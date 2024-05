Jediný skutečný "gamechanger" pro Ukrajinu: Systémová integrace zbraní

10. 5. 2024

Od začátku totální ruské invaze na Ukrajinu západní veřejnost a média diskutují o tom, který jednotlivý zbraňový systém by "změnil hru". Očekává se, že taková zbraň dramaticky změní šance Ukrajiny určit osud války. Ale ve válce "vševojskový boj" dělá kouzelný trik tím, že zvyšuje schopnost ozbrojených sil takticky a operačně synchronizovat všechny různé zbraně, aby vyhrály boj. V dějinách válčení nemohl jednotlivý zbraňový systém nikdy sehrát rozhodující roli v tom, co změnilo pravidla hry. Totéž platí pro rusko-ukrajinskou válku, upozorňuje Gustav Gressel. Od začátku totální ruské invaze na Ukrajinu západní veřejnost a média diskutují o tom, který jednotlivý zbraňový systém by "změnil hru". Očekává se, že taková zbraň dramaticky změní šance Ukrajiny určit osud války. Ale ve válce "vševojskový boj" dělá kouzelný trik tím, že zvyšuje schopnost ozbrojených sil takticky a operačně synchronizovat všechny různé zbraně, aby vyhrály boj. V dějinách válčení nemohl jednotlivý zbraňový systém nikdy sehrát rozhodující roli v tom, co změnilo pravidla hry. Totéž platí pro rusko-ukrajinskou válku,

Diskuse o tom, co by mohlo změnit hru, je pochopitelná. Podpora Západu Ukrajině byla od samého počátku zpochybňována a rozhodnutí o různých zbraňových systémech byla diskutována jedno po druhém. Zastánci pomoci Ukrajině proto museli argumentovat, proč by měl být pro Ukrajince důležitý každý jednotlivý zbraňový systém. V dubnu-květnu 2022 začala myšlenka dodávek 155 mm dělostřeleckých systémů na Ukrajinu. Do konce května 2022 se západ rozhodl dodat Ukrajině systémy protivzdušné obrany. Poté se diskutovalo o tom, zda by se na Ukrajinu měly dostat i tanky a bojová vozidla pěchoty. Od ledna 2023 Západ diskutoval o tom, zda dodat stíhačky a leteckou munici, včetně munice dlouhého doletu, jako je britský Storm Shadow nebo německý Taurus. V důsledku toho dodávky jednotlivých zbraní, a nikoli integrovaných zbraňových systémů, nepřekvapivě nafoukly očekávání následných úspěchů na bojišti pokaždé, když dostal zelenou nový typ zbraní.

Potřeba vševojskové války se přitom nikdy nedočkala širšího publika. Aby byla Ukrajina úspěšná v boji, potřebuje kombinaci dělostřelectva, obrněné techniky, pěchoty, bojových ženistů, dronů, elektronického boje a protivzdušné obrany. Každý ze zbraňových systémů dodávaných Západem tuto potřebu částečně pokrýval. Celá tato snaha však nespočívá pouze na jednom individuálním systému. Rozdíl je spíše v kombinaci všech těchto zbraňových systémů a jejich správném použití ve válce. To je jediná cesta vpřed, pokud chce Západ pomoci Ukrajině správně používat všechny tyto různé prostředky a nástroje k vedení války.

Vševojskový boj nahrazen jednozbraňovou diskusí

Snaha o zlepšení vševojskových schopností Ukrajiny se týkala i výcviku. Nutnost rychle navýšit velikost ukrajinských ozbrojených sil, aby pokryly rozšířenou frontovou linii a střežily dlouhou hranici s Běloruskem a Ruskem, přetížila ukrajinská vojenská výcviková a vzdělávací zařízení. Proto se do věci vložil Západ. Na jaře 2023 byli ukrajinští vojáci vycvičeni Spojenými státy, Spojeným královstvím a několika evropskými státy v rámci výcvikové iniciativy financované Evropskou unií. Ukrajina vkládala do výcviku poskytovaného Západem velká očekávání: Koneckonců standardy NATO byly módním slovem dne. Věřili, že pokud by ukrajinské síly byly vycvičeny podle standardů NATO, používaly by západní zbraňové systémy mnohem efektivněji. V kombinaci s předpokládanou technickou převahou západních zbraňových systémů by tato větší efektivita měla zvýšit šance Ukrajiny na provedení úspěšné letní ofenzívy v roce 2023.

