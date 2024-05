Izrael ve středu provedl nové údery v Rafáhu. Lidé zůstávají v domech, protože kdo vyjde na ulici, je Izraelem zabit

29. 5. 2024

Novináři AFP v Rafáhu informovali o nových úderech ve středu brzy ráno, několik hodin poté, co svědci a palestinský bezpečnostní zdroj uvedli, že izraelské tanky pronikly do centra města.



„Lidé jsou v současné době uvnitř svých domů, protože každý, kdo se pohne, je ostřelován izraelskými bezpilotními letouny,“ řekl agentuře AFP místní obyvatel Abdel Khatib.

Nové útoky na Rafáh uprostřed zpráv, že při útoku, který vedl ke smrtící palbě, byly použity zbraně vyrobené v USA.

Novináři ve městě na jihu Gazy hlásí nové údery, NYT uvádí, že v troskách po požáru, při kterém zemřelo 45 lidí, byla viděna munice vyrobená v USA.



Bomby použité při izraelském náletu na tábor v Rafáhu byly vyrobeny v USA, informují New York Times

US made Small Diameter Bomb(SDB)/GBU-39 fragments visible in the Rafah strike. This is from the rear control section. pic.twitter.com/Jk0jtflGES — Easybakeoven (@Easybakeovensz) May 27, 2024





Deník New York Times (NYT) uvádí, že bomby použité při izraelském náletu, který v neděli způsobil obrovský požár ve stanovém táboře pro vysídlené osoby v Rafáhu a zabil nejméně 45 lidí, byly vyrobeny v USA.



Cituje vizuální důkazy, které NYT a odborníci na zbraně prověřili. NYT píší:



"Podle zjištění The Times byly trosky munice, které byly následující den natočeny na místě úderu, zbytky bomby GBU-39, která byla navržena a vyrobena ve Spojených státech. Američtí představitelé naléhají na Izrael, aby více používal tento typ bomby, který podle nich může snížit počet civilních obětí.“



Trevor Ball, bývalý technik americké armády pro likvidaci výbušnin a jeden z odborníků citovaných v článku NYT, identifikoval zbraň na Twitteru.



NYT cituje Balla, který zdůrazňuje, že „klíčovým detailem v troskách zbraně byl systém ovládání ocasních ploch, který ovládá ploutve, jež navádějí GBU-39 na cíl“.





NYT rovněž uvádějí, že na zhlédnutém videozáznamu, na němž jsou vidět úlomky munice, je vidět jedinečný identifikační kód, který zbraň spojuje s leteckým výrobcem sídlícím v Coloradu.





Několik dalších nemocnic přestalo fungovat, tvrdí palestinské ministerstvo zdravotnictví



Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že několik nemocnic v oblastech, kde operuje izraelská armáda, přestalo fungovat, informuje agentura Reuters.



Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) uvedla, že evakuovala své lékařské týmy ze své polní nemocnice v oblasti al-Mawasi, která je určenou civilní evakuační zónou.



Izraelci zabili dalšího zdravotníka:



The Palestine Red Crescent Society (PRCS) member of the Al-Quds Hospital staff, Issam Rouhi Mohammed Aqel, has been killed. This occurred after his home was targeted last night in Al-Bureij refugee camp in the central governorate. This brings the total number of martyrs among the… pic.twitter.com/62XcINYrZB — PRCS (@PalestineRCS) May 28, 2024







V nedalekém městě Chán Júnis izraelský nálet v noci zabil tři lidi, včetně Salamy Baraky, bývalého vysokého policejního důstojníka Hamásu, uvedli ve středu zdravotníci a média Hamásu, informuje agentura Reuters.



Organizace PRCS uvedla, že jeden z jejích zaměstnanců, Issam Aqel, byl zabit při izraelském náletu na jeho dům v uprchlickém táboře Bureij v centrální části pásma Gazy. Jeho smrtí se počet zaměstnanců zabitých od 7. října zvýšil na 30, přičemž nejméně 17 z nich bylo zabito při výkonu služby.





Izrael poslal tanky do Rafáhu na nálety uprostřed ofenzívy v celé Gaze



Izraelské tanky provedly ve středu druhý den sondážních útoků na území Rafáhu poté, co Washington uvedl, že útok nepředstavuje rozsáhlý pozemní vpád do jižního města Gazy, kterého se má Izrael podle amerických představitelů vyvarovat, informuje agentura Reuters.



