Ruské tajné služby zorganizovaly v Evropě více než 70 aktů hybridní války

11. 7. 2025

Na rozdíl od Ukrajiny, kde Rusko téměř denně zabíjí civilisty a zbavuje je jejich domovů, obyvatelé evropských zemí jeho akcemi dosud netrpí. To však může být jen "prozatím", obávají se evropské zpravodajské služby. Rozsah hybridní války vedené Ruskem roste, jako žoldáci pro ni jsou najímáni nezkušení lidé, od teenagerů po zločince, takže se zvyšují i rizika vedlejších škod. Na rozdíl od Ukrajiny, kde Rusko téměř denně zabíjí civilisty a zbavuje je jejich domovů, obyvatelé evropských zemí jeho akcemi dosud netrpí. To však může být jen "prozatím", obávají se evropské zpravodajské služby. Rozsah hybridní války vedené Ruskem roste, jako žoldáci pro ni jsou najímáni nezkušení lidé, od teenagerů po zločince, takže se zvyšují i rizika vedlejších škod.

V loňském roce bylo v evropských zemích zaznamenáno 12 případů žhářství nebo jiné závažné sabotáže, zatímco v roce 2023 dva, a v roce 2022 nedošlo k žádnému. Agentura AP analyzovala stovky incidentů a identifikovala více než 70 případů, při nichž západní policisté idetifikovali jasné spojení s Ruskem, proruskými skupinami nebo Běloruskem. Mezi akty hybridní války patří špionáž, příprava atentátu (cílem byl Armin Papperger, generální ředitel německé společnosti Rheinmetall, největšího evropského výrobce zbraní), žhářství, sabotáže, kybernetické útoky, vandalismus, využívání migrantů k destabilizaci sociální situace a propagandistické aktivity.

Nesledovaní sabotéři zapojení do ruských tajných služeb zakládají požáry v blízkosti domů a podniků, sami navrhují výbušná zařízení a kladou je tam, kde o to řídící důstojníci ani nežádají, řekli AP čtyři zaměstnanci evropských zpravodajských služeb. Jsou znepokojeni rostoucím rizikem vážného zranění nebo dokonce smrti v důsledku těchto činností. Příkladem jsou akce Brita Dylana Earla, jejichž podrobnosti byly odhaleny v soudním procesu v případě žhářského útoku ve východním Londýně na sklad spojený s ukrajinskou společností, která dodávala satelitní internetové terminály Starlink. Ukázalo se, že žhářství zorganizoval sám Earl a také plánoval "vypálit do základů" vinotéku a restauraci Jevgenije Čičvarkina.

Earl aktivně navštěvoval telegramové kanály spojené s Wagnerovou SVS, kde byl naverbován ruským zpravodajským důstojníkem, který se představil jako žoldák Wagnerovy skupiny a zveřejnil nabídky zapojit se do boje proti Západu. Řídící důstojník napsal jednadvacetiletému Earlovi, že je "moudrý a inteligentní, navzdory svému mládí" a doporučil mu, aby se podíval na televizní seriál "The Americans" o důstojnících KGB pracujících v utajení ve Spojených státech:

"Bude to vaše poučení."

V jedné ze zpráv se Earl chlubil spojením s Irskou republikánskou armádou, s "vrahy, únosci, vojáky, drogovými dealery, podvodníky, zloději aut" (neexistují žádné důkazy o takových spojeních). Slíbil svému šéfovi, že bude "nejlepším špionem, jakého jste kdy viděli". Spolu s komplicem Earl nakonec najal několik lidí, aby sklad zapálili.

V důsledku požáru byla zničena zhruba polovina zboží ve skladu, v jehož blízkosti se nachází bytový dům. Jeho obyvatelka soudu řekla, že v noci běhala od bytu k bytu a křičela, aby lidé odešli, protože poblíž zuřil požár.

Mezitím, jak se u soudu ukázalo z korespondence předložené v Telegramu, Earlův nadřízený nevydal rozkaz k zapálení skladu, o čemž mu napsal, a odmítl za sabotáž zaplatit. Dodal však, že chce najít více společností spojených s Ukrajinou:

"Jste naše dýka v Evropě a my vás důkladně nabrousíme. A pak ho začneme používat ve vážných bitvách."

Ačkoliv se ruské bezpečnostní služby snaží zajistit "přísnou operační kontrolu" – specifikovat cíle, vybírat, jaké metody a zařízení použít, a požadovat, aby agenti zaznamenali sabotáž na video – někdy se "vymknou kontrole", řekla Lotta Hakala, analytička finské bezpečnostní a zpravodajské služby.

Earl a jeho komplicové také diskutovali o sabotáži ve vinotéce Hedonism Wines a v restauraci Hide, které patří bývalému spolumajiteli Eurosetu Jevgeniji Čičvarkinovi, který žije v Londýně od roku 2008. Čičvarkin, který je v Rusku označován jako zahraniční agent, se dlouhodobě staví proti režimu Vladimira Putina a po vypuknutí války na Ukrajině začal aktivně podporovat jeho protivníky.

Earlovy zprávy ukazují, že váhal s hodnocením, jak agresivní by vůči Čičvarkinovi a jeho podniku měli být, od přesvědčení, že oběti jsou "zbytečné", k uvažování, že pokud "chtějí někomu ublížit", mohou použít improvizované výbušné zařízení.

Vysoký evropský zpravodajský důstojník vysvětlil AP:

"Když začnete [sabotážní] kampaň, vytváří vlastní dynamiku a postupem času se úroveň násilí zvyšuje."

Zdroj v angličtině: ZDE

