Summit v Riu jasně ukázal, že BRICS sklouzává do bezvýznamnosti

14. 7. 2025

Vzhledem k tomu, že se Si Ťin-pching nedostavil, k Trumpovým hrozbám a vnitřním rozporům, zdá se, že plán skupiny na nahrazení amerického dolaru je prozatím mrtvý, píše Amalendu Misra.

Skupina zemí BRICS ukončila 17. výroční summit v brazilském městě Rio de Janeiro. Navzdory tomu, že členské státy přijaly dlouhý seznam závazků týkajících se globálního řízení, financí, zdravotnictví, umělé inteligence a změny klimatu, byl summit nevýraznou záležitostí.

Dva nejvýznamnější vůdci ze zakládajících členů skupiny – Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika – nápadně chyběli. Jedním z nich byl ruský prezident Vladimir Putin, který se zúčastnil pouze virtuálně kvůli nevyřízenému zatykači vydanému Mezinárodním trestním soudem kvůli jeho roli ve válce na Ukrajině.

Čínský prezident Si Ťin-pching se z neznámých důvodů summitu zcela vyhnul a místo sebe poslal premiéra Li Čchianga. Jednalo se o první Siovo vystoupení na summitu BRICS, přičemž tato urážka vyvolala náznaky, že nadšení Pekingu pro tuto skupinu jako součást vynořujícího se nového světového řádu je na ústupu.

Snad nejpozoruhodnějším poznatkem ze summitu bylo prohlášení, které nepřišlo od zemí BRICS, ale od USA. Když se vůdci BRICS shromáždili v Riu, americký prezident Donald Trump varoval na sociálních sítích: "Každé zemi, která se připojí k protiamerické politice BRICS, bude účtováno DODATEČNÉ 10 % clo. Z této politiky nebudou žádné výjimky."

Trump je vůči BRICS již dlouho kritický. Je to z velké části proto, že skupina neustále prosazuje myšlenku přijetí společné měny, aby zpochybnila dominanci amerického dolaru v mezinárodním obchodu.

Takový postup dává smysl, pokud se zaměříme na údaje o obchodu. V roce 2024 činila hodnota obchodu mezi zeměmi BRICS přibližně 5 bilionů dolarů, což představuje přibližně 22 % celosvětového exportu. Členské země vždy cítily, že jejich ekonomický potenciál by mohl být plně realizován, pokud by nebyly závislé na americkém dolaru jako na společné obchodní měně.

Během summitu v roce 2024, který se konal v ruském městě Kazaň, vstoupily země BRICS do vážných diskusí o vytvoření měny kryté zlatem. V době, kdy Trumpova administrativa vede globální obchodní válku, by vznik alternativy k americkému dolaru byl velmi vážným tlakem proti americké ekonomické hegemonii.

Skončený summit BRICS však nepřinesl žádný konkrétní krok k dosažení tohoto cíle. Ve skutečnosti jednatřicetistránková společná deklarace z Rio de Janeira dokonce obsahovala některá ujištění o globálním významu amerického dolaru.

Existují dvě klíčové překážky, které brání BRICS převést vizi společné měny do reality. Prvním je, že některé zakládající členské země jsou nespokojené s přijetím takového ekonomického modelu, z velké části kvůli vnitřní rivalitě v rámci samotného BRICS.

Indie, v současnosti čtvrtá největší ekonomika na světě, má za sebou historii periodických konfrontací a strategického soupeření s Čínou. Je zdrženlivá ohledně přijetí alternativy k americkému dolaru, protože se obává, že by to mohlo učinit Čínu mocnější a podkopat dlouhodobé zájmy Indie.

Druhým důvodem je, že členské země BRICS jsou závislé na bilaterálním obchodu s USA. Jednoduše řečeno, přijetí alternativní měny je kontraproduktivní, pokud jde o současné ekonomické zájmy jednotlivých zemí. Například Brazílie, Čína a Indie vyvážejí do USA více, než z nich dovážejí.

V prosinci 2024, po zvolení americkým prezidentem, Trump řekl: "Požadujeme od těchto zemí závazek, že nevytvoří novou měnu BRICS ani nepodpoří žádnou jinou měnu, která by nahradila mocný americký dolar, nebo budou čelit 100 % clům a měly by očekávat, že se rozloučí s prodejem do úžasné americké ekonomiky." Toto neomalené poselství téměř zabilo veškeré nadšení pro tento velký ekonomický model.

Chyceni v rozporu

Skupina BRICS je monstrum. Jeho 11 členů dohromady představuje 40 % světové populace a ekonomiky. Ale tento blok zoufale postrádá poskytnutí jakéhokoli soudržného alternativního globálního vedení.

Zatímco Brazílie využila pozice hostitele k tomu, aby vyzdvihla BRICS jako skutečně multilaterální fórum schopné poskytnout vedení v novém světovém řádu, tyto ambice jsou zmařeny mnoha rozpory, které tento blok zamořují.

Mezi ně patří napětí mezi zakládajícími členy Čínou a Indií, které je vysoké po celá desetiletí.

Jsou tu i další rozpory. Ve svém společném prohlášení z Ria členové skupiny odsoudili nedávné izraelské a americké útoky na Írán. Brazilský prezident Luiz Inácio "Lula" da Silva také využil pozice hostitele summitu ke kritice izraelské ofenzívy v Gaze.

Ale tato morální převaha se zdá být prázdná, když si uvědomíte, že Ruská federace, klíčový člen BRICS, se snaží zničit Ukrajinu. A místo toho, aby odsoudili Rusko, využili lídři BRICS summit v Riu ke kritice nedávných ukrajinských útoků na ruskou železniční infrastrukturu.

Deklarovaný záměr BRICS zabývat se otázkou změny klimatu je také problematický. Prohlášení z Rio de Janeira vyjádřilo podporu skupiny multilateralismu a jednotě v zájmu dosažení cílů Pařížské dohody. Navzdory tomu, že Čína dosáhla významného pokroku ve svém sektoru zelené energie, BRICS zahrnuje některé z největších světových producentů skleníkových plynů a také několik největších producentů ropy a plynu.

BRICS může zůstat relevantní a poskytnout důvěryhodné vedení v rychle se měnícím mezinárodním řádu pouze tehdy, když se vypořádá s mnoha svými vnitřními rozpory.

