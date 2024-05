Západ by se měl připravit na dlouhodobé odstrašování Ruska

15. 5. 2024

Po měsících politických tahanic byl balík pomoci pro ukrajinskou armádu schválen oběma komorami Kongresu a podepsal jej prezident. Jedná se o důležitý milník, který signalizuje podporu ukrajinské věci oběma politickými stranami. Přestože byly přislíbeny okamžité dodávky, podstatná část balíku – 48 miliard dolarů z téměř 61 miliard dolarů – zaplatí doplnění amerických zásob zbraní a výrobu nového vybavení pro Ukrajinu, upozorňuje Boris Grozovski.

Rusko zatím nevykazuje žádné známky toho, že by omezilo svou konfrontaci se Západem. Bez ohledu na to, jak dlouho může Ukrajina odolávat náporu ruské válečné mašinérie nebo zda Spojené státy a Evropa mohou pokračovat v poskytování podpory Ukrajině, současné období konfrontace mezi Ruskem a Západem slibuje, že bude dlouhé.

Neprovokovat agresora?

Rusko zůstane hrozbou pro Spojené státy a jejich spojence ještě dlouho, tvrdí analytici Miranda Priebe a Samuel Charap ve výzkumné zprávě RAND. Vykreslují dva scénáře. V té, která je příznivější pro Spojené státy, válka rychle skončí, příměří je udržitelné a ruská válečná mašinérie je vážně oslabena. V méně příznivém (a potenciálně pravděpodobnějším) opotřebovávací válka bude trvat dlouho, příměří bude neudržitelné a Rusko nebude oslabeno natolik, aby se přestalo připravovat na další imperialistické války.

Ve více i méně příznivých scénářích, říká zpráva RAND, by Spojené státy mohly přijmout měkčí nebo tvrdší politiku vůči Rusku. Volbou relativní měkkosti by Spojené státy daly najevo, že jsou ochotny s Ruskem vyjednávat. Nevyslaly by do východní Evropy další vojenské síly a projevily by zdrženlivost při poskytování politické a vojenské podpory zemím ohroženým Ruskem. Pokud by se Spojené státy rozhodly pro relativní tvrdost, pokračovaly by v úsilí o vstup Ukrajiny do NATO a snažily by se potrestat, zadržet a oslabit Rusko za jeho agresi.

To vede k matici čtyř scénářů. Pokud bude Rusko válkou výrazně oslabeno, tvrdý přístup USA povede ke studené válce 2.0. Měkký přístup vede ke "studenému míru". Pokud Rusko po válce rychle obnoví svou vojenskou mašinérii, měkký přístup USA povede k lokální nestabilitě a tvrdý přístup k rozsáhlé a všudypřítomné nestabilitě.

Bude-li ruská agresivita pokračovat v nezmenšené míře a budou-li Spojené státy provádět tvrdou politiku, mezinárodní napětí rychle poroste, rusko-čínská spolupráce se prohloubí, vztahy mezi NATO a Ruskem se dále zhorší, globální ekonomická roztříštěnost se bude zvyšovat. Měkčí politikou Spojené státy oslabují svou podporu evropským zemím NATO. Vztahy USA s Ruskem se mírně zlepšují. Vazby Číny s Ruskem se neposilují a globální obchod se netříští do soupeřících bloků. Spojené státy se méně angažují v konfliktu s Ruskem a mohou přesunout svou pozornost na soupeření s Čínou. Tento scénář je velmi podobný možné Trumpově politice v roce 2025.

Priebe a Charap docházejí k závěru, že nejlepším scénářem pro Spojené státy je ten, ve kterém bude Rusko co nejvíce oslabeno válkou a Spojené státy poté budou provádět měkkou politiku. Nejhorším scénářem je ten, kdy ruská válečná mašinérie zůstane silná a Spojené státy budou provádět tvrdou politiku.

Tento závěr a úvaha se mohou zdát logické: Jak strategicky, tak ekonomicky platí, že mír je lepší než válka a globální válka je horší než válka lokální. Problém je však v tom, že pravděpodobnost a intenzita války, kterou Rusko vede, nejsou určovány ani tak jestřábí nebo holubičí politikou Spojených států, jako spíše schopnostmi a touhami Kremlu. Rusko současnou opotřebovávací válku neprohrává, a čím déle válka trvá, tím méně pravděpodobné jsou scénáře příznivé pro Spojené státy. Ruská válečná mašinérie zřetelně zrychluje.

