Politická identita atentátníka na premiéra Fica jako klíčová otázka

16. 5. 2024 / Boris Cvek

Atentát na premiéra je asi to poslední, co bych jako zprávu ze Slovenska čekal. První, co mě napadlo, je to, že krajní pravice toho zneužije k likvidaci demokracie na Slovensku, a skutečně pan Danko ze Slovenské národní strany mluvil o začátku politické války proti opozici.

Stejně pan Blaha z Ficova Směru obvinil tzv. progresivisty a liberální média z toho, co se stalo. Nejvhodněji se zachovali pan Šimečka z Progresivního Slovenska a prezidentka Čaputová, kteří se jakékoli konfrontace zdrželi a položili důraz na odsouzení násilí a přání brzkého uzdravení panu Ficovi. Tak by to mělo být.





Je jasné, že hlavní spor se nyní bude vést o to, kdo je onen atentátník. Zdá se logické, že by to měl být někdo, kdo nemá rád pana premiéra Fica. Z hlediska politické mapy na Slovensku tedy někdo z „demokratů“, někdo z prozápadního, liberálního křídla Slovenské politiky. Jenže realita společnosti i lidského života může být mnohem složitější. Už jen to, že někdo, kdo spoluzakládá Hnutí proti násilí, končí jako atentátník. Proč by měl být reálný lidský život logický a politicky čitelný?





Vášnivý milovník poezie, autor několika básnických sbírek, člen Spolku slovenských spisovatelů – a zároveň primitivní rasista. Ale proč ne? Vždyť takoví reální lidé být mohou. Složití, rozporuplní, hrající různé hry zároveň. Plní protikladných zájmů a frustrací. Člověk podporující Kotlebův anticikanismus, schvalující homofobní vraždu, člověk, který měl blízko k proruské skupině Slovenskí branci, a zároveň demonstrant proti Ficově vládě, který volá na podporu Ukrajiny.











Atentátník sdílel, zdá se, také typickou středoevropskou hrůzu z migrantů. Vidíme ale, že ve střední Evropě se musíme bát ve skutečnosti úplně jiných lidí než migrantů. Ostatně ani Hitler, ani Himmler, ani Heydrich, ani naši kolaboranti s nacismem, ani naši komunističtí zločinci žádní migranti z „kulturně vzdálených oblastí“ nebyli.

To je to, co zatím víme. Třeba se časem dozvíme více. Mě by zajímal konkrétní motiv proti Ficovi, způsob uvažování toho atentátníka, protože hodnotově vypadá na první pohled Ficovi blízko. Nebo mu byl Fico málo nacistický? Jedno se zdá jisté už nyní: rozhodně to nebyl progresivista, prozápadní demokrat nebo liberál.