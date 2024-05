Le Penová vyzvala Meloniovou, aby v Evropském parlamentu vytvořil „superskupinu". (Přidá se Fiala?)

28. 5. 2024

Vůdkyně francouzské krajní pravice navrhuje spojenectví skupin ID a ECR, včetně italských h Bratrů Itálie



Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová navrhla italské premiérce Giorgii Meloniové, aby s ní spojila své síly v nové alianci v době, kdy se oživující, ale rozhádané nacionalistické strany v EU připravují na volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční příští měsíc.



„Nyní je čas se sjednotit, bylo by to opravdu užitečné,“ řekla Le Penová listu Corriere della Sera. „Pokud uspějeme, můžeme být druhou skupinou v Evropském parlamentu. Myslím, že bychom takovou příležitost neměli propásnout.“



Pozvání Le Penové přišlo poté, co její Národní sjednocení (RN) prohlásilo, že již nebude v parlamentu zasedat s Alternative für Deutschland (AfD), a její celoevropská krajně pravicová skupina Identita a demokracie (ID) vyloučila německou stranu jako příliš toxickou.





Tím se evropské národně-konzervativní a krajně pravicové strany, které se v některých otázkách, jako je imigrace a rušení ekologických regulací, shodují, ale v jiných, včetně podpory Ukrajiny, jsou ostře protichůdné, dostaly do rozporu.





Le Penovou navrhovaná „superskupina“ tvrdé pravice je vzhledem k frakčnímu soupeření stran považována za velmi nepravděpodobnou, ale to, zda a jak se strany přeskupí, by mohlo mít vliv na fungování shromáždění a v konečném důsledku i na fungování EU.

Německý středolevicový kancléř Olaf Scholz v pátek prohlásil, že příští komise „nesmí být založena na většině, která potřebuje i podporu krajní pravice“, a její předseda by mohl být vybrán pouze na základě podpory „tradičních stran“.







Nabídka Le Penové by znamenala celkovou změnu konfigurace tvrdé pravice v parlamentu, protože Meloniové strana Bratři Itálie sedí v jiné nacionalistické skupině shromáždění, Evropských konzervativců a reformistů (ECR).Ačkoli průzkumy předpovídají, že po hlasování 6. až 9. června by se do 720členného shromáždění mohlo dostat rekordních 165 poslanců tvrdé pravice, za současného stavu by byli rozptýleni mezi dvě nesourodé parlamentní skupiny a dvě nesdružené národní delegace.Do radikální skupiny ID Le Penové patří nizozemská Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse a rakouská Svobodná strana Rakouska (FPÖ), zatímco do Meloniho normálnější ECR patří polská strana Právo a spravedlnost (PiS) a španělský Vox.Mezitím 14 poslanců, které pravděpodobně získá strana Fidesz Viktora Orbána, plus až 17 poslanců, které by měla získat AfD, by bylo bez parlamentní skupiny, což by je připravilo o velkou část vlivu.Podle analytiků bude role Meloniové v povolebním procesu klíčová.„Meloniová se před volbami ocitá se dvěma nataženými rukama - jednou od Le Penové, druhou od von der Leyenové,“ uvedl Nicolai von Ondarza z Německého institutu pro mezinárodní otázky. „Bude si moci vzít jen jednu.“Meloniová v neděli uvedla, že nic nevylučuje. „Mým hlavním cílem je vytvořit alternativní většinu k té, která vládla v posledních letech, středopravou většinu ... která pošle levici do opozice,“ řekla v italské televizi.Ale von der Leyenová, která opakovaně prohlásila, že by byla ochotna s Meloniovou a skupinou ECR po volbách spolupracovat, také čelí dilematu.Jak centristická skupina Renew, tak středolevicoví Socialisté a demokraté (S&D), kteří by měli ve volbách skončit druzí za její středopravicovou Evropskou lidovou stranou (EPP), varovaly odcházející šéfku Komise před jakoukoli dohodou s tvrdou pravicí.Přední levicoví představitelé minulý týden vydali prohlášení vylučující spojenectví s krajní pravicí a představitelé skupiny S&D uvedli, že skupina nepodpoří von der Leyenovou na druhé funkční období ve funkci předsedkyně Komise, pokud bude usilovat o podporu krajně pravicových stran.