsuzuje izraelský vpád do Rafáhu a vyzvalo k mezinárodnímu zásahu, který by zabránil obsazení města, informuje agentura Reuters.Izrael ve středu znovu otevřel přechod Kerem Šalom na své hranici s Pásmem Gazy, informuje agentura Reuters s odvoláním na prohlášení izraelské agentury, která má tento přechod na starosti.Podle tohoto prohlášení zde již probíhaly bezpečnostní kontroly nákladních vozidel s humanitární pomocí, která tudy směřovala z Egypta.Izrael uzavřel přechod Kerem Šalom v neděli poté, co při ostřelování nedalekého přechodu Hamás zabil čtyři vojáky.informuje agentura Associated Press.Německá policie rozehnala protest několika stovek lidí, kteří obsadili nádvoří berlínské Svobodné univerzity.Protestující také obsadili budovu univerzity v Amsterdamu několik hodin poté, co policie zadržela 169 lidí na jiném místě univerzity.Jinde v Evropě byly některé studentské tábory povoleny na místech, jako jsou trávníky v Cambridge.V posledních dnech studenti uspořádali protesty nebo zřídili tábory ve Finsku, Dánsku, Itálii, Španělsku, Francii a Británii.V příspěvku na Telegramu a na Twitteru uvádí IDF zasažené oblasti jako „Kfarkela, Ajta aš-Šab, Chiam a Maroun El Ras“.Dále uvádí, že zasáhla infrastrukturu v oblastech jižního Libanonu a že „kromě toho IDF přes noc udeřily s cílem odstranit hrozbu v oblastech Tayr Harfa a Jibbain“.Izrael a Hizballáh si od 7. října, kdy došlo k útokům Hamásu a následné válce v Gaze, pravidelně vyměňují palbu.„Koaliční loď úspěšně zasáhla jeden bezpilotní letoun, síly Ústředního velitelství USA (USCENTCOM) úspěšně zasáhly druhý bezpilotní letoun a poslední bezpilotní letoun se zřítil v Adenském zálivu.„Nebyla hlášena žádná zranění ani škody ze strany amerických, koaličních ani obchodních plavidel,“ uvedlo americké ústřední velení na Twitteru.Centcom rovněž uvedl, že Hútíové odpálili nad Adenským zálivem protilodní balistickou střelu, ale nebyla hlášena žádná zranění ani škody.Ředitel CIA William Burns bude jednat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a izraelskými představiteli, sdělil tiskové agentuře Reuters zdroj obeznámený s jeho cestou.Burns míří do Izraele z Káhiry, kde probíhají jednání o příměří.Všech pět delegací, které se úterních rozhovorů účastnily - Hamás, Izrael, USA, Egypt a Katar - reagovalo podle agentury Reuters na obnovení jednání pozitivně.Jednání by měla pokračovat ve středu ráno, uvedly dva egyptské zdroje.Mluvčí Bílého domu John Kirby uvedl, že Hamás předložil revidovaný návrh a nový text naznačuje, že zbývající mezery mohou být „absolutně odstraněny“. V úterním projevu odmítl upřesnit, o jaké se jedná.„Všichni zasedají k jednacímu stolu,“ řekl Kirby.„Toto je začátek naší mise, jejímž cílem je zlikvidovat poslední čtyři brigády Hamásu v Rafáhu. O tom byste neměli mít žádné pochybnosti,“ řekl vládní mluvčí.Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby uvedl, že operace podél hranice mezi Gazou a Egyptem ve východním Rafáhu není plnohodnotnou izraelskou invazí do města, před kterou prezident Joe Biden opakovaně varoval z humanitárních důvodů, informuje agentura Associated Press. Kirby uvedl, že Izrael ji označil za „operaci omezeného rozsahu a trvání“, jejímž cílem je přerušit pašování zbraní Hamásu., což hrozí téměř úplným zastavením provozu včetně pekáren a nemocnic.Všechny hlavní vstupní body na jihu Gazy jsou uzavřeny a v Rafáhu došlo k rozsáhlému rabování stávajících zásob poté, co humanitární organizace byly nuceny nechat sklady bez ostrahy po varování Izraelských obranných sil (IDF), aby oblast evakuovaly před vojenskou ofenzívou, která byla ve městě zahájena v úterý ráno., informoval Bílý dům.„Všechno, co v Gaze děláme, je poháněno naftou. V současné době máme po ruce naftu na jeden den. Pokud ji do zítřka neobnovíme, vše se zastaví,“ řekl pro CNN.Molo bude stát nejméně 320 milionů dolarů a jeho cílem je zvýšit dodávky pomoci. „K dnešnímu dni je stavba obou částí JLOTS - plovoucího mola a mola Trident - dokončena a čeká se na konečný přesun na pobřeží,“ řekla novinářům zástupkyně tiskového tajemníka Pentagonu Sabrina Singhová, která použila zkratku pro Joint Logistics Over-the-Shore, což je oficiální název pro schopnost mola. Centrální velitelství USA (Centcom) „je připraveno v blízké budoucnosti molo přesunout na místo,“ dodala. Jakmile se počasí umoudří, molo ukotví u břehu Gazy izraelští vojáci, čímž udrží americké jednotky mimo území., uvedl Axios.Svědci popisovali, jak vyděšené rodiny v pondělí opouštěly město pěšky, na oslech nebo nacpané s věcmi do přetížených nákladních aut. Noční izraelské nálety posílily „paniku a strach“ a přiměly další, aby uposlechli pokynů k přesunu.