Problémy s americkým molem nastaly jen několik dní po jeho otevření

23. 5. 2024

čas čtení 3 minuty

Minulý týden americká armáda konečně dokončila výstavbu dlouho očekávaného provizorního mola pro přísun pomoci do Gazy, které, jak doufají američtí představitelé, zmírní hladomor sužující obléhaný region. Má to jen jeden háček: Žádná z této pomoci nebyla hladovějícím Palestincům skutečně doručena, píše Connor Echols.

Poté, co zoufalí místní obyvatelé v sobotu vyrabovali první konvoj s pomocí, museli úředníci svůj přístup k distribuci životně důležitých zásob přehodnotit. Zásilky nyní směřují do skladu, odkud budou „v příštích dnech“ distribuovány humanitárním skupinám, uvedl v úterý mluvčí Pentagonu. „Pokud to podmínky dovolí,“ dodal ve zjevné narážce na skutečnost, že molo může fungovat pouze ve výjimečně klidných vodách.“

Zdá se, že chaotický začátek provozu mola potvrzuje frustraci mnoha humanitárních skupin, které plán za 320 milionů dolarů napadly jako odvádění pozornosti od vážnějších snah o přísun pomoci do Gazy. Jeremy Konydnyk, bývalý zdravotnický úředník Bílého domu, který nyní vede organizaci Refugees International, označil toto úsilí za „humanitární divadlo“.

„Molo neřeší hlavní překážku v Gaze: přístup k dodávkám pomoci v poslední etapě,“ argumentoval Konydnyk. Podle jeho slov je klíčovou otázkou, zda se skupiny poskytující pomoc mohou bezpečně dostat do skladů a pohybovat se bez obav z útoku Izraele nebo palestinských ozbrojených skupin.

„Molo vysálo obrovské množství diplomatické a politické energie s obrovskými finančními náklady - přesto přineslo jen málo a je irelevantní pro zásadní překážky v poslední etapě,“ pokračoval.

Jak Konydnyk poznamenal, izraelská armáda zkomplikovala úsilí o doručení pomoci svou invazí do Rafáhu, města na jihu Gazy, které dříve sloužilo jako klíčový uzel pro distribuci humanitární pomoci. Izraelské síly v posledních týdnech vytlačily z města téměř milion Palestinců a OSN tvrdí, že její operace v této oblasti jsou nyní na pokraji zhroucení.

Rozšiřující se operace v Rafáhu podle OSN téměř zcela zastavila dovoz pomoci přes přechody na jihu Gazy. Navzdory izraelským slibům o zvýšení toku pomoci projelo za posledních 17 dní jižními pozemními přechody pouze 132 humanitárních nákladních vozidel. Podle humanitárních agentur je denně potřeba nejméně 500 kamionů s pomocí, aby se zpomalil rostoucí hladomor.

Molo zatím zdaleka nedokázalo tuto mezeru zaplnit, nehledě na problémy s distribucí. Spojené státy dostaly do Gazy za pět dní provozu pouze 569 tun pomoci, což odpovídá přibližně 20 plně naloženým nákladním vozům.

Za všemi těmito obavami se skrývá možnost, že by molo mohlo USA přímo vtáhnout do války v Gaze. Palestinští ozbrojenci během výstavby ostřelovali skladovací prostor, což vedlo ministra obrany Lloyda Austina k přiznání, že by se američtí vojáci mohli dostat do přestřelky s Hamásem nebo palestinským Islámským džihádem.

Vzhledem k těmto rizikům je podle Michaela DiMina, bývalého analytika CIA, který nyní pracuje jako spolupracovník organizace Defense Priorities, již dávno načase vzdát se plánu na vybudování mola.

„Musíme okamžitě zastavit bezohledné divadelní představení, kterým je molo v Gaze,“ napsal DiMino.

Celý text v anglickém originále ZDE

0