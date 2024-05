Ministerstvo zdravotnictví v Gaze snížilo údaje o počtu zabitých žen a dětí

14. 5. 2024

čas čtení 5 minut



Hamasem řízené ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo rozpis civilních obětí, ale OSN zatím nebyla schopna údaje ověřit



Hamasem řízené ministerstvo zdravotnictví v Gaze snížilo údaje o počtu žen a dětí, které byly potvrzeny jako oběti konfliktu v Gaze.



Revidované celkové údaje, které se poprvé objevily na internetových stránkách Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha), byly proizraelskými médii a komentátory považovány za důkaz, že OSN v tichosti přehodnotila počet civilních obětí. Ocha však upozornila, že revidované údaje byly vypracovány ministerstvem Hamásu a nebyly ověřeny OSN. Hamasem řízené ministerstvo zdravotnictví v Gaze snížilo údaje o počtu žen a dětí, které byly potvrzeny jako oběti konfliktu v Gaze.Revidované celkové údaje, které se poprvé objevily na internetových stránkách Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha), byly proizraelskými médii a komentátory považovány za důkaz, že OSN v tichosti přehodnotila počet civilních obětí. Ocha však upozornila, že revidované údaje byly vypracovány ministerstvem Hamásu a nebyly ověřeny OSN.

Nové údaje poskytnuté ministerstvem se týkají 24 686 „plně zdokumentovaných případů“ z odhadovaných 34 622 úmrtí zaznamenaných do 30. dubna, což naznačuje probíhající proces ověřování.



Podle těchto kritérií je jako potvrzené usmrcení uvedeno 7 797 dětí - namísto 14 500 - zatímco potvrzené případy úmrtí žen představují 4 959 úmrtí namísto 9 500, jak bylo zaznamenáno dříve. Nový celkový počet potvrzených zabitých žen a dětí tak činí 12 756.



Celkový počet mrtvých v Gaze - včetně bojovníků a mužských civilistů - zůstal v podstatě nezměněn a činí přibližně 35 000. Tyto údaje zahrnují téměř 2 000 starších osob a přibližně 10 060 mužů.



Zatímco někteří se těchto čísel chopili jako důkazu, že OSN byla uvedena v omyl nepřesnými údaji, mluvčí Ocha uvedl, že je dodalo ministerstvo zdravotnictví a že Ocha je nemohla ověřit.



„Dotyčné rozpisy zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví v Gaze,“ uvedl Jens Laerke. „Údaje ministerstva zdravotnictví se mohou lišit v závislosti na procesu ověřování, který provádějí.



„Týmy Organizace spojených národů v Gaze nejsou schopny tyto údaje nezávisle ověřit vzhledem k převládající situaci na místě a samotnému objemu úmrtí. Právě z tohoto důvodu je ve všech údajích, které OSN používá, jako zdroj jasně uvedeno ministerstvo zdravotnictví v Gaze. OSN tyto údaje ověří, jakmile to podmínky dovolí.“



Zdá se, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakci na revidované údaje naznačil, že naprostá většina všech zbývajících mužských obětí byli bojovníci Hamásu. Tvrdil, že poměr bojovníků Hamásu a zabitých gazanských civilistů v probíhající válce je přibližně jedna ku jedné, řekl Danu Senorovi z podcastu Call Me Back: „Bylo zabito 14 tisíc bojovníků a pravděpodobně kolem 16 tisíc civilistů.“



Vzhledem ke stále vysokému počtu obětí mezi ženami a dětmi by však bylo velmi překvapivé, kdyby nebyl zabit i značný počet mužských civilistů.



Z historického hlediska OSN a další agentury zjistily, že celkové údaje vypracované ministerstvem zdravotnictví v Gaze jsou do značné míry spolehlivé. Mezi těmito agenturami je i Světová zdravotnická organizace, podle níž má ministerstvo „dobrou kapacitu pro sběr dat“ a jeho předchozí zprávy byly důvěryhodné a „dobře vypracované“.



Výzkum izraelské skupiny pro lidská práva B'Tselem po konfliktu v Gaze v roce 2014 rovněž zjistil, že celkové údaje ministerstva se do značné míry shodují s jejich vlastním průzkumem.



Omar Šakir, ředitel pro Izrael a Palestinu organizace Human Rights Watch, na začátku konfliktu uvedl, že neviděl žádné důkazy o tom, že by čísla byla zmanipulovaná.



„Porušování lidských práv v pásmu Gazy sledujeme již tři desetiletí, včetně několika kol bojů. Obecně jsme zjistili, že údaje, které přicházejí z ministerstva zdravotnictví, jsou spolehlivé,“ řekl.



„Když jsme prováděli vlastní nezávislá šetření kolem konkrétních zásahů a porovnávali jsme tyto údaje s údaji ministerstva zdravotnictví, nedocházelo k výrazným odchylkám. Jejich čísla obecně odpovídají tomu, co vidíme v posledních dnech na místě. V jedné z nejhustěji osídlených oblastí světa docházelo ke stovkám leteckých úderů denně.“



V předchozích konfliktech se kontroverze ohledně číselných údajů obvykle soustředily na klasifikaci mužských obětí v bojovém věku. Ministerstvo zdravotnictví Gazy v údajích o počtu obětí nerozlišuje mezi bojovníky a mužskými civilisty.



Během konfliktu v Gaze v roce 2014 bylo podle OSN zabito přibližně 2 251 Palestinců; předpokládá se, že 1 462 z nich byli civilisté, včetně 551 dětí a 299 žen, což naznačuje, že bylo zabito více než 600 mužských civilistů, což představuje 40 % celkového počtu civilistů. Podle OSN bylo zabito přibližně 780 bojovníků z militantních skupin, což odpovídá číslům, která uvádí palestinský prezident Mahmúd Abbás.



Dr. Andreas Krieg, vedoucí lektor bezpečnostních studií na King's College London, v únoru v rozhovoru pro BBC rovněž naznačil, že Izraelské obranné síly, které si nárokovaly až 12 000 mrtvých z řad Hamásu, definovaly Hamás velmi široce. „Izrael přistupuje k ‚členství v Hamásu‘ velmi široce, což zahrnuje jakoukoli příslušnost k organizaci, včetně státních zaměstnanců nebo administrátorů,“ uvedl.





A zkoumání údajů z počátku současného konfliktu, které provedli profesor Michael Spagat, odborník na počítání obětí konfliktů, a expert na mezinárodní bezpečnost Daniel Silverman pro organizaci Action on Armed Violence, naznačuje, že „analýza demografických údajů o těchto mrtvých a jejich pečlivé porovnání s celkovým počtem obyvatel Gazy naznačuje, že - alespoň zatím - většinu mrtvých téměř jistě tvoří civilisté“.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0