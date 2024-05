Izrael znovu bojuje na severu Gazy, kterou znovu ovládl Hamás

13. 5. 2024

čas čtení 5 minut



Těžké bombardování a letecké útoky jsou hlášeny ze zničeného severu, střety jsou vidět i na jihu, zatímco desítky tisíc lidí prchají z Rafáhu



Tisíce lidí protestují v Izraeli v hněvu na Netanjahua kvůli rukojmím zadržovaným v Gaze



Na velké části zničeného severu Gazy probíhaly v neděli prudké boje, bylo hlášeno silné bombardování a nálety, zatímco izraelské síly útočily na bojovníky Hamásu v oblastech, které již zažily opakovaná kola bojů.



Podle analytiků nové střety podtrhly neúspěch Izraelských obranných sil (IDF) při zajišťování bezpečnosti na velké části území po válce kterázpůsobila masivní destrukci, vysídlení asi 2 milionů lidí a smrt asi 35 000 osob, převážně žen a dětí. zeNa velké části zničeného severu Gazy probíhaly v neděli prudké boje, bylo hlášeno silné bombardování a nálety, zatímco izraelské síly útočily na bojovníky Hamásu v oblastech, které již zažily opakovaná kola bojů.Podle analytiků nové střety podtrhly neúspěch Izraelských obranných sil (IDF) při zajišťování bezpečnosti na velké části území po válce kterázpůsobila masivní destrukci, vysídlení asi 2 milionů lidí a smrt asi 35 000 osob, převážně žen a dětí.



Střety byly hlášeny také na jihu Gazy, kde v neděli desítky tisíc lidí uprchly z města Rafáh po bombardování a varování IDF, aby vyklidily centrální a východní čtvrti před plánovanou ofenzívou.



Zástupci humanitárních organizací se domnívají, že celkový počet lidí, kteří město opustili, může být asi 350 000.



„Ulice, které byly dříve plné [lidí] žijících v provizorních stanech, byla většina těchto stanů rozebrána a lidé utekli. Oblast kolem budovy OSN [v centru města] je k nepoznání... všichni lidé, kteří tam hledali nějaké útočiště, utekli,“ řekl Dr. James Smith, britský lékař, který je v současné době v Rafáhu.



Na severu izraelští vojenští představitelé uvedli, že jednotky operují v táboře Jabaliya a Zeitoun východně od města Gaza, stejně jako na úplném severu území v Beit Hanoun a Beit Lahiya.



Hamás, který se v Gaze chopil moci v roce 2007, dokázal v posledních měsících v mnoha oblastech území obnovit svou autoritu, kontrolovat trhy, řídit islámské soudy a zastrašovat své odpůrce. Bojovníci využívají zbývající tunely k přepadům izraelských sil a pokračují v ostřelování Izraele raketami.



„V minulých týdnech jsme identifikovali pokusy Hamásu obnovit své vojenské kapacity v Džabalíji. Operujeme tam, abychom tyto pokusy eliminovali,“ řekl novinářům mluvčí izraelské armády r. adm. Daniel Hagari. Předchozí izraelská snaha zabránit Hamásu obnovit své síly v Zejtúnu proběhla v březnu.



Svědci popsali téměř nepřetržité letecké údery a dělostřelecké ostřelování.



„Bombardování ze vzduchu i ze země od včerejška neustalo, bombardovali všude, včetně blízkosti škol, kde bydlí lidé, kteří přišli o své domy. Válka se znovu rozjíždí, takhle to vypadá,“ uvedl 45letý Saed, obyvatel Džabalíje, prostřednictvím chatovací aplikace.



Abdel-Kareem Radwan, 48letý Palestinec z Džabalíje, označil intenzivní a neustálé bombardování od sobotního poledne za „šílenství“.



Tisíce lidí hledaly vzácné a drahé dopravní prostředky, aby se dostaly pryč od bojů, a v přeplněných ulicích se odehrávaly chaotické scény.



Z ekonomických, vnitropolitických a diplomatických důvodů Izrael stáhl většinu svých vojáků z Gazy, ponechal však silné síly rozmístěné podél nové silnice, kterou jeho jednotky vybudovaly a která protíná území jižně od města Gazy.



Izraelská média stále více kritizují Benjamina Netanjahua za to, že nepředložil žádný proveditelný návrh nové správy v Gaze. Podle nich tak vzniklo anarchické bezpečnostní vakuum, které pomohlo Hamásu znovu získat kontrolu nad částí území a jeho obyvatelstvem.



Masmédium Yedioth Ahronoth v neděli uvedlo, že izraelští vojenští představitelé požadují, aby premiér učinil rozhodnutí o „dni poté“ v Gaze.



Publicista Ben Caspit uvedl, že Izrael „bude i nadále platit cenu krví, potem a spoustou slz, abychom se nikdy nikam nedostali ...., protože režim Hamásu nelze svrhnout, aniž by se připravila alternativa k tomuto režimu“. Při ofenzivě dosud zahynulo více než 270 izraelských vojáků.



Určité obavy panují také z diplomatické ceny, kterou Izrael zaplatí, ačkoli Netanjahuův nedávný slib, že se země v případě potřeby „postaví sama“, našel u mnoha židovských Izraelců odezvu a podpora války je stále silná.



Izraelská ofenziva v Rafáhu vyvolala varování také ze strany Egypta, kde podle představitelů ohrožuje desetiletí starou mírovou smlouvu s Izraelem. V neděli večer Káhira oznámila, že se hodlá formálně připojit k žalobě Jihoafrické republiky proti Izraeli u mezinárodního soudního dvora.







Izrael řekl těm, kteří prchají před novými boji na severu a v Rafáhu, aby zamířili do určené „humanitární zóny“ podél úseku pobřeží. Tato oblast je však již nyní zaplněna obrovským počtem vysídlených osob a má omezené množství dostupné vody, hygienických zařízení, zdravotnických zařízení nebo potravin.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

80

Izraelský postup do Rafáhu vyvolal celosvětové pobouření a napjaté vztahy s USA, které jsou jeho nejvěrnějším spojencem.Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v neděli prohlásil, že plnohodnotný izraelský útok na Rafáh „nemůže proběhnout“, a trval na tom, že jej nelze uvést do souladu s mezinárodním právem.