Podle tiskové agentury izraelské tanky poprvé postoupily do centra Rafáhu v úterý po noci plné těžkého bombardování, čímž vzdorovaly výzvě Mezinárodního soudního dvora (ICJ) k ukončení útoku na město, které je jedním z posledních útočišť v Gaze.



Spojené státy, nejbližší spojenec Izraele, zopakovaly svůj nesouhlas s rozsáhlou izraelskou pozemní ofenzívou v Rafáhu, ale v úterý uvedly, že nevěří, že se taková operace chystá.



Na rozdíl od taktiky používané při izraelské pozemní ofenzívě ve zbytku Gazy obyvatelé Rafáhu agentuře Reuters řekli, že izraelské tanky podnikly nájezdy do Tel al-Sultánu v západním Rafáhu a Jibny a poblíž Šabúry v centru, než se stáhly na pozice u hranic s Egyptem.





Ozbrojená křídla Hamásu a Islámského džihádu uvedla, že se invazním jednotkám postavila protitankovými raketami a minometnými bombami a také odpálila dříve nastražená výbušná zařízení, uvádí agentura Reuters.



Izraelská armáda uvedla, že ve středu byli v bojích na jihu Gazy zabiti tři vojáci a tři další byli těžce zraněni, aniž by uvedla bližší informace. Agentura Reuters cituje izraelskou veřejnoprávní rozhlasovou stanici Kan, podle níž vojáky zranilo výbušné zařízení nastražené v budově v Rafáhu.



Palestinští zdravotníci uvedli, že několik lidí bylo ve středu ráno zraněno izraelskou palbou ve východní oblasti Rafáhu, kde podle nich také vzplály některé sklady s humanitární pomocí.





Někteří obyvatelé hlásili, že v některých částech města viděli něco, co popsali jako bezpilotní robotická obrněná vozidla, která zahájila palbu z kulometů.



Agentura Reuters uvádí, že pro-hamasovská tisková agentura Shebab, stejně jako někteří obyvatelé a novináři, hlásili výpadky internetu a mobilní komunikace v některých oblastech na východě i západě v důsledku silného izraelského leteckého a pozemního bombardování. Izraelská armáda uvedla, že tyto zprávy nemůže potvrdit.



Na severu Gazy tanky ostřelovaly několik čtvrtí města Gazy a vojska se tlačila hlouběji do Džabálie, největšího z osmi největších historických uprchlických táborů v Gaze, přičemž obyvatelé uvádějí, že armáda zničila velké obytné čtvrti.





Tanečnice flamenca palestinského původu, jejíž podobizna byla použita v izraelském vládním videu, které obvinilo španělského premiéra Pedra Sáncheze, že uznáním palestinského státu pomáhá Hamásu, uvedla, že je šokována, ale pobavena tím, že byla použita pro propagandistické účely.



V neděli zveřejnil izraelský ministr zahraničí Israel Katz na serveru X video, v němž se postava dvou tanečnic flamenca prolíná se záběry teroristických zvěrstev Hamásu ze 7. října. Jeho titulek zněl: „: „Hamás ti děkuje za tvou službu, Pedro Sánchezi“.



Ukázalo se však, že tanečnice flamenca je 34letá umělkyně jménem Zeinab Sabbahová, která se narodila palestinským rodičům v Sýrii a od roku 2013 žije ve španělské Granadě. Sabbahová, která se flamenku věnuje posledních pět let, uvedla, že video s jejím tancem bylo natočeno před třemi lety a bez jejího vědomí převzato z obrazové banky.



Španělské tiskové agentuře Efe řekla, že i když byla zpočátku šokována, když se na videu viděla, přišla na to, že je vtipné, že Izrael využívá snímky Palestinky žijící ve Španělsku k útokům na Španělsko. „Ačkoli nic takového není náhoda, vybrali si mě - Palestinku,“ řekla a dodala, že to ukazuje, jak „slabá a nízká“ je izraelská vláda.



„Jakkoli mi [video] připadá nepříjemné, není to nic ve srovnání s tím, co se děje [v Gaze] a co tamní lidé prožívají,“ řekla Sabbahová listu El País.





Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že se staví proti „hrozbám nebo zastrašování“ členů Mezinárodního trestního soudu (ICC) v návaznosti na reportáž deníku Guardian o tajné „válce“ Izraele, která spočívá ve sledování, hackerských útocích a výhrůžkách s cílem sabotovat haagské vyšetřování Izraele a Palestiny.