Aby bylo Rusko na konci války s Ukrajinou výrazně oslabeno, musela by být pomoc Ukrajině nyní mnohem včasnější a masivnější. Současné obtíže, s nimiž se Spojené státy a Evropa potýkají při poskytování včasné a přiměřené vojenské pomoci Ukrajině, snižují pravděpodobnost studeného míru a nových scénářů studené války. Po ukončení války s Ukrajinou může být Rusko téměř ihned připraveno na nové války.

Zdá se, že Priebe a Charap podceňují ochotu a schopnost Ruska pokračovat ve válce ve východní Evropě a přeceňují blahodárné účinky amerického mírového procesu. Předpokládají také, že měkká politika USA pomůže vyhnout se ruskému konfliktu se členy NATO. Pravděpodobnost takového konfliktu však závisí mnohem více na událostech a postojích v Moskvě než na událostech a postojích ve Washingtonu. Pokud bude ochota Kremlu riskovat i nadále růst, měkká politika USA útok jen povzbudí.

Skutečným důsledkem měkčí americké politiky by mohlo být to, co jsme v posledních měsících viděli na internetu: Ukrajinský nedostatek zbraní, zrychlené tempo ruské ofenzívy a přímé signály, že ofenzíva se nebude omezovat na Charkov nebo dokonce na celou Ukrajinu. To, co Rusko provokuje nejvíce, není síla a houževnatost Západu, ale jeho slabost, jeho roztříštěné a opožděné úsilí, jeho nerozhodnost a polovičatost a mnoho děr v evropské a transatlantické jednotě.

Zastavení Ruska

Autoři Zprávy CEPA editované Samem Greenem a Sara Jane Rzegockou mají mnohem realističtější pohled na ruskou politiku. Berou vážně tvrzení Putina a jeho spolupracovníků, že Rusko od roku 2022 není ve válce s Ukrajinou, ale se Západem. Ani konec rusko-ukrajinské války nezastaví válku Ruska se Západem. Ruská výzva Západu se neomezuje jen na Ukrajinu a v nadcházejících letech nezmizí.

Je velmi pravděpodobné, že Rusko bude pokračovat ve válce se Západem i poté, co Putin opustí úřad.

Cíle Ruska jsou nyní podle zprávy CEPA následující:

Udržet moc Putinovy elity prostřednictvím vojenské mobilizace společnosti;

Změnit světový řád tím, že Spojené státy zbavíme jejich prvenství a změníme mezinárodní normy a pravidla, která od roku 1945 přinesla prosperitu velké části světa; a

Získat vojenskou, politickou a ekonomickou nadvládu v postsovětském prostoru.

Aby čelily těmto pokusům, měly by Spojené státy nejen zadržovat Rusko, ale také mu odepřít schopnost vést válku v Evropě a v postsovětském prostoru, nyní i v budoucnu.

To bude vyžadovat pozornost a ostražitost. Odstrašení je jedinou alternativou k eskalaci, uvádí zpráva CEPA, jejíž autoři se shodují se slavným dlouhým telegramem George Kennana. Nová strategie odstrašení by měla zahrnovat posílený závazek NATO bránit země východního bloku, čelit ruským pokusům destabilizovat západní společnosti a ovlivňovat jejich politiku a principiálně odmítat akceptovat, že postsovětské země jsou oblastí zájmu Moskvy. Podobná doporučení americkým úřadům lze nalézt ve Zprávě CFR, kterou napsali Liand Fix a Maria Sněgovaja, a Zprávě CNAS, kterou připravila Andrea Kendall-Taylor.

Strategie odstrašování zahrnuje dodávky zbraní Ukrajině ne "tak dlouho, jak to bude potřeba", ale "co nejrychleji". To vyžaduje výrazné posílení transatlantické a evropské solidarity, aby se překonala strategická slabost Západu. Vyžaduje to výrazné zvýšení angažovanosti USA a Evropy v Moldavsku, na jižním Kavkaze a ve střední Asii, včetně pomoci Číně při budování Alternativní obchodní cesty mezi jihovýchodní Asií a Evropou.

Při absenci pevné a soudržné strategie odstrašení bude Rusko i nadále představovat hrozbu pro NATO a Evropu. Cílem odstrašení by neměla být porážka nebo kolaps Ruska. Během studené války nebylo cílem Spojených států a západní Evropy porážka nebo rozpad SSSR. Měla zachovat světový řád, ochránit Spojené státy a jejich spojence a zabránit další destabilizaci mezinárodního řádu. Tentokrát to bude obtížné a bude to vyžadovat odhodlání, důslednost, vnitřní jednotu a velkou dávku trpělivosti.

Zdroj v angličtině: ZDE

