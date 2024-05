Nové lepidlo formou spreje nahrazuje pesticidy

20. 5. 2024

Kapky jedlého oleje zachycují hmyz bez škodlivých účinků syntetických pesticidů na lidi a volně žijící živočichy

Drobné lepivé kapičky, které se stříkají na plodiny a chytají škůdce, by mohly být ekologickou alternativou chemických pesticidů, ukázal výzkum.



Drobné lepivé kapičky, které se stříkají na plodiny a chytají škůdce, by mohly být ekologickou alternativou chemických pesticidů, ukázal výzkum.

Hmyzí lepidlo vyráběné z jedlých olejů bylo inspirováno rostlinami, jako jsou rosničky, které tuto strategii používají k chytání své kořisti. Hlavní výhodou fyzikálních pesticidů oproti toxickým pesticidům je, že je velmi nepravděpodobné, že by si škůdci proti nim vytvořili rezistenci, protože by to vyžadovalo, aby si vyvinuli mnohem větší a silnější těla, zatímco větší užitečný hmyz, jako jsou včely, není kapkami lapen.





Škůdci ničí velké množství potravin a používání chemických pesticidů se v posledních třech desetiletích zvýšilo o 50 %, protože rostoucí světová populace vyžaduje více potravin. Rostoucí počet důkazů o velké škodlivosti pesticidů pro přírodu a volně žijící živočichy a někdy i pro člověka však vede k tomu, že je stále více pesticidů zakazováno.



Někteří zemědělci již používají alternativy k chemickým pesticidům, například nasazují jiný hmyz, který škůdce hubí, ale nové lepivé kapky jsou považovány za první takový biologicky odbouratelný pesticid, který byl prokázán.



Kapky byly testovány na květilce západní, který napadá více než 500 druhů zeleniny, ovoce a okrasných plodin. Více než 60 % třásněnek bylo zachyceno během dvou dnů testu a kapky zůstaly lepkavé až po několik týdnů.



Práce na lepkavém pesticidu pokračují, ale dr. Thomas Kodger z Wageningen University & Research v Nizozemsku, který je součástí projektu provádějícího tuto práci, řekl: „Doufáme, že nebude mít zdaleka tak katastrofální vedlejší účinky na místní životní prostředí nebo na náhodné otravy lidí. Přitom alternativy jsou mnohem horší - potenciální hladomor v důsledku ztráty úrody nebo nadměrné používání chemických pesticidů, které jsou známým nebezpečím.“



V rámci výzkumu, který byl zveřejněn v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, byl použit jedlý rostlinný olej, který byl zoxidován tak, aby byl lepivý jako lepicí páska, což je proces podobný smažení. Olej byl poté rozmixován spolu s vodou a trochou mýdla, aby se kapky přestaly lepit na sebe.



Tímto roztokem se pak postříkaly listy chryzantém, které jsou oblíbenou potravou třásněnek a v Nizozemsku jsou velkou komerční plodinou. Byl testován také na jahodách. Použité postřikovače mají stejnou konstrukci jako ty, které již používají zemědělci, a polní zkoušky letos v létě budou tento postup testovat ve velkém měřítku.



Mucholapky již existují, ale samozřejmě je nelze postřikovat a Kodger řekl: „Mucholapky jsou mimořádně účinné proti škůdcům, ale jsou také mimořádně účinné proti opylovačům.“ Řekl ale, že včely jsou příliš velké a silné na to, aby uvízly v milimetrových kapkách.



Tým zkouší, zda lze do kapek zakomponovat vůně, aby byly pro třásněnky ještě atraktivnější, nebo aby přilákaly přirozené predátory škůdců, jako je Orius laevigatus, pirátský brouk, který se již prodává jako prostředek proti třásněnkám.



Lepivé kapky se biologicky rozloží, ale tým zkoumá, jak dlouho to bude trvat. Zjišťuje také, jak rychle prach snižuje lepivost kapek, i když se očekává, že ve sklenících, kde se pěstuje mnoho zahradnických plodin, to bude menší problém.



Cena lepkavých kapek pesticidů je nejistá, protože zatím není známo, kolik jich bude třeba aplikovat a jak často, ačkoli surovinou by mohl být levný odpadní olej. Tým žádá o patent a zakládá spin-off společnost, která bude výrobek komercializovat.



Nick Mole z britské organizace Pesticide Action Network řekl:„Jedná se o velmi zajímavý výzkum, který by mohl vést k tolik potřebnému snížení používání syntetických pesticidů. Použití přírodních olejů k výrobě fyzikálních pastí na hmyz přenášející choroby by mohlo být udržitelnou alternativou k toxickým pesticidům. Je třeba provést další výzkum, aby bylo možné posoudit dopad na životní prostředí a necílové druhy hmyzu, ale rozhodně to vypadá slibně.“



„Inovativní přístupy k nahrazení toxických pesticidů jsou vítány,“ řekl Craig Macadam z charitativní organizace Buglife, která se zabývá ochranou bezobratlých. „Příliš dlouho byla naše krajina otravována toxickými chemikáliemi, které přispívaly k výraznému úbytku opylovačů a vodních bezobratlých. Každá náhrada však musí projít přísným procesem hodnocení, aby byla zajištěna řádná ochrana všech necílových druhů.“





Kodger uvedl: „Pěstitelé mají pocit, že jim regulační orgány všechny tyto [chemické pesticidy] berou. Chceme jim poskytnout nový bojový nástroj, který není škodlivý pro životní prostředí. Je obohacující být svědkem toho, že náš nápad může během mého života změnit svět.“