Mluvčí Matthew Miller v úterý uvedl, že zprávu, která je výsledkem společného vyšetřování s izraelsko-palestinským časopisem +972 a hebrejsky psaným listem Local Call, četl a že ministerstvo zahraničí tuto záležitost prověřuje.



„Nechci mluvit o hypotetických otázkách, co Spojené státy mohou nebo nemohou udělat,“ řekl v úterý novinářům. „Ale samozřejmě bychom se postavili proti vyhrožování nebo zastrašování jakéhokoli veřejného činitele.“



Několik členů mezinárodní právní komunity uvedlo, že izraelské kroky - devět let trvající kampaň, v níž Izrael nasadil své zpravodajské agentury ve snaze zmařit potenciální obvinění z válečných zločinů proti politickému a vojenskému vedení země - mohou být důvodem k novému obvinění.



„Je naprosto zřejmé, že mnohé z příkladů, na které se ve [zprávě] upozorňuje, by podle článku 70 Římského statutu představovaly trestné činy proti výkonu spravedlnosti před Mezinárodním trestním soudem. Taková obvinění by měla být vznesena proti každému, kdo se snažil bránit, zastrašovat nebo korupčně ovlivňovat úředníky ICC,“ uvedl Matt Cannock, vedoucí střediska Amnesty International pro mezinárodní spravedlnost v Haagu.



„Pokud existují oprávněné důvody domnívat se, že se takových trestných činů mohly dopustit osoby, které již ICC obvinil, může, ba měl by je prokurátor přidat na seznam obvinění.“



Minulé pondělí hlavní žalobce ICC Karim Khan oznámil, že usiluje o vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Yoava Gallanta, jakož i na vysoké představitele Hamásu. Toto bezprecedentní rozhodnutí je prvním případem, kdy žalobce ICC požádal o vydání zatykače na vůdce blízkého západního spojence.



Mluvčí úřadu izraelského premiéra v reakci na žádost o komentář uvedl: „otázky, které nám byly předány, jsou plné mnoha nepravdivých a nepodložených obvinění, jejichž cílem je poškodit stát Izrael.“



Neshody z útoku davu na propalestinské studentské aktivisty, kteří minulý měsíc tábořili na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA), se v úterý znovu rozhořely, když akademičtí pracovníci uspořádali v kampusu stávku na protest proti reakci UCLA na násilnosti.



Odborově organizovaní akademičtí výzkumní pracovníci, odborní asistenti a postdoktorandi na UCLA odešli z práce kvůli tomu, co považují za nekalé pracovní praktiky při postupu univerzity vůči propalestinským demonstracím v posledních týdnech, uvedli organizátoři.



Připojili se k nim akademičtí pracovníci dalších dvou kampusů Kalifornské univerzity - UC Davis u Sacramenta a UC Santa Cruz, kde protestní stávka začala 20. května.



Stávkující požadují amnestii pro postgraduální studenty a další akademické pracovníky, kteří byli zatčeni nebo jim hrozí disciplinární trest za účast na protestech, které byly podle odborových předáků pokojné, až na to, že protidemonstranti a další podněcovatelé mohli vyvolávat nepokoje.



Státní rada pro vztahy s veřejnými zaměstnanci nařídila Kalifornské univerzitě a stávkujícím, aby se zúčastnili zprostředkovaných jednání. Zástupce stávkujících uvedl, že se strany během víkendu jednou sešly.



Tři londýnští policisté byli zraněni, když propalestinští demonstranti porušili lhůtu



Tři policisté byli zraněni a 40 lidí bylo zatčeno během protestu ve Westminsteru v úterý večer, uvedl Scotland Yard.



Jedna policistka utrpěla vážné zranění obličeje poté, co ji zasáhla láhev hozená z davu, zatímco dva policisté měli lehčí zranění.



Metropolitní policie uvedla, že podezřelý, který hodil láhev, nebyl identifikován, ale policie případ vyšetřuje.



Protest organizovaný koalicí skupin, včetně Palestinské skupiny solidarity, začal kolem 18. hodiny a měl skončit ve 20 hodin, uvedla policie.



Většina davu, který čítal 8 až 10 tisíc lidí, opustila Whitehall bez incidentů.



Skupina asi 500 lidí zůstala a policie začala provádět řadu zatýkání za neuposlechnutí výzvy.



Policie uvedla, že někteří z davu kladli při zatýkání odpor, což si vyžádalo, aby policisté použili sílu k vyvedení zatčených.











