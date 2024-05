Biden dává Ukrajině povolení provádět omezené údery v Rusku s použitím amerických zbraní

31. 5. 2024

Prezident Joe Biden dal Ukrajině povolení udeřit na ruské území americkou municí, i když omezil její použití, takže Kyjev může zasáhnout cíle pouze přes hranici poblíž Charkova poté, co Rusko dosáhlo významného postupu kolem města v severovýchodní části země poblíž ruských hranic, řekli CNN dva američtí představitelé, píšou Alex Marquardt, Jennifer Hansler a Kylie Atwood.

"Prezident nedávno nařídil svému týmu, aby zajistil, že Ukrajina bude schopna použít zbraně dodané USA pro účely odvetné palby v Charkově, aby Ukrajina mohla vrátit úder ruským silám, které je zasáhly nebo se na ně připravovaly," řekl jeden z úředníků.

Uvolnění restrikcí znamená odklon od dlouhodobé politiky a přichází uprostřed rostoucího mezinárodního tlaku ze strany blízkých spojenců USA. Ale je to omezeno na oblast kolem Charkova a Ukrajina nepožádala o povolení nad tento rámec, řekl úředník a dodal, že nepředpokládají, že USA rozšíří povolenou oblast.

Kyjev požádal Washington, aby změnil svou politiku jen v posledních několika týdnech, protože ruské síly postoupily, řekl úředník. Ruské síly, muniční sklady a logistická centra mohou být nyní cílem dělostřelectva a raket dodaných USA přes hranici z Charkova v západním Rusku.

Administrativa také pevně trvá na tom, aby nedovolila Ukrajině použít nejhrozivější munici, kterou dostala, k odpalování na Rusko: Rakety dlouhého doletu známé jako ATACMS, které mohou zasáhnout cíle vzdálené 300 kilometrů.

Ukrajině bylo dovoleno použít americké protiletadlové zbraně k sestřelení bezprostřední hrozby ruských letadel létajících v ukrajinském i ruském vzdušném prostoru a učinila tak úspěšně, zdůraznil první představitel. Zákaz však Ukrajině zabránil v útocích na ruská letadla, která jsou na zemi v Rusku.

Ministr zahraničí Antony Blinken tento týden veřejně signalizoval ochotu změnit postoj administrativy, když poznamenal, že USA by se mohly "přizpůsobit a upravit" svůj postoj.

Charakteristickým znakem americké podpory Ukrajině "bylo přizpůsobit se tomu, jak se změnily podmínky, změnilo se bojiště, protože to, co Rusko dělá, se změnilo, pokud jde o to, jak pokračuje v eskalaci své agrese, my jsme se také adaptovali a přizpůsobili," řekl Blinken ve středu při návštěvě Moldavska. "Jsem přesvědčen, že v tom budeme pokračovat."

Den předtím klíčoví evropští lídři signalizovali, že změnili postoj.

Zdroj v angličtině: ZDE

