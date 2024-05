Británie: Pět let nekompetentních konzervativních vlád

24. 5. 2024

V pátek 24. května bude rozpuštěn současný britský parlament. Před všeobecnými volbami, které překvapivě vyhlásil premiér Rishi Sunak na 4. července (a jeho poslanci kvůli tomu naprosto zuří) bude nyní následovat předvolební kampaň, jejíž průběh je dost nudný, opakují se stejná hesla, takže vás jím zde nebudeme příliš obtěžovat.

Nicméně, jak poznamenává deník Guardian a jak o tom tady píšeme často, brexit znamenal katastrofální propad úrovně britských ministrů a celé vlády. Kompetentnost byla hozena přes palubu, rozumní konzervativci byli ze strany vyloučeni a jediné, co platilo, byla ideologická obsese s podporou brexitu. Co si myslet o "premiérovi" Borisi Johnsonovi, který na zasedání své vlády přiměl ministry, aby skandovali "Get Brexit Done!" Přitom je ekonomicky i politicky brexit pro Británii absolutní katastrofa. (JČ)

Pět let, během nichž britští představitelé ukázali, že na svou práci nestačí



Boris Johnson, Liz Trussová a Rishi Sunak poskytli poučení, jak nevládnout moudře a dobře





A tak se v pátek konečně a bez nářku uloží k odpočinku parlament roku 2019. Prorogace tohoto parlamentu není bezostyšně nezákonná, jako byl před pěti lety nezákonný pokus Borise Johnsona ukončit jeho předchůdce. Ale to je asi tak všechno, co lze říci v jeho prospěch. Téměř ve všech ohledech se jedná onesmírně nekvalitní a diskreditující období, jaké Británie kdy zažila.





Přesto parlament z roku 2019 umírá tak, jak žil, uprostřed zbytečného chaosu a s politickým zoufalstvím, které opět převažuje nad legislativní věcností. Sázka Rishiho Sunaka na červencové volby znamená, že většina vládního programu, který byl oznámen v listopadovém programovém projevu jeho vlády, nyní vůbec nebude realizována. To podtrhuje velmi znepokojivou pravdu: současná britská vláda se stala performativní, ne efektivní, přičemž od poslanců se stále více očekává, že budou vést kampaň, než aby kontrolovali nebo přijímali zákony.





Některé z věcí, které se někdy zdály být Sunakovými největšími chloubami - mimo jiné jeho protikuřácký zákon, zákon o reformě nájemních vztahů a jeho závazek vytvořit regulační orgán pro fotbal - byly jednoduše opuštěny pro nedostatek času, který si on sám způsobil. Jeho slib, že podpoří zákon, který zpřísňuje bezpečnost na veřejných místech, se ukázal jako bezcenný. Jako by záleželo jen na slibu a na jeho splnění už vládě nezáleží.





Jestli nějaká sága ztělesňuje to, co bylo s touto vládou a s tímto parlamentem naprosto špatně, pak je Sunakova (nezákonná) snaha deportovat žadatele o azyl do Rwandy. Byla to ztělesněná performativní politika. Zabrala měsíce parlamentního času, který mohl být využit mnohem lépe. Byl právně i morálně pochybný a bojovalo se proti němu až do konce. Vyžádal si desítky milionů liber veřejných výdajů. Přesto ve čtvrtek Sunak veřejnost informoval, že po vyhlášení voleb na čtvrtého července nikdo do Rwandy nakonec deportován nebude. To je sice vítané, ale celý plán deportací byl od samého začátku nesmysl.





Neobvykle se během tohoto parlamentního období u moci vystřídaly tři vlády. Všechny, zejména ty, které vedl Boris Johnson a Liz Trussová, poskytly lekce, jak se nemá dobře vládnout. Ale Sunak se ukázal jen o málo lepší. Shodou okolností svědčíl ve čtvrtek v rámci vyšetřování toho, jak si vláda počínala během covidové pandemie, tajemník premiéra Simon Case. Jeho svědectví vykreslilo obraz nefunkční vlády a politických vůdců a poradců, kteří prostě nebyli schopni zvládnout práci, kterou krize vyžadovala. Od roku 2019 byli oni jako jednotlivci i vládní systém, který kolem sebe vytvořili, absolutně nefunkční. Dobře jim všem tak. Británie si však zaslouží schopné vlády, ne tyto.









Ministři Rishiho Sunaka strávili čtvrtek snahou zajistit, aby se aspoň jeden ze slibovaných zákonů posledních měsíců, zákon o odškodnění stovek nevinných pošťáků, jimž nesmyslně zničila v posledních dvaceti letech britská pošta existenci a život (systém Horizon), dostal přes čáru. Návrh zákona ruší stovky odsouzení poštmistrů způsobených nefunkčním IT systémem Horizon od fimy Fujitsu. Řeší otázky života a smrti některých postižených a zároveň nastoluje obtížné právní otázky, které by měl odpovědný parlament stihnout projednat.