Tyto naděje se nenaplnily. Stalo se tak ne proto, že by vševojsková válka nebyla důležitá, ale proto, že mnoho detailů bylo přehlédnuto. Za prvé, standardy NATO jsou spíše frází než konceptem boje na bojišti. Zejména na taktické úrovni různé armády NATO bojují, nebo trénují na boj, odlišně. Různé vojenské kultury a různé válečné zkušenosti po skončení studené války učinily z armád NATO mnohem heterogennější klub, než by si sami přáli. Sestavení bojové síly složené z rot, z nichž každá byla vycvičena v jiné zemi NATO na jiné technice NATO, se ukázalo jako mnohem náročnější a časově náročnější, než by mělo být. Za druhé, válčení se vyvinulo, stejně jako samotná ruská armáda. Uvažování Západu o konvenční válce proti rovnocennému konkurentovi stále dominuje doktrína ze studené války. Boj s Ruskem v letech 2022-2024 však není bojem proti Sovětskému svazu v roce 1985.

Ruská taktická modernizace a inovace přijaté na Ukrajině představují velmi odlišnou hrozbu než Sovětská armáda. Počítačové systémy velení a řízení umožňují Rusku soustředit dělostřeleckou palbu z decentralizovaných palebných pozic na jediné místo na bojišti během několika minut. Potulující se munice a bezpilotní letouny FPV zajišťují protitankovou palbu dlouhého dosahu z krytých pozic v širokém úseku fronty a do ukrajinského týlu. Rusko používá v průměru 1 500 těchto systémů denně. Ruské ozbrojené síly také zlepšily koordinaci vzduch-země a blízká letecká podpora bojových vrtulníků je mnohem efektivnější a lépe koordinovaná než na začátku války. Systémy elektronického boje ruší satelitní navigaci na bojišti a někdy dokonce znemožňují komunikaci nebo přenos dat. Za těchto okolností mnoho přesně naváděné munice, kterou Západ používá, nefunguje. Válečné praktiky Západu také vyžadují aktualizaci.

Boje v zóně smrti

Frontová linie na Ukrajině je několik kilometrů hluboká zóna smrti. Obrněná vozidla mohou do této zóny smrti vstoupit pouze na krátkou dobu. Musí dokončit svou misi během 15-20 minut a rychle se stáhnout. Pokud k tomu nedojde, stanou se tato vozidla terčem masivních rojů dronů nebo dělostřelecké palby. To je důvod, proč Ukrajina zadržuje nejtěžší západní bojovou techniku, jako je tank M1 Abrahams. Je příliš těžký, a pokud uvízne v blátě, vyproštění tohoto vozidla trvá příliš dlouho a vyžaduje asistenci nejméně dvou dalších tanků. Takové shromáždění by se okamžitě stalo terčem Rusů.

Na druhou stranu se stále častěji používají ruské "želví tanky". Jedná se o běžná obrněná vozidla nebo tanky, pokrytá dodatečným improvizovaným štítem, často ve formě velkých kovových plátů, které je obklopují a tank vypadá jako želva. V podstatě se jedná o dobře obrněné mobilní platformy elektronického boje. Jejich hlavním cílem je chránit doprovodná bojová vozidla, ať už tanky nebo bojová vozidla pěchoty, před útoky dronů. Mobilní systémy elektronického boje namontované na každém ruském bojovém vozidle se ukázaly jako nedostatečné pro tento úkol, protože Ukrajinci vyvinuli automatizovaný zaměřovací software pro drony, a to i poté, co ztratili rádiové spojení s operátory. "Želví tanky" mají výkonnější systémy elektronického boje a je obtížné je znehybnit pomocí dronů řízených umělou inteligencí.

To je jen několik inovací zaznamenaných od začátku ruské invaze. Bojiště na Ukrajině je neustálým bojem mezi inovacemi a protiinovacemi. Technická životnost bezpilotního letounu nebo systému elektronického boje se měří v týdnech nebo měsících, nikdy ne v letech. I větší bojové předměty mají omezenou životnost: Tanky hrály nedoceněnou roli v bitvě o Kyjev v březnu 2022, ale již v polovině roku 2023 by se jim dalo účinně čelit jinými prostředky. FPV drony pomohly Ukrajině zmařit nespočet ruských útoků v zimě 2023-24, ale nyní se zdá, že ruské ozbrojené síly našly technické řešení tohoto problému.