Nikki Haleyová, neúspěšná republikánská kandidátka na prezidentku, podepsala izraelské dělostřelecké granáty s nápisem „Skoncujte s nimi!“ při návštěvě Izraele v Den památky obětí války. Bývalá guvernérka Jižní Karolíny názorně projevila svou podporu během cesty na severní hranici Izraele s Libanonem, kam ji doprovázel Danny Danon, bývalý izraelský velvyslanec při OSN a známý jestřábí člen strany Likud Benjamina Netanjahua v Knesetu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

„Neviděli jsme, že by vtrhli do Rafáhu,“ uvedl mluvčí americké Rady národní bezpečnosti John Kirby.Mezitím Alžírsko předložilo členům Rady bezpečnosti OSN návrh rezoluce vyzývající k ukončení izraelské ofenzívy v Rafáhu a k „okamžitému příměří“, jak vyplývá z návrhu textu, který vidělo několik tiskových agentur.Rada bezpečnosti OSN má o válce znovu jednat ve středu, ale není jasné, kdy se o rezoluci bude hlasovat.a že také pozorně sleduje vyšetřování nedělního smrtícího úderu na stanový tábor, který označila za „tragický“.Poté, co byly izraelské tanky spatřeny v blízkosti mešity al-Awda, pamětihodnosti v centru Rafáhu, mluvčí Rady národní bezpečnosti John Kirby novinářům řekl, že USA nezavírají „oči“ před osudem palestinských civilistů.„Izraelci řekli, že se jedná o tragickou chybu,“ řekl Kirby s odkazem na letecký útok a palbu v oblasti přeplněné stany uprchlíků, při nichž podle zdravotnických úřadů v Gaze v neděli zahynulo nejméně 45 lidí.Na otázku, zda se stalo něco, co Bílý dům od neděle - až po probíhající pozemní operace v tomto týdnu - viděl, co by vedlo ke stažení další americké vojenské pomoci, Kirby odpověděl: „To je to, co tady říkám.“„Řekli jsme také, že nechceme vidět velkou pozemní operaci v Rafáhu, která by Izraelcům skutečně ztížila postup proti Hamásu, aniž by způsobili rozsáhlé škody a potenciálně velký počet mrtvých. Toho jsme se zatím nedočkali,“ uvedl s tím, že úterní izraelské operace probíhaly převážně v koridoru na okraji Rafáhu.Po těžkém bombardování se také posunuly směrem k západním čtvrtím a zaujaly pozice na vrcholu kopce Zurub. Ne všichni Palestinci, kteří se tam ukrývají, se mohou přesunout a někteří se rozhodli, že vzhledem k tomu, že boje pokračují na většině území Gazy a jinde je málo přístřeší, potravin, vody a hygienických zařízení, je přesun větší nebezpečí. Izraelská armáda uvedla, že její jednotky nadále operují v oblasti Rafáhu, aniž by komentovala hlášený postup do centra města.í, a to v oblasti, kterou Izrael označil za civilní evakuační zónu, píše agentura Reuters. Dva dny poté, co izraelský nálet na jiný tábor vyvolal celosvětové odsouzení, záchranné služby v Gaze uvedly, že čtyři tankové střely v úterý zasáhly shluk stanů v al-Mawasi, pobřežním pásmu, které Izrael označil za rozšířenou humanitární zónu, kam doporučil civilistům v Rafáhu odejít do bezpečí.Vyšetřování s izraelskými časopisy +972 a Local Call může také odhalit, jak Izrael vedl téměř deset let trvající tajnou „válku“ proti tomuto soudu. Země nasadila své zpravodajské agentury ke sledování, hackerským útokům, nátlaku, očerňování a údajnému vyhrožování vedoucím pracovníkům ICC ve snaze zmařit vyšetřování soudu.. Molo za 320 milionů dolarů mělo zajistit klíčovou zásobovací linku pro dodávky pomoci po moři, aby se dostala k hladovějícím Palestincům a zmírnila humanitární katastrofu. Nyní je toto úsilí nejméně na týden pozastaveno.. Společné rozhodnutí dvou zemí Evropské unie a Norska, národa se silnou diplomatickou tradicí v mírotvorbě, může dát impuls k uznání palestinského státu dalšími zeměmi EU a mohlo by podnítit další kroky v OSN, které by prohloubily mezinárodní izolaci Izraele.