Za těchto okolností jsou velitelé pod extrémním časovým tlakem, který je nutí provést svou misi velmi rychle. Bojové informační systémy, které mohou poskytovat živé záběry z dronů, usnadňují rozhodování a povědomí o situaci. Dostupnost a objem dat jsou však tak vysoké, že lidští velitelé potřebují také podporu počítačů, aby mohli filtrovat, analyzovat a kompilovat informace. Takové systémy vyvíjejí inovativní ukrajinské společnosti: Často používají komerčně dostupný hardware, ale vývoj softwaru, který za tím stojí, je jedinečný. Experimentují také s integrací svých systémů do konvenčních platforem, jako jsou tanky, bojová vozidla pěchoty nebo dělostřelecké systémy. Ukrajinci musí neustále inovovat, aby vyhráli závody ve zbrojení s Rusy.

Rekonceptualizace vševojskové války

Takto neobvykle vysoké tempo války má hluboký dopad jak na vedení vševojskové války, tak na podporu, kterou musíme Ukrajině poskytnout. Za prvé, vševojsková válka musí být přehodnocena. Schopnosti dronů a elektronický boj hrají v současné době mnohem významnější roli než v minulosti. Přestože drony mají mnoho nevýhod a postrádají smrtící sílu, jejich schopnost poskytovat přehled o situaci, souřadnice cíle a schopnost okamžitého úderu je bezkonkurenční. Na druhou stranu, operace dronů jsou úspěšné pouze tehdy, pokud jsou dobře integrovány do komplexního bojového plánu, který zahrnuje i všechny ostatní zbraně.

Za druhé, Ukrajina potřebuje získat snadnější přístup k zahraničním obranným fondům. V současné době ukrajinské ozbrojené síly utrácejí lví podíl svého rozpočtu na personál. Armáda může obstarat jen polovinu toho, co je ukrajinský obranný průmysl schopen vyrobit. Proto je často nedostatek peněz na experimentování a nevyzkoušené systémy.

Typickým ukrajinským způsobem občanská společnost – fondy, dary příbuzných, nevládní organizace – často financuje vývoj a adaptaci takových systémů ve spolupráci s jednotlivými brigádami. Některé brigády vytvořily akviziční kanceláře a kanceláře technického rozvoje, které mají za úkol spolupracovat s obranným průmyslem. Taková ujednání umožňují Ukrajině vyvíjet více systémů současně a testovat řešení naléhavých problémů v relativně krátké době. Nevýhodou tohoto přístupu je, že praktická řešení se implementují pouze v rámci několika jednotek a šíření technických a taktických inovací napříč silami je problematické.

Na druhé straně má Rusko velké finanční prostředky a velký byrokratický aparát. Pokud konkrétní řešení funguje, Rusko ho může rychle znásobit ve velkém měřítku. Jeho velký byrokratický aparát může také přeškolit velké množství sil nebo specialistů na nové taktiky a postupy. Například současnou ruskou útočnou taktiku poprvé vyzkoušela Wagnerova skupina na jaře 2023. Nyní je aplikována napříč silami.

Ukrajina má mnohem inovativnější brigády a velitele než Prigožin, ale je obtížné rozšířit jejich inovace na celou armádu. Po totální invazi se celková velikost ukrajinských ozbrojených sil zvětšila pětinásobně. Ze dvou tuctů bojových brigád se rozrostly na více jak 120. Ukrajinský obranný vzdělávací systém má problém vycvičit všechny velitele potřebné k vedení těchto sil. Nemají dostatek kapacit na to, aby také prováděli systematické procesy získávání poznatků tempem technických inovací.

To je důvod, proč USA uvažují o vyslání vojenských poradců na Ukrajinu. Proto Emmanuel Macron přišel s nápadem vyslat na Ukrajinu vojáky NATO. Nikdo neočekává, že by jednotky NATO bojovaly v Avdijivce nebo jinde. Specialisté NATO by měli být vysláni, aby pomáhali Ukrajině s doktrinálním rozvojem a výcvikem. Zároveň by se měly zvýšit přímé investice do ukrajinského obranného sektoru, zejména do společností zabývajících se systémovou integrací a systémy řízení boje.

Pokud je v této válce něco na způsob takzvaného gamechangeru, pak je to schopnost synchronizovat nové technologické schopnosti s konvenčním mechanizovaným válčením a inovovat rychleji než Rusko. Neexistuje jediný zbraňový systém, který by to zajistil. Dojde k tomu pouze prostřednictvím metodické práce na technických inovacích a taktické adaptaci. Navíc pouze Ukrajinci bojující v této válce mohou posoudit, jakým směrem tyto inovační a adaptační kroky povedou. To, co by Západ mohl udělat, je být velmi otevřený spolupráci. Zvláště, pokud západní země chtějí, aby jejich armády byly schopny odstrašit a v případě potřeby porazit ruského protivníka, který se během dvou let rusko-ukrajinské války poučil a zmodernizoval.

Zdroj v angličtině: ZDE

